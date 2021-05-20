Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка клиновая бессальниковая, DN 500, PN 10,0МПа, с переходными катушками, с концами под приварку к трубе 530х6мм, классом прочности К56, подземной установки, с заводским антикоррозионным покрытием, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, с ручным приводом, климатическое исполнение ХЛ1, рабочая среда нестабильный газовый конденсат, Опросный лист 97152834-СГ258-206160-ТХ.ОЛ4" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Задвижка клиновая бессальниковая, DN 300, PN 10,0МПа, с переходными катушками, с концами под приварку к трубе 325х6мм, классом прочности К56, подземной установки, с заводским антикоррозионным покрытием, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, с ручным приводом, климатическое исполнение ХЛ1, рабочая среда нестабильный газовый конденсат, Опросный лист 97152834-СГ258-206160-ТХ.ОЛ5" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Задвижка клиновая бессальниковая, DN 500, PN 10,0МПа, с переходными катушками, с концами под приварку к трубе 530х6мм, классом прочности К56, подземной установки, с заводским антикоррозионным покрытием, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, с ручным приводом, климатическое исполнение ХЛ1, рабочая среда нестабильный газовый конденсат, Опросный лист 97152834-СГ258-206160-ТХ.ОЛ4" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Задвижка клиновая бессальниковая, DN 300, PN 10,0МПа, с переходными катушками, с концами под приварку к трубе 325х6мм, классом прочности К56, подземной установки, с заводским антикоррозионным покрытием, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, с ручным приводом, климатическое исполнение ХЛ1, рабочая среда нестабильный газовый конденсат, Опросный лист 97152834-СГ258-206160-ТХ.ОЛ5" Кол-во: 2.0

"Позиция 5" "Задвижка клиновая бессальниковая, DN 150, PN 10,0МПа, с переходными катушками, с концами под приварку к трубе 159х6мм, классом прочности К55, подземной установки с заводским антикоррозионным покрытием, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 с ручным приводом, климатическое исполнение ХЛ1, рабочая среда - нестабильный газовый конденсат, Опросный лист 97152834-СГ258-206160-ТХ.ОЛ6" Кол-во: 2.0

"Позиция 6" "Задвижка клиновая бессальниковая DN 150 PN 10,0МПа, с переходными катушками, с концами под приварку к трубе 159х6мм, классом прочности К55, надземной установки с заводским антикоррозионным покрытием, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015 с ручным приводом, климатическое исполнение ХЛ1, рабочая среда нестабильный газовый конденсат, Опросный лист 97152834-СГ258-206160-ТХ.ОЛ7" Кол-во: 16.0