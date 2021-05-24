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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110248533
Уникальный номер закупки
21/4.3/0024103/ТГКазань
Наименование закупки
Поставка инертных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Казань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 24103)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 12:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-30
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Zandelov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занделов А. С.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инертных материалов по статье ПЭН
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инертных материалов по статье ПЭН
Начальная цена
4 015 365,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Казань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41
46.73.16
46.73.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 19.0
Кол-во: 21.2
Кол-во: 50.0
Кол-во: 45.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 53.6
Кол-во: 549.0
Кол-во: 124.0
Кол-во: 88.5
Кол-во: 229.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 97.0
Кол-во: 75.5
Кол-во: 34.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 5.0
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