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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110248577
Уникальный номер закупки
21/4.3/0036763/МРГМосква
Наименование закупки
Поставка бумаги для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Москва" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 36763)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
29.04.2021 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-30
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
A.Zandelov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Занделов А. С.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике Общества
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110248577Подведение итогов не позднее Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике ОбществаРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги формата А4, А3 для печати первичных и прочих документов на оргтехнике Общества
Начальная цена
3 681 460,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, г. Москва, поселение Сосенскоей, поселок Газопровод, 103А
142000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА", БОКС №6
17.12.14.160
17.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90.0
Кол-во: 9675.0
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