www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110249016
Уникальный номер закупки
21/5.4/0021672/ГНедра
Наименование закупки
Выполнение полевых и камеральных работ пассивным микросейсмическим методом – низкочастотное сейсмическое зондирование при диагностике геолого-технического состояния скважин для нужд ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск, ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0021672/ГНедра/ПР/ГОС/Э/29.04.2021
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-31
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Sinykov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Синюков А. В.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение полевых и камеральных работ пассивным микросейсмическим методом – низкочастотное сейсмическое зондирование при диагностике геолого-технического состояния скважин для нужд ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск, ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0021672/ГНедра/ПР/ГОС/Э/29.04.2021
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.202116.06.2021 14:0016.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110249016Подведение итогов не позднее Выполнение полевых и камеральных работ пассивным микросейсмическим методом – низкочастотное сейсмическое зондирование при диагностике геолого-технического состояния скважин для нужд ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск, ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0021672/ГНедра/ПР/ГОС/Э/29.04.2021Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение полевых и камеральных работ пассивным микросейсмическим методом – низкочастотное сейсмическое зондирование при диагностике геолого-технического состояния скважин для нужд ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск, ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0095/21/5.4/0021672/ГНедра/ПР/ГОС/Э/29.04.2021
Начальная цена
15 932 661,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
71.12.32.000
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.