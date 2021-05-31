Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран трехходовой натяжной для манометра 11Б38бк5 условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: У3" Кол-во: 6.0

"Позиция 2" "Кран трехходовой натяжной для манометра 11Б38бк5 условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: У3" Кол-во: 6.0

"Позиция 3" "Кран трехходовой натяжной для манометра 11Б38бк5 условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: У3" Кол-во: 4.0

"Позиция 4" "Кран трехходовой натяжной для манометра 11Б38бк5 условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: У3" Кол-во: 4.0

"Позиция 5" "Кран шаровой трехходовой DN 80 PN 8.0 МПа, сталь 09Г2С,исполнение У1 согласно опросному листу № 2021-22-16-08" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Кран шаровой запорный трехходовой (Т-образный) номинальный диаметр Ду: 100мм, условное номинальное давление Ру: 1,6 МПа, тип присоединения: фланцевый (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80), с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80, материал основных деталей: сталь 09Г2С, тип привода: ручной, с крепежом и прокладками, климатическое исполнение ХЛ1 (-60+40)C" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Кран шаровой запорный трехходовой (Т-образный), номинальный диаметр Ду: 15мм,условное номинальное давление Ру: 16 МПа, тип присоединения: муфтовый G 1/2`внутренняя, L=95мм материал основных деталей: сталь 12Х18Н10Т, тип привода: ручной." Кол-во: 6.0

"Позиция 8" "Кран шаровой стальной изолирующий с ручным приводом сварной номинальный диаметр Ду: 50мм, условное номинальное давление Ру: 1,6 МПа, Класс герметичности: А по ГОСТ Р 54808-2001, Тип присоединения к трубопроводу: под приварку, наружное антикоррозионной покрытие: эпоксидно-полимерное, ресурс крана: 4000 циклов, срок службы: 15 лет, L=420мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Кран шаровой запорный трехходовой (Т-образный) полнопроходной, номинальный диаметр Ду: 100мм, условное номинальное давление Ру: 2,5 МПа, тип присоединения: фланец исп. 3 по ГОСТ 12815-80, в комплекте с ответными фланцами,материал основных деталей: сталь 09Г2С, тип привода: ручной, климатическое исполнение ХЛ1, L=340мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Кран шаровой трехходовой под манометр м20х1,5, исполнение: муфтовое ШТУЦЕР Р1/2" внутренняя, управление ручное, диаметр условного прохода, DN: 15мм, давление условное Ру: 10 Мпа, вариант исполнения: хладостойкое, материал: сталь 09Г2С" Кол-во: 2.0

"Позиция 11" "Кран шаровой трехходовой под манометр м20х1,5, исполнение: муфтовое ШТУЦЕР Р1/2" внутренняя, управление ручное, диаметр условного прохода, DN: 15мм, давление условное Ру: 10 Мпа, вариант исполнеия: хладостойкое, материал: сталь 09Г2С" Кол-во: 1.0

"Позиция 12" "Кран из углеродистой стали шаровой неполнопроходной фланцевый с ручным приводом Ду100, номинальное давление Ру: 25 бар,Температура перемещаемой среды °С , Тмин.=-40, Тмакс=180С, Условная пропускная способность Кvs, 640м^3/ч, Класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, Диаметр фланца DF: 235мм, Длина L: 350мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 13" "Кран сферический под манометр условный проход DN: 10мм, Максимальное рабочее давление PN: 35 Мпа, Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2005, Рабочая среда: вода, газ, нефтепродукты, монтаж под приварку, L=220мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Кран шаровой запорный трехходовой (Т-образный) полнопроходной, номинальный диаметр Ду: 80мм, условное номинальное давление Ру: 1,6 МПа, тип присоединния: фланцевый (исполнение 2 по ГОСТ 12815-80), материал основных деталей: сталь 20, тип привода: ручной" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Кран шаровой для надземной установки, под приварку, Ду 50 Ру 1,6 МПа У1 сталь 12Х18Н10Т, с электроприводом ЭПНВ-F07-75-4-М20/3-2-1-111. Опросный лист №1М11" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Кран шаровой для надземной установки, под приварку, Ду 50 Ру 1,6 МПа У1 сталь 12Х18Н10Т, с электроприводом ЭПНВ-F07-75-4-М20/3-2-1-111. Опросный лист №1М11" Кол-во: 1.0

"Позиция 17" "Кран шаровой для надземной установки, под приварку, Ду 50 Ру 1,6 МПа У1 сталь 12Х18Н10Т, с электроприводом ЭПНВ-F07-75-4-М20/3-2-1-111. Опросный лист №1М11" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Кран шаровой для надземной установки, под приварку, Ду 50 Ру 1,6 МПа У1 сталь 12Х18Н10Т, с электроприводом ЭПНВ-F07-75-4-М20/3-2-1-111. Опросный лист №1М11" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, климатическое исполнение: У1." Кол-во: 6.0

"Позиция 20" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения" Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20," Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, с КОФ" Кол-во: 98.0

"Позиция 23" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, с КОФ" Кол-во: 22.0

"Позиция 24" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый (см. Рис.1) D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения" Кол-во: 72.0

"Позиция 25" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения" Кол-во: 21.0

"Позиция 26" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду150 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения, с КОФ" Кол-во: 22.0

"Позиция 27" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду150 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения, с КОФ" Кол-во: 6.0

"Позиция 28" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду200 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=335мм, D1=295мм, D2=22мм, n отв.=12, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения,климатическое исполнение: У1 , с КОФ" Кол-во: 3.0

"Позиция 29" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20," Кол-во: 19.0

"Позиция 30" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20," Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Стальной шаровой фланцевый кран с ручным управлением, универсальный, ДУ 100мм, РУ 1,0 МПа" Кол-во: 4.0

"Позиция 32" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=380 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 4.0

"Позиция 33" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=380 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 4.0

"Позиция 34" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 8.0

"Позиция 35" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 8.0

"Позиция 36" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 6.0

"Позиция 37" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=160мм, D1=150мм, D2=18мм, n отв.=4, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 5.0

"Позиция 38" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=160мм, D1=150мм, D2=18мм, n отв.=4, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 5.0

"Позиция 39" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=160мм, D1=150мм, D2=18мм, n отв.=4, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 5.0

"Позиция 40" "Кран шаровой стальной, полнопроходной, управление ручное, стандартный шток, условный диаметр 80мм, давление 16кгс/см2, присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015 ряд 1 D=195мм, корпус крана углеродистая сталь, среда: вода, с температурой до +200С, минимальная температура окружающей среды -40С, класс герметичности А, с комплектом ответных фланцев и крепежом" Кол-во: 16.0

"Позиция 41" "Кран шаровой стальной, полнопроходной, управление ручное, стандартный шток, условный диаметр 100мм, давление 16кгс/см2, присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015 ряд 1 D=215мм, корпус крана углеродистая сталь, среда: вода, с температурой до +200С, минимальная температура окружающей среды -40С, класс герметичности А, с комплектом ответных фланцев и крепежом." Кол-во: 16.0

"Позиция 42" "Кран шаровой стальной фланцевый условный диаметр Ду 150мм, давление Ру1,6МПа, по ГОСТ 33259-2015 ряд 1 D=280мм, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом" Кол-во: 7.0

"Позиция 43" "Кран кнопочный, для кратковременной подачи давления на манометры, нормально закрытый, давление измеряемой среды 1,6 МПа, с резьбой на входе (со стороны рабочего давления) G1/2", резьбой на выходе (со стороны измерителя давления) М20х1,5-6Н, температура рабочей и окуржающей среды -40+70 C" Кол-во: 20.0

"Позиция 44" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, климатическое исполнение: У1." Кол-во: 2.0

"Позиция 45" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду50 мм, Ру4,0 МПа, тип исолнения: фланцевый D=160мм, D1=125мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=180), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20, климатическое исполнение: У1." Кол-во: 15.0

"Позиция 46" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, тип исолнения: под приварку, в строительную длину задвижки, ручное управление, для систем газораспределения, Ду150 мм, Ру1,6 МПа, материал: сталь 20, (L=410), с КОФ" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения" Кол-во: 4.0

"Позиция 48" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду100 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения" Кол-во: 20.0

"Позиция 49" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду150 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, в строительную длину задвижки (L=230), ручное управление, для систем газораспределения, с КОФ" Кол-во: 16.0

"Позиция 50" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду200 мм, Ру1,6 Мпа, тип исолнения: фланцевый D=335мм, D1=295мм, D2=22мм, n отв.=12, в строительную длину задвижки (L=330), ручное управление, для систем газораспределения,климатическое исполнение: У1 , с КОФ" Кол-во: 2.0

"Позиция 51" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20," Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20," Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Стальной запорный шаровой кран с цельносварным корпусом, Ду80 мм, Ру1,6 МПа, тип исолнения: фланцевый D=195мм, D1=160мм, D2=18мм, n отв.=4, в строительную длину задвижки (L=210), ручное управление, для систем газораспределения, материал: сталь 20," Кол-во: 7.0

"Позиция 54" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=215мм, D1=180мм, D2=18мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=230 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 2.0

"Позиция 55" "Кран шаровый стандартнопроходной стальной для холодной/горячей воды и пара с цельносварным корпусом, Ду 150мм, Ру 1,6МПа, присоединение к трубопроводу: фланцевое D=280мм, D1=240мм, D2=22мм, n отв.=8, материал фланца: Сталь 20, Температура рабочей среды Т: от -40°С до +180°С, габаритный размер L=380 мм, с комплектом ответных фланцев и крепежом, обычного исполнения, материал Сталь 20, подвижные части 20Х13, Класс герметичности затвора: «А» по ГОСТ 9544-93, Климатическое исполнение: У" Кол-во: 2.0

"Позиция 56" "Кран шаровой стальной, полнопроходной, управление ручное, стандартный шток, условный диаметр 65мм, давление 16кгс/см2, присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015 ряд 1 D=180мм, корпус крана углеродистая сталь, среда: вода, с температурой до +200С, минимальная температура окружающей среды -40С, класс герметичности А, с комплектом ответных фланцев и крепежом." Кол-во: 2.0

"Позиция 57" "Кран трехходовой натяжной для манометра условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: применение при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С" Кол-во: 10.0

"Позиция 58" "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15мм, Ру16 кгс/см2" Кол-во: 50.0

"Позиция 59" "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15мм, Ру16 кгс/см2" Кол-во: 14.0

"Позиция 60" "Кран трехходовой натяжной для манометра условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: применение при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С" Кол-во: 20.0

"Позиция 61" "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15 мм, Ру 16кгс/см2" Кол-во: 20.0

"Позиция 62" "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15 мм, Ру 16кгс/см2" Кол-во: 20.0

"Позиция 63" "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15 мм, Ру 16кгс/см2" Кол-во: 20.0

"Позиция 64" "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду 15 мм, Ру 16кгс/см2" Кол-во: 50.0

"Позиция 65" "Кран трехходовой натяжной для манометра условный проход DN: 15мм, условное номинальное давление PN: 1,6 МПа, рабочая среда - воздух, темпертура рабочей среды t, °С: 130, вид присоединения М20х1,5, управление краном: ручное, материал основных деталей: латунь ЛЦ40Сд, климатическое исполнение: применение при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С" Кол-во: 4.0