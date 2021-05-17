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Номер извещения
ГП104068
Уникальный номер закупки
21/2.1/0033024/Газмаш
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке, тестированию и вводу в эксплуатацию мобильных приложений «Darina» и «Darina Service» для платформ iOS и Android для нужд АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
29.04.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-37
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
vko@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева К. О.
Место рассмотрения предложений
195027, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, литера А, офис 212
Закупки и тендеры 78
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке, тестированию и вводу в эксплуатацию мобильных приложений «Darina» и «Darina Service» для платформ iOS и Android для нужд АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.06.202103.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП104068Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке, тестированию и вводу в эксплуатацию мобильных приложений «Darina» и «Darina Service» для платформ iOS и Android для нужд АО "Газпром бытовые системы"195027, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, литера А, офис 212
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке, тестированию и вводу в эксплуатацию мобильных приложений «Darina» и «Darina Service» для платформ iOS и Android для нужд АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
1 801 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
62.01.11.000
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 1.0
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