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Номер извещения
32110248456
Уникальный номер закупки
21/4.3/0026940/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 26940)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-29
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Fetisova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фетисова Е. Н.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
3 674 065,72
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
20.59.52.194
20.59
46.75
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 37.0
Кол-во: 504.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 0.25
Кол-во: 2.4
Кол-во: 1.0
Кол-во: 11.0
Кол-во: 26.0
Кол-во: 0.6
Кол-во: 1.8
Кол-во: 0.2
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.8
Кол-во: 1.6
Кол-во: 79.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 31.0
Кол-во: 68.0
Кол-во: 23.0
Кол-во: 0.6
Кол-во: 1.0
Кол-во: 10.5
Кол-во: 5.2
Кол-во: 0.5
Кол-во: 3.9
Кол-во: 3.0
Кол-во: 0.08
Кол-во: 1.9
Кол-во: 2.5
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.2
Кол-во: 2.1
Кол-во: 32.0
Кол-во: 0.6
Кол-во: 3.0
Кол-во: 2.8
Кол-во: 25.0
Кол-во: 1.2
Кол-во: 0.8
Кол-во: 0.8
Кол-во: 0.25
Кол-во: 61.6
Кол-во: 13.0
Кол-во: 21.6
Кол-во: 108.0
Кол-во: 92.0
Кол-во: 12.1
Кол-во: 0.2
Кол-во: 2.6
Кол-во: 13.5
Кол-во: 13.8
Кол-во: 2.0
Кол-во: 0.1
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.3
Кол-во: 83.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 33.0
Кол-во: 19.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.1
Кол-во: 6.0
Кол-во: 43.0
Кол-во: 1.9
Кол-во: 3.8
Кол-во: 1.8
Кол-во: 56.0
Кол-во: 2.6
Кол-во: 48.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 51.0
Кол-во: 0.1
Кол-во: 15.4
Кол-во: 42.0
Кол-во: 16.0
Кол-во: 68.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 6.75
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1.6
Кол-во: 1.3
Кол-во: 0.05
Кол-во: 42.3
Кол-во: 17.5
Кол-во: 9.1
Кол-во: 6.5
Кол-во: 64.0
Кол-во: 2.5
Кол-во: 6.6
Кол-во: 347.4
Кол-во: 5.3
Кол-во: 3.0
Кол-во: 5.7
Кол-во: 8.9
Кол-во: 0.1
Кол-во: 15.5
Кол-во: 3.5
Кол-во: 0.7
Кол-во: 1.1
Кол-во: 4.6
Кол-во: 3.7
Кол-во: 8.6
Кол-во: 14.5
Кол-во: 73.0
Кол-во: 2.2
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 0.7
Кол-во: 10.0
Кол-во: 127.0
Кол-во: 3.35
Кол-во: 0.5
Кол-во: 9.5
Кол-во: 1.3
Кол-во: 4.0
Кол-во: 21.0
Кол-во: 31.0
Кол-во: 27.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 7.0
Кол-во: 1.3
Кол-во: 0.55
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1.55
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 14.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.2
Кол-во: 22.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 13.5
Кол-во: 98.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 38.0
Кол-во: 75.0
Кол-во: 202.5
Кол-во: 0.075
Кол-во: 2.1
Кол-во: 2.0
Кол-во: 169.2
Кол-во: 0.05
Кол-во: 6.5
Кол-во: 66.6
Кол-во: 3.5
Кол-во: 25.0
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1.0
Кол-во: 16.8
Кол-во: 5.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 5.5
Кол-во: 13.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 35.5
Кол-во: 0.1
Кол-во: 49.5
Кол-во: 3.5
Кол-во: 3.4
Кол-во: 0.7
Кол-во: 0.7
Кол-во: 4.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 195.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1.55
Кол-во: 1.15
Кол-во: 1.25
Кол-во: 3.9
Кол-во: 68.0
Кол-во: 1.2
Кол-во: 26.0
Кол-во: 0.05
Кол-во: 14.5
Кол-во: 1.4
Кол-во: 2.3
Кол-во: 6.0
Кол-во: 6.6
Кол-во: 24.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 1.1
Кол-во: 10.0
Кол-во: 6.5
Кол-во: 7.2
Кол-во: 2.9
Кол-во: 4.2
Кол-во: 8.2
Кол-во: 1.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 272.0
Кол-во: 19.5
Кол-во: 34.0
Кол-во: 32.4
Кол-во: 32.0
Кол-во: 1.2
Кол-во: 5.1
Кол-во: 0.1
Кол-во: 115.2
Кол-во: 0.55
Кол-во: 2.65
Кол-во: 7.0
Кол-во: 21.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 0.3
Кол-во: 53.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 4.8
Кол-во: 2.2
Кол-во: 43.0
Кол-во: 1.6
Кол-во: 78.4
Кол-во: 37.0
Кол-во: 62.04
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 7.0
Кол-во: 13.5
Кол-во: 0.01
Кол-во: 10.0
Кол-во: 52.0
Кол-во: 1.15
Кол-во: 11.2
Кол-во: 0.8
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