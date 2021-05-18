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    Главная / Торги / Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 26940)

    Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 26940)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:3018.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110248456

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0026940/ТГЮгорск

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0026940/ТГЮгорск/ПР/ГОС/Э/29.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 26940)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    26940_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248456Подведение итогов не позднее Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    3 674 065,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Натрий хлористый химически чистый, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 2"

    "Натрий хлорноватистокислый, технический Марка А фасовка 36 кг"

    Кол-во: 504.0

    "Позиция 3"

    "Пакет со смолами (10 л) упаковка с 2 пакетами для лабораторного моечного автомата"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 4"

    "Силикагель крупнопористый гранулированный технический, фасовка 1 кг"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 5"

    "Соль динатриевая хромотроповой кислоты, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 6"

    "Спирт изоамиловый, чистый для анализа фасовка 0,8 кг"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 7"

    "СТ Калий хлористый (0,1 H) 10 ампул"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "СТ кислота соляная 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 11.0

    "Позиция 9"

    "СТ кислота щавелевая 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 10"

    "Натрий азид импортный, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 11"

    "Натрий азотистокислый, химически чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 12"

    "Натрий бромистый, чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 13"

    "Натрий сернистокислый кислый, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 14"

    "Натрий углекислый безводный, химически чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 15"

    "Натрий углекислый безводный, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 16"

    "Фильтр красная лента 15,0 см 100 шт"

    Кол-во: 79.0

    "Позиция 17"

    "Фильтр стекловолоконный, d=55 мм, 1,5 мкм (до 150 0С) (100 шт/уп)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "СТ натрий сернистокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "СТ трилон Б 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 20"

    "Стандарт-титр буферных р-ов рН (рН9,18), 2- разряда, тип 5, 6 ампул в упаковке"

    Кол-во: 68.0

    "Позиция 21"

    "Стандарт-титр буферных р-ов 2- разряда, (комплект: тип 1-6), 6 ампул в упаковке"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 22"

    "Сульфаниламид для анализа, +99,0% фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 23"

    "Тест на химическрое потребление кислорода 0...150 мг/л, кюветы для фотометров Lovibond, 25 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Марганец (II) хлористый 4/в, чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 10.5

    "Позиция 25"

    "Гидроксиламин солянокислый, чистый для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 5.2

    "Позиция 26"

    "Глюкоза-D 1-водная чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 27"

    "Железо (III) хлористое 6/в чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 3.9

    "Позиция 28"

    "Известь хлорная, химически чистая фасовка 1,5 кг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 29"

    "Индикатор акридиновый желтый Ж чистый для анализа, фасовка 0,010 кг"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 30"

    "Калий азотнокислый, химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.9

    "Позиция 31"

    "Калий азотнокислый, чистый для анализа фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 32"

    "N-(1-Нафтил)-этилендиамин дигидрохлорид, чистый фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 33"

    "Азур I, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 34"

    "Алюминий окись для хроматографии, чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 35"

    "Алюминий окись чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 36"

    "Алюминон, чистый для анализа фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 37"

    "Аммоний железо(II) сернокислый 6/в химически чистый, фасовка 0,1г"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 38"

    "Аммоний молибденовокислый 4/в чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 39"

    "Аммоний хлористый, химически чистый, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 40"

    "Аммоний щавелевокислый 1/в, химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 41"

    "Ацетон, особо чистый (13-5), фасовка 0,8 кг"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 42"

    "Бутанол-2, химически чистый фасовка 0,8 кг"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 43"

    "L-Глутаминовая кислота квалификация импортный, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 44"

    "Кислота азотная 65%, химически чистая, фасовка 1,4 кг"

    Кол-во: 61.6

    "Позиция 45"

    "Кислота борная химически чистая, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 46"

    "Кислота соляная 35,0…38,00% особо чистая, фасовка 1,2 кг"

    Кол-во: 21.6

    "Позиция 47"

    "Кислота соляная 35,0…38,00% химически чистая, фасовка 1,2 кг"

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 48"

    "Кислота уксусная ледяная, химически чистая фасовка 1 кг"

    Кол-во: 92.0

    "Позиция 49"

    "Калий двухромовокислый, химически чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 12.1

    "Позиция 50"

    "Калий железистосинеродистый 3/в химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 51"

    "Калий сурьмяновиннокислый 0,5/в чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 52"

    "Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 13.5

    "Позиция 53"

    "Калий хлористый, химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 13.8

    "Позиция 54"

    "Калия гидроксид, особо чистый, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 55"

    "Олово (II) хлористое 2/в, чистый фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 56"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-в. чистая для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 57"

    "Серебро азотнокислое, химически чистое фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 58"

    "Силикагель индикаторный технический, фасовка 1 кг"

    Кол-во: 83.0

    "Позиция 59"

    "СТ аммоний хлористый 0,1Н, 10 ампул в упаковке"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 60"

    "СТ калий двухромовокислый 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 61"

    "СТ калий марганцовокислый 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 62"

    "Набор (нулевой кислород) для приготовления калибровочного раствора с нулевым содержанием кислорода (20 таблеток)"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Натрий диэтилдитиокарбамат 3/в, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 64"

    "Натрий серноватистокислый 5/в, чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 65"

    "Натрий сернокислый безводный, химически чистый фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 43.0

    "Позиция 66"

    "Натрий тетраборнокислый 10/в, химически чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.9

    "Позиция 67"

    "Натрий углекислый кислый, чистый для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 3.8

    "Позиция 68"

    "Натрий углекислый, чистый для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 69"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 56.0

    "Позиция 70"

    "Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный, чистый для анализа, фасовка 0,2 кг"

    Кол-во: 2.6

    "Позиция 71"

    "Фильтр белая лента 12,5 см 100 шт"

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 72"

    "Фильтр белая лента 15,0 см 100 шт"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 73"

    "Фильтр белая лента 9,0 см 100 шт"

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 74"

    "Эриохром черный Т, чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 75"

    "Этиленгликоль, чистый для анализа фасовка 1,1 кг"

    Кол-во: 15.4

    "Позиция 76"

    "Стандарт-титр буф. р-ов рН (pH1,65), 2- разряда, тип 1, 6 ампул в упаковке"

    Кол-во: 42.0

    "Позиция 77"

    "Стандарт-титр буферных р-ов рН (pH3,56), 2- разряда, тип 2, 6 ампул в упаковке"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 78"

    "Стандарт-титр буферных р-ов рН (pH4,01), 2- разряда, тип 3, 6 ампул в упаковке"

    Кол-во: 68.0

    "Позиция 79"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ХА-10, (1000 шт в упаковке)"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 80"

    "Вата хирургическая нестерильная 250 г. фасовка 250 г"

    Кол-во: 6.75

    "Позиция 81"

    "Гидрохинон ФОТО, высший сорт фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 82"

    "Диметилсульфоксид, химически чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 83"

    "Дифенилкарбазон, чистый для анализа фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 84"

    "Индикатор метиловый красный, чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 85"

    "Аммиак водный 25%, особо чистый 23-5 фасовка 0,9 кг"

    Кол-во: 42.3

    "Позиция 86"

    "Аммоний азотнокислый химически чистый, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 17.5

    "Позиция 87"

    "Барий хлористый 2/в химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 9.1

    "Позиция 88"

    "Барий хлористый 2/в чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 89"

    "Бумага индикаторная универсальная PH 0…12 (100 шт в упаковке)"

    Кол-во: 64.0

    "Позиция 90"

    "Кислота D-винная, чистая для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 91"

    "Кислота аскорбиновая импортная, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 6.6

    "Позиция 92"

    "Кислота серная 93,6…95,6%, химически чистая, фасовка 1,8 кг"

    Кол-во: 347.4

    "Позиция 93"

    "Кислота сульфаминовая, химически чистая фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 5.3

    "Позиция 94"

    "Кислота сульфаниловая, чистая для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 95"

    "Кислота янтарная, химически чистая фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 5.7

    "Позиция 96"

    "Крахмал растворимый, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 8.9

    "Позиция 97"

    "Калий бромистый, особо чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 98"

    "Калий иодистый, химически чистый фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 15.5

    "Позиция 99"

    "Калий марганцовокислый, химически чистый фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 100"

    "Калий надсернокислый, чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 101"

    "Калий сернокислый химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 102"

    "Калий фосфорнокислый однозамещенный, чистый для анализа фасовка 0,2 кг"

    Кол-во: 4.6

    "Позиция 103"

    "Кальций хлористый 2-водный, чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 3.7

    "Позиция 104"

    "Кальций хлористый б/в гранулы, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 8.6

    "Позиция 105"

    "Кальций хлористый безводный, гранулы, чистый фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 14.5

    "Позиция 106"

    "Перекись водорода 30% медицинский, фасовка 1 кг"

    Кол-во: 73.0

    "Позиция 107"

    "Ртуть (II) сернокислая, чистая для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 108"

    "СТ калий хромовокислый 0,1Н 10 ампул в упаковке"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 109"

    "СТ кислота янтарная 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 110"

    "Натрий фосфорнокислый пиро 10/в, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 111"

    "Медь (II) сернокислая 5/в, чистая для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 112"

    "Натрий гидроокись, химически чистый фасовка 1 кг"

    Кол-во: 127.0

    "Позиция 113"

    "Натрий салициловокислый, чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 3.35

    "Позиция 114"

    "Натрий углекислый б/в, особо чистый, содержание основного вещества 99,999 % квалификация Suprapur®, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 115"

    "Натрий углекислый кислый, химически чистый фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 9.5

    "Позиция 116"

    "Этилендиамин дигидрохлорид, солянокислый 98% фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 117"

    "СТ натрий гидроокись 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 118"

    "СТ натрий серноватистокислый 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 119"

    "СТ натрий хлористый 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 120"

    "СТ соль Мора 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 121"

    "Уголь активный древесный БАУ-А, технический фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 122"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ВП-10, (1000 шт в упаковке)"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 123"

    "Дихлорметан (метилен хлористый), химически чистый фасовка 1,3 кг массовая доля основного вещества не менее 99,8%"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 124"

    "Индигокармин чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.55

    "Позиция 125"

    "Индикатор бромтимоловый синий, чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 126"

    "Индикатор бромфеноловый синий чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 1.55

    "Позиция 127"

    "Иод, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 128"

    "Аллилтиомочевина, 98% 0,025 кг/шт. чистая для анализа. Содержание основного компонента выше 98%."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 129"

    "Алюминий окись для хроматографии, чистый для анализа (фракция 50-150 мкм) фасовка 1 кг"

    Кол-во: 14.0

    "Позиция 130"

    "Калий сернокислый чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 131"

    "Калий сурьмяновиннокислый 3-водный, +99%, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 132"

    "Калий хромовокислый, химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 133"

    "Катионит КУ-2-8-ЧС, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 134"

    "Оказание услуг по приемке и отправке гру"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 135"

    "Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный, чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 13.5

    "Позиция 136"

    "Фильтр белая лента 11,0 см 100 шт"

    Кол-во: 98.0

    "Позиция 137"

    "Фильтр желтая лента 15,0 см 100 шт"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 138"

    "Фильтр красная лента 11,0 см 100 шт"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 139"

    "Фильтр красная лента 12,5 см 100 шт"

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 140"

    "Фильтр синяя лента 11,0 см 100 шт"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 141"

    "Хлороформ, химически чистый фасовка 1,5 кг"

    Кол-во: 202.5

    "Позиция 142"

    "Хромазурол S, 50% 25г, (199532-25G)"

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 143"

    "Цинк сернокислый 7/в химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 144"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ХА-20, (1000 шт в упаковке)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 145"

    "Глицерин, чистый для анализа фасовка 1,2 кг"

    Кол-во: 169.2

    "Позиция 146"

    "Дифенилкарбазид, чистый для анализа фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 147"

    "Алюминий сернокислый, 18-водный, чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 148"

    "Аммиак водный чистый для анализа, фасовка 0,9 кг"

    Кол-во: 66.6

    "Позиция 149"

    "Аммоний роданистый, чистый для анализа , фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 150"

    "Аммоний уксуснокислый, химически чистый фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 151"

    "Аскарит чистый, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 152"

    "Квасцы железоаммонийные, чистые для анализа фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 153"

    "Кислота азотная 70% особо чистая, фасовка 1,4 кг"

    Кол-во: 16.8

    "Позиция 154"

    "Кислота салициловая импортная, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 155"

    "Кислота фенилантраниловая, чистая для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 156"

    "Кислота фтористоводородная, особо чистая (27-5), фасовка 5,5 кг (46-49%)"

    Кол-во: 5.5

    "Позиция 157"

    "Кислота щавелевая 2-водная химически чистая, фасовка 1 кг"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 158"

    "Кофеин, импортный фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 159"

    "Марганец (II) сернокислый 5-водный чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 35.5

    "Позиция 160"

    "Калий бромноватокислый, химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 161"

    "Калий натрий виннокислый 4-водный, чистый для анализа фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 49.5

    "Позиция 162"

    "Калий фосфорнокислый 1-замещенный химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 163"

    "Калий фтористый 2-водный, чистый для анализа фасовка 0,2 кг"

    Кол-во: 3.4

    "Позиция 164"

    "Этоксиэтан чистый для анализа, фасовка 0,7 кг"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 165"

    "Эфир петролейный, t перегонки С 70-100 фасовка 0,7 кг"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 166"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ХП-10, (1000 шт в упаковке)"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 167"

    "Фильтр синяя лента 12,5 см 100 шт"

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 168"

    "Фильтр синяя лента 15,0 см 100 шт"

    Кол-во: 195.0

    "Позиция 169"

    "Фильтр синяя лента 5,5 100шт"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 170"

    "Фильтр Шотта (фильтр крупный плоский-90 пористость-100), диаметр 100 мм, высота 645 мм, шлиф КШ 29/32"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 171"

    "Индикатор метиленовый голубой, чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 1.55

    "Позиция 172"

    "Индикатор метиловый оранжевый, чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 1.15

    "Позиция 173"

    "Индикатор нитразиновый желтый, чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 1.25

    "Позиция 174"

    "Ацетонитрил, особо чистый, 1 сорт фасовка 0,780 кг"

    Кол-во: 3.9

    "Позиция 175"

    "Стандарт-титр буферных р-ов рН (pH6,86), 2- разряда, тип 4, 6 ампул в упаковке"

    Кол-во: 68.0

    "Позиция 176"

    "Серебро сернокислое, химически чистое фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 177"

    "Фильтр красная лента 9,0 см 100 шт"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 178"

    "Мурексид чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 179"

    "Реактив Грисса, чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 14.5

    "Позиция 180"

    "Спирт поливиниловый марка 16/1, квалификация технический, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 181"

    "Натрий тетраборнокислый,10-водный, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 182"

    "Стекловата для лабораторного использования, 2 х 250 г"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 183"

    "Гексан, особо чистый, 1 сорт (оптичистыйеская плотность при 200 нм (относительно воды) - не более 0,6) фасовка 0,660 кг"

    Кол-во: 6.6

    "Позиция 184"

    "Калий гидроокись, химически чистый, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 24.0

    "Позиция 185"

    "Калий марганцовокислый, химически чистый фасовка 25 кг"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 186"

    "Калий надсернокислый чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 187"

    "Фильтр желтая лента 12,5 см 100 шт"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 188"

    "Квасцы алюмоаммонийные, чистые для анализа или химически чистые (более 99%) фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 189"

    "Натрий хлорноватистокислый, технический Марка А фасовка 1,2 кг"

    Кол-во: 7.2

    "Позиция 190"

    "Железо (III) хлористое 6/в чистое для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.9

    "Позиция 191"

    "Аммоний молибденовокислый 4/в химически чистый, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 192"

    "Тиомочевина, химически чистая фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 8.2

    "Позиция 193"

    "Фильтр белая лента 7,0 см 100 шт"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 194"

    "Бутилацетат, химически чистый фасовка 0,9 кг"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 195"

    "Ацетон, чистый для анализа фасовка 0,8 кг"

    Кол-во: 272.0

    "Позиция 196"

    "Кислота лимонная 1/в, химически чистая фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 19.5

    "Позиция 197"

    "Кислота ортофосфорная химически чистая, фасовка 1,7 кг"

    Кол-во: 34.0

    "Позиция 198"

    "Кислота серная 93,6…95,6%, особо чистая фасовка 1,8 кг"

    Кол-во: 32.4

    "Позиция 199"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная чистая для анализа, фасовка 0,2 кг"

    Кол-во: 32.0

    "Позиция 200"

    "Магний хлористый 6/в, чистый для анализа фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 201"

    "Калий роданистый, чистый для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 5.1

    "Позиция 202"

    "Натрий надсернокислый, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 203"

    "Углерод четыреххлористый, химически чистый ЭВС, (углеводороды 1-5 мг/дм3) марка А, фасовка 1,6 кг"

    Кол-во: 115.2

    "Позиция 204"

    "Фенантролин 1-водный чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.55

    "Позиция 205"

    "Фенолфталеин, чистый для анализа фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 2.65

    "Позиция 206"

    "Фильтр аэрозольный АФА-ВП-20, (1000 шт в упаковке)"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 207"

    "Комплект демеркуризационный. Комплектация набора обеспечистыйивает его многократное использование (до 5 раз). Контейнер из пластмассы с ручистыйкой и крышкой на 2-х замках. Комплект для ликвидации пролива ртути на площади до 50 м2. Вес 3 кг, габариты 35 x 23 x 13 см; Состав демеркуризационного комплекта: Пластиковый контейнер, шт.-1, химический демеркуризатор порошковый, уп.-1; химический демеркуризатор, уп.-1; Азотная кислота (5% раствор), уп.-1; Распылитель, шт-1; Шприц медицинский, шт-1; Кисточки медные, шт.-5; Кисточка волосяная, шт.-1; Совок пластиковый, шт.-1; Влажные салфетки, уп-2; Респиратор, шт-1; Перчатки латексные, пар-5; Бахилы, пар-5; Лоток для кислоты пластиковый, шт.-1; Упаковочная емкость (пакет), шт.-5; Инструкция по применению, шт.-1"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 208"

    "Квасцы алюмокалиевые, чистые для анализа фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 209"

    "Олово (II) хлористое 2-водное, чистое для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 210"

    "Реактив Несслера, чистый для анализа, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 53.0

    "Позиция 211"

    "СТ кислота серная 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 212"

    "СТ магний сернокислый 0,1H 10 ампул"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 213"

    "Натрий сернистокислый безводный, чистый для анализа, фасовка 0,2 кг"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 214"

    "Натрий сернистый 9-водный чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 215"

    "Натрий уксуснокислый, химически чистый фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 216"

    "Толуол чистый для анализа, фасовка 0,86 кг"

    Кол-во: 43.0

    "Позиция 217"

    "Трилон Б, чистый для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 218"

    "Углерод четыреххлористый, химически чистый фасовка 1,6 кг"

    Кол-во: 78.4

    "Позиция 219"

    "Стандарт-титр буферных растворов (pH 12,43), 2- разряда, тип 6, 6 ампул в упаковке"

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 220"

    "Гексан, химически чистый фасовка 0,66 кг"

    Кол-во: 62.04

    "Позиция 221"

    "Гидразин сернокислый, чистый для анализа фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 222"

    "Известь натронная, квалификация технический, фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 223"

    "Аммоний сернокислый, химически чистый фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 224"

    "Магний сернокислый 7/в, химически чистый фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 13.5

    "Позиция 225"

    "Натрий нитропруссидный 2-в.чистый для анализа, фасовка 0,01 кг"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 226"

    "Фильтр синяя лента 7,0 см 100 шт"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 227"

    "Фильтр синяя лента 9,0 см 100 шт"

    Кол-во: 52.0

    "Позиция 228"

    "Индикатор хромовый темно-синий, чистый для анализа, фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 1.15

    "Позиция 229"

    "Аммоний надсернокислый, чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 11.2

    "Позиция 230"

    "Цинк гранулированный чистый для анализа, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.8

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    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211087076
    Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям с отбором и анализом проб пластовых флюидов через устьевую установку на скважинах Бованенковского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0095/22/3/0003829/ГНедра/ПР/ГОС/Э/31.01.2022)
    Выполнение работ по газоконденсатным исследованиям с отбором и анализом проб пластовых флюидов...
    177171
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    223 873 365
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211087032
    Восстановление работоспособности системы снеготаяния объекта Общественно-культурный центр (инв.№ 447919) ГТЦ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. 0001/22/5.4/0002892/Свод Интер/К/ГОС/Э/31.01.2022
    Восстановление работоспособности системы снеготаяния объекта Общественно-культурный центр...
    177167
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 352 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Маркетинговые исследования № 32211087031
    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    Поставка лицензируемых лекарственных препаратов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
    177170
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 178 633
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    «Газпром энерго»
    Маркетинговые исследования № 32211086949
    Поставка хлора жидкого для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка хлора жидкого для нужд Южно-Уральского филиала ООО "Газпром энерго"
    177168
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    22.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    2 090 880
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Маркетинговые исследования № 32211086927
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Строительство газопровода высокого давления 1 категории (до 1,2 МПа) от с.Новое Ахпердино Батыревского района до д.Апанасово-Эщебенево Яльчикского района Чувашской Республики (закольцовка ГРС "Батырево" с ГРС "Яльчики")" (22/2.3/0008591/ГППроект) (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: "Строительство газопровода...
    177152
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    29 871 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211086917
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к п.Карантин Приютненского района Газопровод межпоселковый к п.Уралан Приютненского района Газопровод межпоселковый к п.Догзмакин Сарпинского района (22/2.3/0008559/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к...
    177151
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    50 449 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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