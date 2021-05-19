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Номер извещения
32110244669
Уникальный номер закупки
21/4.3/0000869/ГКосмСист
Наименование закупки
Поставка спутниковых модуляторов
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.04.2021 19:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
Почтовый адрес
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
Контактный телефон
+7 495 504-29-18
Факс
+7 495 504-29-11
Адрес электронной почты
dolgusheva_nv@gazprom-spacesystems.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгушева Н. В.
Место рассмотрения предложений
141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, 77 Б
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спутниковых модуляторов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спутниковых модуляторов
Начальная цена
32 277,10
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Адрес местонахождения
141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,
141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б
80.20.10
80.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
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