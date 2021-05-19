Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности в целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для нужд АО «Газпром добыча Томск»

Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности в целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для нужд АО «Газпром добыча Томск»

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности в целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности в целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности в целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности в целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности в целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности в целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Оказание услуг по разработке документации в области промышленной безопасности в целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от негативного воздействия последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для нужд АО «Газпром добыча Томск»" Кол-во: 1.0