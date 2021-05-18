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Номер извещения
32110248405
Уникальный номер закупки
21/4.3/0023847/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 23847)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-29
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Fetisova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фетисова Е. Н.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
Ключевые слова:
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Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248405Подведение итогов не позднее Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для очистки воды и прочей химии для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут"
Начальная цена
4 693 006,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
32.99.5
46.75
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 19.0
Кол-во: 21.0
Кол-во: 540.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 26.0
Кол-во: 630.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 0.7
Кол-во: 4000.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 5.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 4.15
Кол-во: 4.6
Кол-во: 50.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 105.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 35.0
Кол-во: 700.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 850.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 500.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 1932.0
Кол-во: 2.2
Кол-во: 25.0
Кол-во: 4600.0
Кол-во: 2000.0
Кол-во: 12730.0
Кол-во: 1600.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 18.0
Кол-во: 308.0
Кол-во: 84.0
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Кол-во: 440.0
Кол-во: 8.0
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Кол-во: 50.0
Кол-во: 27.0
Кол-во: 75.0
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Кол-во: 73.0
Кол-во: 6.0
Кол-во: 10.0
Кол-во: 3.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 2.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 4.0
Кол-во: 212.0
Кол-во: 1.0
Кол-во: 14.0
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