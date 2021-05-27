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Номер извещения
32110248237
Уникальный номер закупки
21/2.1/0030783/ГПереработка
Наименование закупки
Услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-88-88 доб. 51225
Факс
--
Адрес электронной почты
maksimovapv@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова П. В.
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.06.202101.06.2021 00:0001.06.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248237Подведение итогов не позднее Услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.г. Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по организации и проведению корпоративных мероприятий для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2022-2024 гг.
Начальная цена
879 478,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
93.29.19.000
93.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 250.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 150.0
Кол-во: 250.0
Кол-во: 150.0
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