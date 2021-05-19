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Номер извещения
32110243813
Уникальный номер закупки
21/2.1/0032217/ЛОКВитязь
Наименование закупки
Предоставление неисключительных прав использования программных продуктов «Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt» и Р7-Офис.Профессиональный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
28.04.2021 16:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Почтовый адрес
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
Контактный телефон
+7 86133 2-60-73
Факс
Адрес электронной почты
v.v.dzyba@lokvityaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дзыба В. В.
Место рассмотрения предложений
353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление неисключительных прав использования программных продуктов «Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt» и Р7-Офис.Профессиональный
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243813Подведение итогов не позднее Предоставление неисключительных прав использования программных продуктов «Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt» и Р7-Офис.Профессиональный353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление неисключительных прав использования программных продуктов «Система безопасного управления средой виртуализации Zvirt» и Р7-Офис.Профессиональный
Начальная цена
1 670 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛОК Витязь
Все закупки и тендеры ЛОК Витязь
Адрес местонахождения
353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20
46.51.10.120
46.51.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2.0
Кол-во: 80.0
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