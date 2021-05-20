Оказание услуг по выполнению работ по ревизии и восстановлению работоспособности систем СДКО по объекту "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) №35623

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110251477 Уникальный номер закупки 21/1.1/0035623/ГИнвест Номер закупки 0051/21/1.1/0035623/ГИнвест/ПР/ГОС/Э/29.04.2021 Наименование закупки Оказание услуг по выполнению работ по ревизии и восстановлению работоспособности систем СДКО по объекту "Реконструкция газопровода "Уренгой-Новопсков" на участке "Петровск-Писаревка" к началу поставок газа по газопроводу "Южный поток" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) №35623 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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Документация процедуры ДМИ_35623.rar

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