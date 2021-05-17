Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клапан регулирующий Ду80 Ру16, позиция УХЛ1, Кву 125, рабочая среда-паровой конденсат, с ответными фланцами и крепежом, класс герметичности IV по ГОСТ 54808-2011, 12Х18Н9ТЛ, Опросный лист №ОЛ-2019-ГПЗ-167" Кол-во: 6.0

"Позиция 2" "Клапан запорно-регулирующий УХЛ1 Ду50 Ру4МПа, с пневмоприводом, сталь молибденсодержащая, щелочь насыщенная H2S и CO2, с ответными фланцами и крепежом, ЗИП в соответствии с ОЛ (ЭПП), ОЛ-2018-ГПЗ-134" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Клапан регулирующий УХЛ1 Ду50 Ру4МПа,с пневмоприводом, сталь молибденсодержащая, газ расширения конденсата с H2S до 6%, с ответными фланцами и крепежом, ЗИП в соответствии с ОЛ (ЭПП), ОЛ-2018-ГПЗ-135" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Клапан запорно-регулирующий УХЛ1 Ду50 Ру4МПа, с пневмоприводом, сталь молибденсодержащая, отмывочная вода с H2S до 6%, с ответными фланцами и крепежом, ЗИП в соответствии с ОЛ (ЭПП), ОЛ-2018-ГПЗ-125" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Клапан регулирующий УХЛ1 Ду100 Ру1,6МПа, с пневмоприводом, ответными фланцами и крепежом, ЗИП в соответствии с ОЛ (ЭПП), ОЛ-2018-ГПЗ-136" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Клапан запорный Ду25 Ру40, позиция, УХЛ1, рабочая среда-газ, с ответными фланцами и крепежом, класс герметичности В по ГОСТ 54808-2011, 20 ГМЛ, Опросной лист №ОЛ-2019-ГПЗ-151" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Клапан запорно-регулирующий угловой УХЛ1 Ду40 Ру10МПа, с пневмоприводом, сталь молибденсодержащая, гликоль насыщенный H2S и CO2, с ответными фланцами и крепежом, ЗИП в соответствии с ОЛ (ЭПП), ОЛ-2018-ГПЗ-133" Кол-во: 4.0

"Позиция 8" "Клапан регулирующий УХЛ1 Ду25 Ру4МПа, с пневмоприводом, пар, с ответными фланцами и крепежом, ЗИП в соответствии с ОЛ (ЭПП), ОЛ-2018-ГПЗ-124" Кол-во: 5.0

"Позиция 9" "Клапан запорно-регулирующий УХЛ1 Ду25 Ру10МПа, с пневмоприводом, сталь молибденсодержащая, диэтаноламин насыщенный Н2S и СО2, с ответными фланцами и крепежом, ЗИП в соответствии с ОЛ (ЭПП), ОЛ-2018-ГПЗ-127" Кол-во: 4.0

"Позиция 10" "Клапан регулирующий Ду25 Ру40, позиция, УХЛ1, рабочая среда-газ на факел низкого давления, с ответными фланцами и крепежом, класс герметичности А по ГОСТ 54808-2011, 20ГМЛ, Опросный лист №ОЛ-2019-ГПЗ-131" Кол-во: 1.0