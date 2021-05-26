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Номер извещения
32110244211
Уникальный номер закупки
21/4.2/0024420/ГПК
Наименование закупки
Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 24420)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
28.04.2021 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-32-29
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
E.Fetisova@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фетисова Е. Н.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244211Подведение итогов не позднее Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация"
Начальная цена
4 586 888,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
23.99.19.111
20.30.11
20.30
23.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 108.0
Кол-во: 26.0
Кол-во: 117.0
Кол-во: 36.6
Кол-во: 33.0
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Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 30.0
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Кол-во: 20.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 91.0
Кол-во: 50.0
Кол-во: 80.0
Кол-во: 20.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 50.0
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Кол-во: 51.0
Кол-во: 28.0
Кол-во: 89.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 170.0
Кол-во: 47.0
Кол-во: 85.0
Кол-во: 21.0
Кол-во: 44.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 60.0
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Кол-во: 21.0
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Кол-во: 217.0
Кол-во: 702.0
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Кол-во: 36.0
Кол-во: 183.0
Кол-во: 101.0
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Кол-во: 191.0
Кол-во: 431.0
Кол-во: 181.0
Кол-во: 152.0
Кол-во: 499.0
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Кол-во: 185.0
Кол-во: 455.0
Кол-во: 228.4
Кол-во: 430.0
Кол-во: 57.0
Кол-во: 58.0
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Кол-во: 119.0
Кол-во: 156.0
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Кол-во: 62.0
Кол-во: 200.0
Кол-во: 194.0
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Кол-во: 52.0
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Кол-во: 184.0
Кол-во: 204.0
Кол-во: 320.0
Кол-во: 384.0
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Кол-во: 58.0
Кол-во: 31.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 22.0
Кол-во: 25.0
Кол-во: 35.3
Кол-во: 39.0
Кол-во: 51.0
Кол-во: 23.0
Кол-во: 100.0
Кол-во: 68.0
Кол-во: 52.0
Кол-во: 60.0
Кол-во: 120.0
Кол-во: 115.0
Кол-во: 442.0
Кол-во: 117.0
Кол-во: 115.0
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