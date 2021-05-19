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    Главная / Торги / Оказание услуг по дератизации, дезинсекции для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" 2022-2024 гг.

    Оказание услуг по дератизации, дезинсекции для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" 2022-2024 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244379Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по дератизации, дезинсекции для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" 2022-2024 гг.г. Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110244379

    Уникальный номер закупки

    21/2.1/0026219/ГПереработка

    Номер закупки

    0055/21/2.1/0026219/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/28.04.2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по дератизации, дезинсекции для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" 2022-2024 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.04.2021 17:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_МИ 26219.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-88-88 доб. 51225

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    maksimovapv@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова П. В.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по дератизации, дезинсекции для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" 2022-2024 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244379Подведение итогов не позднее Оказание услуг по дератизации, дезинсекции для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" 2022-2024 гг.г. Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по дератизации, дезинсекции для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" 2022-2024 гг.

    Начальная цена

    375 734,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    81.29.19.000

    Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29

    Деятельность по чистке и уборке прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги дезинсекции для УТЖУ в 2022 году"

    Кол-во: 17621.6

    "Позиция 2"

    "Услуги дератизации для УТЖУ в 2023 году"

    Кол-во: 61920.0

    "Позиция 3"

    "Услуги дезинсекции для УТЖУ в 2024 году"

    Кол-во: 17621.6

    "Позиция 4"

    "Услуги дератизации для УТЖУ в 2022 году"

    Кол-во: 61920.0

    "Позиция 5"

    "Услуги дезинсекции для УТЖУ в 2023 году"

    Кол-во: 17621.6

    "Позиция 6"

    "Услуги дератизации для УТЖУ в 2024 году"

    Кол-во: 61920.0

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