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    Главная / Торги / Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 23847)

    Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 23847)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:3018.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110248405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110248405

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0023847/ТГСургут

    Номер закупки

    0095/21/4.3/0023847/ТГСургут/ПР/ГОС/Э/29.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 23847)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    23847_Документация МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248405Подведение итогов не позднее Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"

    Начальная цена

    4 693 006,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    32.99.5

    Изделия прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Биопрепарат для биологической очистки сточных вод"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 2"

    "Биопрепарат порошок"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Биопрепарат концентрат гранулированный"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 4"

    "Биопрепарат концентрат гранулированный, для очистки канализации"

    Кол-во: 19.0

    "Позиция 5"

    "Биопрепарат для очистки промышленных сточных вод"

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 6"

    "Гидроксохлорид алюминия(ГХА) коакулянт"

    Кол-во: 540.0

    "Позиция 7"

    "Ингибитор коррозии"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 8"

    "Ингибитор солеотложений"

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 9"

    "Калий марганцовокислый,ХЧ"

    Кол-во: 630.0

    "Позиция 10"

    "Кварц молочно-белый 0,8-2,0мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 11"

    "Кварц молочно-белый 2,0-5,0мм"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 12"

    "Кофеин"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 13"

    "Материал противогололедный, хлористый кальций"

    Кол-во: 4000.0

    "Позиция 14"

    "Мешалка магнитнаяс подогревом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Микропипетка 1-2-0.5"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 16"

    "Моноэтаноламин"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 17"

    "Мука известняковая доломитовая,"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 18"

    "Песок кварцевый фракция 0,8-0,63"

    Кол-во: 4.15

    "Позиция 19"

    "Песок кварцевый фракция 0,8-1,8мм."

    Кол-во: 4.6

    "Позиция 20"

    "Пластификатор ДОФ (Диоктилфталат)"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 21"

    "Полоска индикаторные ПулТестер"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 22"

    "Порошок абразивный N/Cu/G Ка (купершлак), фракция 0,5-2,5мм,"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Препарат 10% овицидный"

    Кол-во: 105.0

    "Позиция 24"

    "Раствор калибровочный (буферный) pH4"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "Раствор калибровочный (буферный) pH7"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 26"

    "Раствор калибровочный (буферный) pH9"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 27"

    "Растворитель нефтяной"

    Кол-во: 35.0

    "Позиция 28"

    "Реагент для обработки воды универсальный"

    Кол-во: 700.0

    "Позиция 29"

    "Реагент, для паровых и закрытых системах водоснабжения"

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 30"

    "Серебро азотнокислое 0,1Н (стандарт-титр)"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 31"

    "Серебро азотнокислое,ХЧ"

    Кол-во: 850.0

    "Позиция 32"

    "Серебро азотнокислое, ЧДА"

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 33"

    "Серебро сернокислое,ХЧ"

    Кол-во: 500.0

    "Позиция 34"

    "Смесь термитная медная"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 35"

    "Сода кальцинированная марки А"

    Кол-во: 1932.0

    "Позиция 36"

    "Сода кальцинированная техническая"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 37"

    "натрий углекислый"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 38"

    "Соль поваренная техническая"

    Кол-во: 4600.0

    "Позиция 39"

    "Соль пищевая вываренная"

    Кол-во: 2000.0

    "Позиция 40"

    "Соль таблетированная Экстра"

    Кол-во: 12730.0

    "Позиция 41"

    "Соль поваренная выварочная без добавок техническая"

    Кол-во: 1600.0

    "Позиция 42"

    "Спички термитные"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 43"

    "Спички термитные в упаковке"

    Кол-во: 18.0

    "Позиция 44"

    "Таблетки для определения общего хлора"

    Кол-во: 308.0

    "Позиция 45"

    "Таблетки для определения уровня pH, для тестера, 10 таблеток, для определения параметров воды в бассейнах."

    Кол-во: 84.0

    "Позиция 46"

    "Средство альгицид непенящийся, для уничтожения водорослей вбассейне"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 47"

    "Средство дезинфицирующее для бассейнов быстрый стабилизированный хлор в гранулах"

    Кол-во: 440.0

    "Позиция 48"

    "Средство дезинфицирующее для бассейнов быстрый стабилизированный хлор в таблетках"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 49"

    "Средство для бассейнов Коагулянт водный раствор оксихлорида алюминия"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 50"

    "Средство для очистки воды бассейна Коагулянт в таблетках"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 51"

    "Средство дезинфицирующее для бассейна медленный стабилизированный хлор"

    Кол-во: 140.0

    "Позиция 52"

    "Средство для бассейна порошкообразное, для дехлорированияводы"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 53"

    "Средство Жидкость против водорослей и зеленения воды бассейна"

    Кол-во: 360.0

    "Позиция 54"

    "Средство для бассейна гранулированное бесхлорное"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 55"

    "Препарат для снижения величины pH в воде бассейнов, жидковсть."

    Кол-во: 240.0

    "Позиция 56"

    "Средство для бассейна таблетированный"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 57"

    "Средство (жидкое), для дезинфекции воды на основе активного кислорода"

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 58"

    "Средство для осветления воды;"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 59"

    "Средство, для понижения уровня pH воды в бассейне жидкость"

    Кол-во: 600.0

    "Позиция 60"

    "Средство для бассейна , таблетированный коагулянт длительного действия в картриджах,"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 61"

    "Средство коагулянт жидкий"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 62"

    "Кислота надуксусная марки НУК-15,"

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 63"

    "Меласса свекловичная"

    Кол-во: 900.0

    "Позиция 64"

    "Уголь активный гранулированный."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 65"

    "Уголь активный рекуперационный"

    Кол-во: 300.0

    "Позиция 66"

    "Активированный (активный) дробленый уголь"

    Кол-во: 400.0

    "Позиция 67"

    "Флокулянт анионной активности"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 68"

    "Флокулянт, катионная активность"

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 69"

    "Флокулянт, гранилированный порошок, для очистки сточных вод иобезвоживания осадка сточных вод"

    Кол-во: 27.0

    "Позиция 70"

    "Флокулянт катионный, вязкость(0,1% раствора) 50мПа*с,"

    Кол-во: 75.0

    "Позиция 71"

    "Хлорамин"

    Кол-во: 55.1

    "Позиция 72"

    "Цеолит синтетический"

    Кол-во: 73.0

    "Позиция 73"

    "Чаша выпарительная 100мл"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 74"

    "Штатив для наконечников к дозаторам 1000мкл"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 75"

    "Штатив для наконечников к дозаторам 5000мкл"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 76"

    "Штатив лабораторный хранения пипеток."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 77"

    "Штатив лабораторный для хранения 6 цилиндрических делительных воронок объемом 0,25 л. "

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 78"

    "Штатив лабораторный для установки и хранения 3 цилиндрических делительных воронок объемом 0,5 л. "

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 79"

    "Электрод лабораторный комбинированный общего назначения "

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 80"

    "Электролит сернокислый плотностью 1,28 г/см2"

    Кол-во: 212.0

    "Позиция 81"

    "Образец контрольный для МПД"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 82"

    "Смесь газовая поверочная: N2 (азот) нулевой чистый"

    Кол-во: 14.0

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    29 871 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Конкурентный отбор № 32211086917
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к п.Карантин Приютненского района Газопровод межпоселковый к п.Уралан Приютненского района Газопровод межпоселковый к п.Догзмакин Сарпинского района (22/2.3/0008559/ГППроект)
    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к...
    177151
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    50 449 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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