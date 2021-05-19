Оказание услуг по дератизации, дезинсекции для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" 2022-2024 гг.

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Оказание услуг по дератизации, дезинсекции для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" 2022-2024 гг.

Цена договора и требования к обеспечению

Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

или

* Если это является обязательным условием

Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

Подавать заявки без использования ЭП

Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Услуги дезинсекции для УТЖУ в 2022 году" Кол-во: 17621.6

"Позиция 2" "Услуги дератизации для УТЖУ в 2023 году" Кол-во: 61920.0

"Позиция 3" "Услуги дезинсекции для УТЖУ в 2024 году" Кол-во: 17621.6

"Позиция 4" "Услуги дератизации для УТЖУ в 2022 году" Кол-во: 61920.0

"Позиция 5" "Услуги дезинсекции для УТЖУ в 2023 году" Кол-во: 17621.6