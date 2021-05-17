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    Главная / Торги / Поставка калибратора для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

    Поставка калибратора для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:5917.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110245178Дата и время окончания срока приема заявок Поставка калибратора для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"г.Новосибирск, ул,Советская, 77Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110245178

    Уникальный номер закупки

    21/4.3/0006784/МРГНовосиб

    Номер закупки

    0253/21/4.3/0006784/МРГНовосиб/ПР/ГОС/Э/29.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка калибратора для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    29.04.2021 07:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Форма 1.1_Коммерческое_предложение_05_2021_МИ.xlsx

    Проект договора №_05_2021_МИ.doc

    Документация_№_05_2021_МИ.docx

    Техническое задание №_05_2021_МИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК

    Юридический адрес

    630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77,

    Почтовый адрес

    630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77

    Контактный телефон

    +7 383 241-98-02

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    halimullina@mrg54.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халимуллина Я. Д.

    Место рассмотрения предложений

    г.Новосибирск, ул,Советская, 77

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка калибратора для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110245178Подведение итогов не позднее Поставка калибратора для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"г.Новосибирск, ул,Советская, 77

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка калибратора для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск"

    Начальная цена

    1 837 296,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НОВОСИБИРСК

    Адрес местонахождения

    630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77,

    630132, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СОВЕТСКАЯ, 77

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка калибратора"

    Кол-во: 1.0

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