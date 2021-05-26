Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для работников Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 годах

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Услуги по организации и проведению культурно-массовых мероприятий для работников Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 годах

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "День неф. и газ. пром. г.Новый Урен 2022" Кол-во: 45.0

"Позиция 2" "День неф. и газ. пром. п. Пурпе 2022" Кол-во: 30.0

"Позиция 3" "День неф. и газ. пром. п. Пурпе 2023" Кол-во: 30.0

"Позиция 4" "День неф. и газ. пром. г. Когалым 2023" Кол-во: 30.0

"Позиция 5" "Веселые старты для детей УТЖУ 2024" Кол-во: 80.0

"Позиция 6" "День неф. и газ. пром. г. Когалым 2024" Кол-во: 30.0

"Позиция 7" "День неф. и газ. пром. п. Пурпе 2024" Кол-во: 30.0

"Позиция 8" "День неф. и газ. пром. г. Ноябрьск 2024" Кол-во: 150.0

"Позиция 9" "День неф. и газ. пром. г. Сургут 2024" Кол-во: 60.0

"Позиция 10" "День неф. и газ. пром. г. Когалым 2022" Кол-во: 30.0

"Позиция 11" "День неф. и газ. пром. г. Сургут 2023" Кол-во: 60.0

"Позиция 12" "День неф. и газ. пром. г.Новый Урен 2023" Кол-во: 45.0

"Позиция 13" "Веселые старты для детей УТЖУ 2023" Кол-во: 80.0

"Позиция 14" "День неф. и газ. пром. г. Ноябрьск 2022" Кол-во: 150.0

"Позиция 15" "День неф. и газ. пром. г.Новый Урен 2024" Кол-во: 45.0

"Позиция 16" "Новог. празд. мероп. для детей УТЖУ 2024" Кол-во: 160.0

"Позиция 17" "Новог. празд. мероп. для детей УТЖУ 2023" Кол-во: 160.0

"Позиция 18" "Веселые старты для детей УТЖУ 2022" Кол-во: 80.0

"Позиция 19" "Новог. празд. мероп. для детей УТЖУ 2022" Кол-во: 160.0

"Позиция 20" "День неф. и газ. пром. г. Ноябрьск 2023" Кол-во: 150.0