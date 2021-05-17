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Номер извещения
32110250329
Уникальный номер закупки
21/1.5/0027138/ТГУфа
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Блочно-модульная АГНКС, промплощадка Приютовского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/21/1.5/0027138/ТГУфа/ПР/ГОС/Э/29.04.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Блочно-модульная АГНКС, промплощадка Приютовского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.05.202119.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110250329Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Блочно-модульная АГНКС, промплощадка Приютовского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Блочно-модульная АГНКС, промплощадка Приютовского ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Уфа» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
7 489 090,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
43.29.19.190
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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