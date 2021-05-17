Аренда вагон-домов при проведении сейсморазведочных работ на Мамырском-1, Мамырском-2, Мамырском-3 лицензионных участках в Иркутской области для нужд ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0019532

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110251355 Уникальный номер закупки 21/2.1/0019532/ГНедра Номер закупки 0095/21/2.1/0019532/ГНедра/ПР/ГОС/Э/29.04.2021 Наименование закупки Аренда вагон-домов при проведении сейсморазведочных работ на Мамырском-1, Мамырском-2, Мамырском-3 лицензионных участках в Иркутской области для нужд ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО "Газпром недра" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 2.1/0019532 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

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