Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 108.0

"Позиция 2" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 26.0

"Позиция 3" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 117.0

"Позиция 4" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 36.6

"Позиция 5" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 33.0

"Позиция 6" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 6018 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 40.0

"Позиция 7" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 30.0

"Позиция 8" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 30.0

"Позиция 9" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 30.0

"Позиция 10" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 21.0

"Позиция 11" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 30.0

"Позиция 12" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 13" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 14" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7047 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 91.0

"Позиция 15" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 50.0

"Позиция 16" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 80.0

"Позиция 17" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 18" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 120.0

"Позиция 19" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 60.0

"Позиция 20" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 50.0

"Позиция 21" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 48.0

"Позиция 22" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 51.0

"Позиция 23" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 28.0

"Позиция 24" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 89.0

"Позиция 25" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 200.0

"Позиция 26" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 170.0

"Позиция 27" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 47.0

"Позиция 28" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 85.0

"Позиция 29" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 21.0

"Позиция 30" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 44.0

"Позиция 31" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1028 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 60.0

"Позиция 32" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1028 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 60.0

"Позиция 33" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 3020 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 34" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 3020 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 35" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 3020 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 36" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 30.0

"Позиция 37" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 38" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 21.0

"Позиция 39" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 40" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 22.0

"Позиция 41" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 42" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 20.0

"Позиция 43" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 60.0

"Позиция 44" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 52.0

"Позиция 45" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 217.0

"Позиция 46" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 702.0

"Позиция 47" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 52.0

"Позиция 48" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 36.0

"Позиция 49" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 183.0

"Позиция 50" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 101.0

"Позиция 51" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 137.0

"Позиция 52" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 191.0

"Позиция 53" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 431.0

"Позиция 54" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 181.0

"Позиция 55" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 152.0

"Позиция 56" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 499.0

"Позиция 57" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 190.0

"Позиция 58" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 185.0

"Позиция 59" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 455.0

"Позиция 60" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 228.4

"Позиция 61" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 430.0

"Позиция 62" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 57.0

"Позиция 63" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 58.0

"Позиция 64" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 93.0

"Позиция 65" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 205.0

"Позиция 66" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 119.0

"Позиция 67" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 156.0

"Позиция 68" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 282.0

"Позиция 69" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесение при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 62.0

"Позиция 70" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 200.0

"Позиция 71" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 194.0

"Позиция 72" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 51.0

"Позиция 73" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 52.0

"Позиция 74" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 84.0

"Позиция 75" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 184.0

"Позиция 76" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 204.0

"Позиция 77" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 320.0

"Позиция 78" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 384.0

"Позиция 79" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 38.0

"Позиция 80" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 37.0

"Позиция 81" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 31.0

"Позиция 82" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 23.0

"Позиция 83" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 58.0

"Позиция 84" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 31.0

"Позиция 85" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 22.0

"Позиция 86" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 22.0

"Позиция 87" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 25.0

"Позиция 88" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 35.3

"Позиция 89" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 39.0

"Позиция 90" "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости" Кол-во: 51.0

"Позиция 91" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 23.0

"Позиция 92" "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 100.0

"Позиция 93" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 68.0

"Позиция 94" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 52.0

"Позиция 95" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 60.0

"Позиция 96" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 120.0

"Позиция 97" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 115.0

"Позиция 98" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 442.0

"Позиция 99" "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч." Кол-во: 117.0