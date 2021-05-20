Поставка задвижек для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (АCЗ 25871)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка стальная (хладостойкая сталь) клиновая с выдвижным шпинделем приварная, DN200, PN8,0МПа, герметичность затвора по ГОСТ 9544-2015 класс А, с ручным управлением (редуктор). Опросный лист 01/1299/17-2-ОЛ6" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30лс41нж Ду200 Ру16 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ДУ300 РУ8,0 МПа, 31лс516нж, надземной установки, тип присоединения фланцевое - исп.фланцев J по ГОСТ 33259-2015, с ручным приводом, кл.исп.ХЛ1, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, среда - нефть, с КОФ прокладками и крепежом" Кол-во: 8.0

"Позиция 4" "Задвижка 30с915нж Ду 100, Ру 25, климат. исп.-У1, ст.20Л, в комплекте с электроприводом, ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 (исп.В, ст.20), прокладками и крепежом, герметичность затвора по ГОСТ 9544 класс А, климатическое исполнение У1" Кол-во: 3.0

"Позиция 5" "Задвижка клиновая 30с15нж Ду 250, Ру 25 кгс/см2 литая с выдвижным шпинделем фланцевая, из стали 20Л, с ручным управлением (от маховика редуктора). Климатическое исполнение У1 ГОСТ 15150-69, герметичность затвора по ГОСТ 9544 класс А" Кол-во: 2.0