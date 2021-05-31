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    Главная / Торги / Поставка стальных газовых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 25864)

    Поставка стальных газовых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 25864)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 09:3031.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110251516Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальных газовых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110251516

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0025864/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0025864/ГПК/ПР/ГОС/Э/29.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка стальных газовых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 25864)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 16:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Продление вскр_31.05.2021.docx

    25864_Документация МИ ЕР.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальных газовых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.202109.06.2021 14:0009.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251516Подведение итогов не позднее Поставка стальных газовых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальных газовых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    9 244 184,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.120

    Арматура регулирующая

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран трехходовой натяжной для манометра 11Б38бк5 условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: У3"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 2"

    "Кран трехходовой натяжной для манометра 11Б38бк5 условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: У3"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 3"

    "Кран трехходовой натяжной для манометра 11Б38бк5 условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: У3"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 4"

    "Кран трехходовой натяжной для манометра 11Б38бк5 условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: У3"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой трехходовой DN 80 PN 8.0 МПа, сталь 09Г2С,исполнение У1 согласно опросному листу № 2021-22-16-08"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой запорный трехходовой (Т-образный) номинальный диаметр Ду: 100мм, условное номинальное давление Ру: 1,6 МПа, тип присоединения: фланцевый (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80), с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, материал основных деталей: сталь 09Г2С, тип привода: ручной, с крепежом и прокладками, климатическое исполнение ХЛ1 (-60+40)C"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой запорный трехходовой (Т-образный), номинальный диаметр Ду: 15мм,условное номинальное давление Ру: 16 МПа, тип присоединения: муфтовый G 1/2`внутренняя, L=95мм материал основных деталей: сталь 12Х18Н10Т, тип привода: ручной."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой стальной изолирующий с ручным приводом сварной номинальный диаметр Ду: 50мм, условное номинальное давление Ру: 1,6 МПа, Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2001, Тип присоединения к трубопроводу: под приварку, наружное антикоррозионной покрытие: эпоксидно-полимерное, ресурс крана: 4000 циклов, срок службы: 15 лет, L=420мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой запорный трехходовой (Т-образный) полнопроходной, номинальный диаметр Ду: 100мм, условное номинальное давление Ру: 2,5 МПа, тип присоединения: фланец исп. 3 по ГОСТ 12815-80, в комплекте с ответными фланцами,материал основных деталей: сталь 09Г2С, тип привода: ручной, климатическое исполнение ХЛ1, L=340мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой трехходовой под манометр м20х1,5, исполнение: муфтовое ШТУЦЕР Р1/2" внутренняя, управление ручное, диаметр условного прохода, DN: 15мм, давление условное Ру: 10 Мпа, вариант исполнения: хладостойкое, материал: сталь 09Г2С"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой трехходовой под манометр м20х1,5, исполнение: муфтовое ШТУЦЕР Р1/2" внутренняя, управление ручное, диаметр условного прохода, DN: 15мм, давление условное Ру: 10 Мпа, вариант исполнеия: хладостойкое, материал: сталь 09Г2С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 12"

    "Кран из углеродистой стали шаровой неполнопроходной фланцевый с ручным приводом Ду100, номинальное давление Ру: 25 бар,Температура перемещаемой среды °С , Тмин.=-40, Тмакс=180С, Условная пропускная способность Кvs, 640м^3/ч, Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, Диаметр фланца DF: 235мм, Длина L: 350мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 13"

    "Кран сферический под манометр условный проход DN: 10мм, Максимальное рабочее давление PN: 35 Мпа, Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2005, Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты, монтаж под приварку, L=220мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой запорный трехходовой (Т-образный) полнопроходной, номинальный диаметр Ду: 80мм, условное номинальное давление Ру: 1,6 МПа, тип присоединния: фланцевый (исполнение 2 по ГОСТ 12815-80), материал основных деталей: сталь 20, тип привода: ручной"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой для надземной установки, под приварку, Ду 50 Ру 1,6 МПа У1 сталь 12Х18Н10Т, с электроприводом ЭПНВ-F07-75-4-М20/3-2-1-111. Опросный лист №1М11"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой для надземной установки, под приварку, Ду 50 Ру 1,6 МПа У1 сталь 12Х18Н10Т, с электроприводом ЭПНВ-F07-75-4-М20/3-2-1-111. Опросный лист №1М11"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой для надземной установки, под приварку, Ду 50 Ру 1,6 МПа У1 сталь 12Х18Н10Т, с электроприводом ЭПНВ-F07-75-4-М20/3-2-1-111. Опросный лист №1М11"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой для надземной установки, под приварку, Ду 50 Ру 1,6 МПа У1 сталь 12Х18Н10Т, с электроприводом ЭПНВ-F07-75-4-М20/3-2-1-111. Опросный лист №1М11"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, климатическое исполнение: У1."

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 20"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 21"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 22"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, с КОФ"

    Кол-во: 98.0

    "Позиция 23"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, с КОФ"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 24"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый (см. Рис.1) D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения"

    Кол-во: 72.0

    "Позиция 25"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 26"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду150 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения, с КОФ"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 27"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду150 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения, с КОФ"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 28"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду200 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=335мм, D1=295мм, D2=22мм, n отв.=12, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения,климатическое исполнение: У1 , с КОФ"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20,"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 30"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Стальной шаровой фланцевый кран с ручным управлением, универсальный, ДУ 100мм, РУ 1,0 МПа"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 32"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=380 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 33"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=380 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 34"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 35"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 36"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 37"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=160мм, D1=150мм, D2=18мм, n отв.=4, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 38"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=160мм, D1=150мм, D2=18мм, n отв.=4, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 39"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=160мм, D1=150мм, D2=18мм, n отв.=4, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 40"

    "Кран шаровой стальной, полнопроходной, управление ручное, стандартный шток, условный диаметр 80мм, давление 16кгс/см2, присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015 ряд 1 D=195мм, корпус крана углеродистая сталь, среда: вода, с температурой до +200С, минимальная температура окружающей среды -40С, класс герметичности А, с комплектом ответных фланцев и крепежом"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 41"

    "Кран шаровой стальной, полнопроходной, управление ручное, стандартный шток, условный диаметр 100мм, давление 16кгс/см2, присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015 ряд 1 D=215мм, корпус крана углеродистая сталь, среда: вода, с температурой до +200С, минимальная температура окружающей среды -40С, класс герметичности А, с комплектом ответных фланцев и крепежом."

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 42"

    "Кран шаровой стальной фланцевый условный диаметр Ду 150мм, давление Ру1,6МПа, по ГОСТ 33259-2015 ряд 1 D=280мм, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 43"

    "Кран кнопочный, для кратковременной подачи давления на манометры, нормально закрытый, давление измеряемой среды 1,6 МПа, с резьбой на входе (со стороны рабочего давления) G1/2", резьбой на выходе (со стороны измерителя давления) М20х1,5-6Н, температура рабочей и окуржающей среды -40+70 C"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 44"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, климатическое исполнение: У1."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 45"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, климатическое исполнение: У1."

    Кол-во: 15.0

    "Позиция 46"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, тип исолнения: под приварку, в строительную длину задвижки, ручное управление, для систем газораспределения, Ду150 мм, Ру1,6 МПа, материал: сталь 20, (L=410), с КОФ"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 48"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 49"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду150 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения, с КОФ"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 50"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду200 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=335мм, D1=295мм, D2=22мм, n отв.=12, в строительную длину задвижки (L=330), ручное управление, для систем газораспределения,климатическое исполнение: У1 , с КОФ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 51"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 53"

    "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20,"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 54"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 55"

    "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=380 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 56"

    "Кран шаровой стальной, полнопроходной, управление ручное, стандартный шток, условный диаметр 65мм, давление 16кгс/см2, присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015 ряд 1 D=180мм, корпус крана углеродистая сталь, среда: вода, с температурой до +200С, минимальная температура окружающей среды -40С, класс герметичности А, с комплектом ответных фланцев и крепежом."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 57"

    "Кран трехходовой натяжной для манометра условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: применение при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 58"

    "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15мм, Ру16 кгс/см2"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 59"

    "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15мм, Ру16 кгс/см2"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 60"

    "Кран трехходовой натяжной для манометра условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: применение при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 61"

    "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15 мм, Ру 16кгс/см2"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 62"

    "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15 мм, Ру 16кгс/см2"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 63"

    "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15 мм, Ру 16кгс/см2"

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 64"

    "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15 мм, Ру 16кгс/см2"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 65"

    "Кран трехходовой натяжной для манометра условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: применение при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 66"

    "Кран трехходовой натяжной для манометра условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: применение при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С"

    Кол-во: 4.0

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