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Номер извещения
32110249753
Уникальный номер закупки
21/5.4/0012632/ГТелеком
Наименование закупки
Оказание услуг по сезонному техническому обслуживанию, проведению гидравлических испытаний и гидропневматических промывок оборудования (тепловых сетей) для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Новом Уренгое (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванников Д. В.
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сезонному техническому обслуживанию, проведению гидравлических испытаний и гидропневматических промывок оборудования (тепловых сетей) для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Новом Уренгое
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.05.202124.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249753Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сезонному техническому обслуживанию, проведению гидравлических испытаний и гидропневматических промывок оборудования (тепловых сетей) для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Новом Уренгоег. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сезонному техническому обслуживанию, проведению гидравлических испытаний и гидропневматических промывок оборудования (тепловых сетей) для нужд филиала ООО «Газпром телеком» в г. Новом Уренгое
Начальная цена
136 246,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
96.09.19
96
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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