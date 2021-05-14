Оказание услуг по сезонному техническому обслуживанию, проведению гидравлических испытаний и гидропневматических промывок оборудования (тепловых сетей) для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Новом Уренгое (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32110249753 Уникальный номер закупки 21/5.4/0012632/ГТелеком Номер закупки 0008/21/5.4/0012632/ГТелеком/ПР/ГОС/Э/29.04.2021 Наименование закупки Оказание услуг по сезонному техническому обслуживанию, проведению гидравлических испытаний и гидропневматических промывок оборудования (тепловых сетей) для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Новом Уренгое (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"

Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком" Юридический адрес 117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16 Почтовый адрес 117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16 Контактный телефон +7 495 428-40-40 Факс +7 495 428-40-20 Адрес электронной почты tender@gazpromtelecom.ru Ф.И.О. контактного лица Иванников Д. В. Место рассмотрения предложений г. Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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