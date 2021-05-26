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    Главная / Торги / Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 24420)

    Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 24420)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 09:3026.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110244211Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110244211

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0024420/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0024420/ГПК/ПР/ГОС/Э/28.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 24420)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.04.2021 17:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    24420_Документация МИ ЕР.zip

    Продление вскр_26.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики

    Закупки и тендеры Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 14:0002.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110244211Подведение итогов не позднее Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка систем защитного лакокрасочного покрытия для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    4 586 888,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    20.30.11

    Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30

    Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик

    23.99

    Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 108.0

    "Позиция 2"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 26.0

    "Позиция 3"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 117.0

    "Позиция 4"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 36.6

    "Позиция 5"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 33.0

    "Позиция 6"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 6018 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 40.0

    "Позиция 7"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 8"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 9"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 10"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 11"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 12"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 13"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 14"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7047 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 91.0

    "Позиция 15"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 16"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 80.0

    "Позиция 17"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 18"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 19"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 20"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 9017 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 50.0

    "Позиция 21"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 48.0

    "Позиция 22"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 23"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 28.0

    "Позиция 24"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 89.0

    "Позиция 25"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 26"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 170.0

    "Позиция 27"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 47.0

    "Позиция 28"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 85.0

    "Позиция 29"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 30"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 44.0

    "Позиция 31"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1028 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 32"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1028 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 33"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 3020 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 34"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 3020 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 35"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 3020 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 36"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 30.0

    "Позиция 37"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 38"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 21.0

    "Позиция 39"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 40"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 41"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 42"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 20.0

    "Позиция 43"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 44"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 52.0

    "Позиция 45"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 217.0

    "Позиция 46"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 702.0

    "Позиция 47"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 52.0

    "Позиция 48"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 5015 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 36.0

    "Позиция 49"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 183.0

    "Позиция 50"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 101.0

    "Позиция 51"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 137.0

    "Позиция 52"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 191.0

    "Позиция 53"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 431.0

    "Позиция 54"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 181.0

    "Позиция 55"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 152.0

    "Позиция 56"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 499.0

    "Позиция 57"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 190.0

    "Позиция 58"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 185.0

    "Позиция 59"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 455.0

    "Позиция 60"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 228.4

    "Позиция 61"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 430.0

    "Позиция 62"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 57.0

    "Позиция 63"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 58.0

    "Позиция 64"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 93.0

    "Позиция 65"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 205.0

    "Позиция 66"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль на основе винилового сополимера с преобразователем ржавчины для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 42-47 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 60 с. Толщина 1 сухого слоя - 40 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 119.0

    "Позиция 67"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 156.0

    "Позиция 68"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 282.0

    "Позиция 69"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 7004 на основе винилового сополимера для нанесение при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 62.0

    "Позиция 70"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 200.0

    "Позиция 71"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 194.0

    "Позиция 72"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 73"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 52.0

    "Позиция 74"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 84.0

    "Позиция 75"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 184.0

    "Позиция 76"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 204.0

    "Позиция 77"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 320.0

    "Позиция 78"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 384.0

    "Позиция 79"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 38.0

    "Позиция 80"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 37.0

    "Позиция 81"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 82"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 83"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 58.0

    "Позиция 84"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 31.0

    "Позиция 85"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 86"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 22.0

    "Позиция 87"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 25.0

    "Позиция 88"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 35.3

    "Позиция 89"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 39.0

    "Позиция 90"

    "Жидкость для разбавления грунт-эмали на основе винилового сополимера до рабочей вязкости"

    Кол-во: 51.0

    "Позиция 91"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 23.0

    "Позиция 92"

    "Однокомпонентная, быстросохнущая грунт-эмаль по RAL 1021 на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначена для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 60 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 100-130 с. Толщина 1 сухого слоя - 50-60 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 100.0

    "Позиция 93"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 68.0

    "Позиция 94"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 52.0

    "Позиция 95"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 60.0

    "Позиция 96"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 120.0

    "Позиция 97"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 115.0

    "Позиция 98"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 442.0

    "Позиция 99"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 117.0

    "Позиция 100"

    "Однокомпонентный, быстросохнущий лак на основе винилового сополимера для нанесения при отрицательных температурах. Предназначен для защиты от коррозии наружных поверхностей технологического оборудования, трубопроводов и других металлоконструкций, эксплуатирующихся в особо агрессивных средах (при контакте со щелочными и кислотными средами). Массовая доля основы нелетучих веществ - не менее 21 %. Вязкость условная по ВЗ 246 с диаметром сопла 4 мм - не менее 24 с. Толщина 1 сухого слоя - 20 мкм. Продолжительность сушки до исчезновения отлипа при температуре 20 С - 0,33 ч."

    Кол-во: 115.0

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    Выполнение ПИР по объектам Программы газификации регионов РФ: Газопровод межпоселковый к...
    177151
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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    1
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