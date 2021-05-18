Поставка химреактивов для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 26940)

"Позиция 207" "Комплект демеркуризационный. Комплектация набора обеспечистыйивает его многократное использование (до 5 раз). Контейнер из пластмассы с ручистыйкой и крышкой на 2-х замках. Комплект для ликвидации пролива ртути на площади до 50 м2. Вес 3 кг, габариты 35 x 23 x 13 см; Состав демеркуризационного комплекта: Пластиковый контейнер, шт.-1, химический демеркуризатор порошковый, уп.-1; химический демеркуризатор, уп.-1; Азотная кислота (5% раствор), уп.-1; Распылитель, шт-1; Шприц медицинский, шт-1; Кисточки медные, шт.-5; Кисточка волосяная, шт.-1; Совок пластиковый, шт.-1; Влажные салфетки, уп-2; Респиратор, шт-1; Перчатки латексные, пар-5; Бахилы, пар-5; Лоток для кислоты пластиковый, шт.-1; Упаковочная емкость (пакет), шт.-5; Инструкция по применению, шт.-1"

Кол-во: 21.0