Оказание услуг по разработке, тестированию и вводу в эксплуатацию мобильных приложений «Darina» и «Darina Service» для платформ iOS и Android для нужд АО "Газпром бытовые системы"

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения ГП104068 Уникальный номер закупки 21/2.1/0033024/Газмаш Номер закупки 0090/21/2.1/0033024/Газмаш/К//Э/29.04.2021 Наименование закупки Оказание услуг по разработке, тестированию и вводу в эксплуатацию мобильных приложений «Darina» и «Darina Service» для платформ iOS и Android для нужд АО "Газпром бытовые системы" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Газпром бытовые системы

Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы Юридический адрес 197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54 Почтовый адрес 195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7 Контактный телефон +7 812 458-77-37 Факс +7 812 458-77-32 Адрес электронной почты vko@gazprom-bs.ru Ф.И.О. контактного лица Васильева К. О. Место рассмотрения предложений 195027, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, литера А, офис 212 Закупки и тендеры 78 Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения Ключевые слова:

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