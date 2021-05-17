www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110251491
Уникальный номер закупки
21/2.1/0014110/ГГНП
Наименование закупки
Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению ITSM-системы: 1С:ITIL для нужд ООО «Газпром ГНП холдинг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 16:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
Почтовый адрес
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
Контактный телефон
+7 812 455-19-14
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gnpholding.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русакова А. П.
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению ITSM-системы: 1С:ITIL для нужд ООО «Газпром ГНП холдинг»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.05.202127.05.2021 14:0027.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110251491Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению ITSM-системы: 1С:ITIL для нужд ООО «Газпром ГНП холдинг»194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, Литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг по технической поддержке и сопровождению ITSM-системы: 1С:ITIL для нужд ООО «Газпром ГНП холдинг»
Начальная цена
546 624,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Проспект Большой Сампсониевский, дом 60, литер А, помещение 2-Н № 642,643
190900, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, BOX, 1460
62.02.30
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 208.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.