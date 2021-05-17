Поставка ингибитора коррозии для нужд Астраханского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" (ФЕН 31372)

"Позиция 1" "Ингибитор коррозии А-1-3, в бочках по 170 кг Внешний вид: жидкость темно-коричневого цвета; Плотность при 20 °С: 0,85-1,00/0,8-0,95 г/см3; Температура застывания, °С, не менее: минус 20/минус 35; Защитное действие, %, не менее: 85 Предназначен для защиты нефтегазопромыслового оборудования от коррозии, вызываемой агрессивными водными средами, содержащими сероводород или его смесь с диоксидом углерода. Ингибитор коррозии не должен оказывать отрицательного влияния на процессы кислотной очистки газов."

Кол-во: 8.93