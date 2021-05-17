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Номер извещения
32110248686
Уникальный номер закупки
21/4.3/0038757/МРГНовосиб
Наименование закупки
Поставка компьютерной техники, принадлежностей и запасных частей для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 12:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77,
Почтовый адрес
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77
Контактный телефон
+7 383 241-98-02
Факс
--
Адрес электронной почты
halimullina@mrg54.ru
Ф.И.О. контактного лица
Халимуллина Я. Д.
Место рассмотрения предложений
г.Новосибирск, ул,Советская, 77
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной техники, принадлежностей и запасных частей для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники, принадлежностей и запасных частей для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"
Начальная цена
843 280,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК
Адрес местонахождения
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77,
630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77
26.20
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 9.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
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