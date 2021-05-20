Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 25869)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 2.0

"Позиция 3" "Кран шаровой под приварку из стали 20, Ду200, Ру80кгс/см2 с пневмогидроприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 5.0

"Позиция 4" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 150 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 7.0

"Позиция 5" "Кран шаровой 11лс669п6 DN 100мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 4.0

"Позиция 6" "Кран шаровой 11лс669п6 DN 50мм PN 8,0 Мпа надземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 2.0

"Позиция 7" "Кран шаровой Ду 150, Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении с узлом управления на 110В" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Кран шаровой запорный 11лс60п DN 200, PN 8,0 МПа с ручным приводом для надземной установки, с концами под приварку для присоединения к трубопроводу 219х8 мм, сталь 09Г2С, в комплекте с ЗИП, класс герметичности А, исп.У1, 46552/01/0202/13-102-ТК.ОЛ3" Кол-во: 2.0

"Позиция 9" "Кран шаровой с пневматическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 3.0

"Позиция 11" "Кран шаровой с пневматическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом надземной установки под приварку 11лс660п Ду80 Ру80 класса герметичности A для природного газа и других неагресивных сред с рабочей температурой -60+80С климатического исполнения У1 с узлом управления ЭПУУ-4-1" Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом надземной установки под приварку 11лс660п Ду80 Ру80 класса герметичности A для природного газа и других неагресивных сред с рабочей температурой -60+80С климатического исполнения У1 с узлом управления ЭПУУ-4-1" Кол-во: 1.0

"Позиция 14" "Кран шаровой 11лс60п Ду 100 Ру 8 МПа с ручным-приводом для надземной установки, с концами под приварку для присоединения к трубопроводу 159х7 мм, сталь 09Г2С, в комплекте с ЗИП, класс герметичности А, исп.У1, 46550/01/0200/13-101-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Кран шаровой с пневматическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Кран шаровой 11лс(6)760п ДУ200 РУ80 с пневмогидравлическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении" Кол-во: 1.0

"Позиция 19" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 2.0

"Позиция 20" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 3.0

"Позиция 21" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду80 Ру80 для природного газа с ЭПУУ-7 на 24В" Кол-во: 2.0

"Позиция 22" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду 150 Ру 8,0 МПа подземный с ПГП" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду 150 Ру 8,0 МПа подземный с ПГП" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду 150 Ру 8,0 МПа подземный с ПГП" Кол-во: 2.0

"Позиция 25" "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду 50 мм, номинальным давлением 63 кгс/см2, надземной установки, с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 6.0

"Позиция 26" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Кран шаровой 11лс(6)760п6 Ду150, Ру 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, с ЭПУУ-6-5 (110 В), климатическое исп. У1" Кол-во: 17.0

"Позиция 28" "Кран шаровой DN 200 PN8,0 с пневмогидроприводом подземный климатическое исполнение У1 под приварку Опросной лист № ОЛ-1-1-0-Т-ЛПУ-МГ" Кол-во: 5.0

"Позиция 29" "Кран шаровой DN100, PN10,0МПа, с ручным приводом подземный климатическое исполнение У1 под приварку Опросной лист № 509.КР-17.02-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 1.0

"Позиция 30" "Кран шаровой Ду 200 Ру 8,0 МПа 11лс(6)760п6 с пневмогидроприводом, подземный, под приварку, с патрубками, с ЭПУУ- 15-1 (110 В), с указателем УКП-04, клим. исп. - У1, с заводским покрытием усиленного типа" Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Кран шаровой 11лс660п1 DN 80 PN 8,0 МПа приварной с пневмоприводом С ЭПУУ на напряжение 110В" Кол-во: 3.0

"Позиция 32" "Кран шаровой DN50 PN8,0 МПа с ручным приводом под приварку надземный климатическое исполнение У1 Опросный лист № 509.КР-17.02-ТХ.ОЛ3" Кол-во: 5.0

"Позиция 33" "Кран шаровой Ду 200 Ру 8,0 МПа 11лс(6)760п6 с пневмогидроприводом, подземный, под приварку, с патрубками, с ЭПУУ- 15-1 (110 В), с указателем УКП-04, клим. исп. - У1, с заводским покрытием усиленного типа" Кол-во: 3.0

"Позиция 34" "Кран шаровой DN 50 PN 8,0 МПа, 11лс60пм, с ручным управлением, надземной установки, с концами под приварку, с приваренными в заводских условиях катушками, герметичность затвора по классу А (ГОСТ Р 54808-2011), с заводским антикоррозионным покрытием, среда - природный газ, климатическое исполнение У1" Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Кран шаровой Ду 80 Ру 10,0МПа с пневмоприводом Опросный лист 9000.019.001-Р-0002-1-ТХ.ОЛ2" Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Кран шаровой регулирующий DN 50 PN 6,3МПа Опросный лист 9000.019.001-Р-0002-1-ТХ.ОЛ4" Кол-во: 1.0

"Позиция 37" "Кран шаровой Ду 50, Ру 8,0МПа с ручным управлением Опросный лист 9000.019.001-Р-0002-1-ТХ.ОЛ5" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Кран шаровой с ручным приводом с концами под приварку DN 50 PN 8,0 МПа, с разделкой кромок под трубу 57х4. Класс герметичности А. 11лс60п" Кол-во: 6.0

"Позиция 39" "Кран шаровой с ручным приводом с концами под приварку DN 50 PN 8,0 МПа, с разделкой кромок под трубу 57х4. Класс герметичности А. 11лс60п" Кол-во: 3.0

"Позиция 40" "Кран шаровой11лс660п8 DN 50 РN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение У1, герметичность затвора по классу А (ГОСТ 9544-2015), с пневмоприводом в комплекте с ЭПУУ-15-1; U=110В, с приварными катушками L=100 ммс заводским антикоррозионным покрытием, опросный лист 9000.019.001-Р-0002-1-ТХ.ОЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 41" "Кран шаровой запорный стальной 11лс(6)760п7 под приварку с пневмогидроприводом, подземной установки DN 200, PN 8,0МПа, исполнение ХЛ1, среда - природный газ, с заводским антикоррозионным покрытием, с блоком управления ЭПУУ-6-1. Опросный лист 01/1299/17-2-О" Кол-во: 7.0

"Позиция 42" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наздемной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660пм Ду150 Ру80" Кол-во: 3.0

"Позиция 43" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 5.0

"Позиция 44" "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 4.0

"Позиция 45" "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 47" "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Кран шаровой Ду50 Ру80кгс/см2 под приварку из стали 20 с пневмоприводом, умеренного климатического исполнения, надземный" Кол-во: 2.0

"Позиция 53" "Кран шаровой Ду 200 Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом. Опросный лист № 439.КР-16-ТХ.ОЛ3" Кол-во: 3.0

"Позиция 54" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 для природного газа" Кол-во: 3.0

"Позиция 55" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 для природного газа" Кол-во: 3.0

"Позиция 56" "Кран шаровой 11лс(6)760п7м пневмогидроприводной с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия,с блоком управления краном ЭПУУ-6-4 постоянный ток 24В,рабочая среда:неагрессивный природнвй газ,Ду 150мм,Ру 8МПА (80кгс/см2), температура рабочей среды -60+80С, температура окружающей среды -60 +40С" Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 58" "Кран шаровой Ду 200 Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом. Опросный лист 2232.17-ТХ.ОЛ1" Кол-во: 2.0

"Позиция 59" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 Ду 200 Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом. Опросной лист 2388.19-ТХ.ОЛ2." Кол-во: 3.0

"Позиция 60" "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении." Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении." Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении." Кол-во: 1.0

"Позиция 64" "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении." Кол-во: 1.0

"Позиция 65" "Кран шаровой Ду100 Ру80кгс/см под приварку, с пневмориводом, надземный, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Кран шаровой под приварку Ду50, Ру80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В,в районах с холодным климатом, надземный" Кол-во: 6.0

"Позиция 67" "Кран шаровой DN150 PN80 11лс(6)760п1м с пневмогидроприводом с концами под приварку (с катушками) для надземной установки с ЭПУУ постоянный ток 110В. Опросный лист 3711.Д.4.216-ТХ.ОЛ.8" Кол-во: 1.0

"Позиция 68" "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 69" "Кран шаровой Ду 80 Ру 2,5 МПа с электроприводом. Опросный лист 03.2304.8159-МР.ОЛ2" Кол-во: 1.0

"Позиция 70" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п7м Ду150 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 71" "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм" Кол-во: 8.0

"Позиция 72" "Кран шаровой под приварку Ду50, Ру80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В,в районах с холодным климатом, надземный" Кол-во: 13.0

"Позиция 73" "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм" Кол-во: 16.0

"Позиция 74" "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 75" "Кран шаровой DN200 PN80 11лс(6)760п7 с пневмогидроприводом с концами под приварку (с катушками) подземной установки с ЭПУУ постоянный ток 110 В. Опросный лист 3711.Д.3.216-Л.ОЛ.3" Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Кран шаровой с пневмогидроприводом, приварной надземной установки, в умеренном климатическом исполнении Ду150 Ру8,0Мпа" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Кран шаровой Ду 150, Ру 8,0 МПа под приварку, с пневмогидроприводом, подземной установки, с заводским наружным антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа, исполнение - У1, с блоком управления ЭПУУ-15-1 на напряжение 110 В и конечным выключателем УКП-03" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN80 с пневмогидроприводом, подземной устновки, умеренный с ЭПУУ15 на 24В УКП-03" Кол-во: 1.0

"Позиция 79" "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду 100 мм, номинальным давлением 63 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 3.0

"Позиция 80" "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду 150 мм, номинальным давлением 63 кгс/см2 с пневмогидроприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 2.0

"Позиция 81" "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду 200 мм, номинальным давлением 63 кгс/см2 с пневмогидроприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 3.0

"Позиция 82" "Кран шаровой цельносварной Ду100, Ру80 кгс/см2, под приварку, с пневмоприводом, с приводом, в районах с холодным климатом, надземный" Кол-во: 5.0

"Позиция 83" "Кран шаровой цельносварной Ду100, Ру80 кгс/см2, под приварку, с пневмоприводом, с приводом, в районах с холодным климатом, надземный" Кол-во: 6.0

"Позиция 84" "Кран шаровой цельносварной Ду100, Ру80 кгс/см2, под приварку, с пневмоприводом, с приводом, в районах с холодным климатом, надземный" Кол-во: 7.0

"Позиция 85" "Кран шаровой Ду 150 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с под приварку, с пневмогидроприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 1.0

"Позиция 86" "Кран шаровой Ду 150 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с под приварку, с пневмогидроприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 2.0

"Позиция 87" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п6 Ду150 Ру80 для природного газа" Кол-во: 5.0

"Позиция 88" "Кран шаровой 11лс660п Ду50 Ру80 надземной установки под приварку с пневмоприводом климатического исполнения У" Кол-во: 2.0

"Позиция 89" "Кран 11ЛС660П Ду100 Ру80 (ПП КОР), с выносным ЭПУУ-4-1, 110 В" Кол-во: 2.0

"Позиция 90" "Кран 11ЛС660П Ду100 Ру80 (ПП КОР), с выносным ЭПУУ-4-1, 110 В" Кол-во: 2.0

"Позиция 91" "Кран 11ЛС660П Ду100 Ру80 (ПП КОР), с выносным ЭПУУ-4-1, 110 В" Кол-во: 4.0

"Позиция 92" "Кран 11ЛС660П Ду100 Ру80 (ПП КОР), с выносным ЭПУУ-4-1, 110 В" Кол-во: 3.0

"Позиция 93" "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 100 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 280 мм, масса 92 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 94" "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 100 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 280 мм, масса 92 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 95" "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 50 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 200 мм, масса 31 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 96" "Кран шаровой 11лс(6)760пм Ду150 Ру80 с пневмогидроприводом, надземной установки, под приварку, исполнение У, с блоком управления БУК-1 на 110В. Опросный лист 6832.РП.ЛВ.000-ТХ.ОЛ.16" Кол-во: 1.0

"Позиция 97" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 98" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 150 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 2.0

"Позиция 99" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 150 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 3.0

"Позиция 100" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN80 с пневмогидроприводом, подземной устновки, умеренный с ЭПУУ15 на 24В УКП-03" Кол-во: 3.0

"Позиция 101" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN80 с пневмогидроприводом, подземной устновки, умеренный с ЭПУУ15 на 24В УКП-03" Кол-во: 1.0

"Позиция 102" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду80 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 103" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду80 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 104" "Кран шаровой 11лс(6)760п ДУ200 РУ80 с пневмогидравлическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении" Кол-во: 1.0

"Позиция 105" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду150 Ру8,0МПа У1" Кол-во: 5.0

"Позиция 106" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду150 Ру8,0МПа У1" Кол-во: 5.0

"Позиция 107" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 1.0

"Позиция 108" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 1.0

"Позиция 109" "Кран шаровой Ручной короткий, под приварку, наземной установки, клим.исп.У1 11лс60пм Ду150 Ру80" Кол-во: 4.0

"Позиция 110" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м ду 150 ру 80 с АКП усиленного типа" Кол-во: 1.0

"Позиция 111" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м ду 150 ру 80 с АКП усиленного типа" Кол-во: 1.0

"Позиция 112" "Кран шаровой 11лс660п (подземный) Ду 100 Ру 80" Кол-во: 3.0

"Позиция 113" "Кран шаровой 11лс660п (подземный) Ду 100 Ру 80" Кол-во: 1.0

"Позиция 114" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 115" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 116" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 3.0

"Позиция 117" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 118" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 119" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80 для природного газа с ЭПУУ-7 на 24В" Кол-во: 3.0

"Позиция 120" "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 2.0

"Позиция 121" "Кран шаровой 11лс669п7 DN 100мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 122" "Кран шаровой Ду 100 Ру 8,0 МПа с пневмоприводом.Опросный лист 477/32.058.060.01-ТГ.ОЛ3" Кол-во: 2.0

"Позиция 123" "Кран 11лс645п Ду-50 Ру-16,0 МПа ЭПУУ-8-1 (110 В) У1, надземный пневмоприводной" Кол-во: 2.0

"Позиция 124" "Кран 11лс645п Ду-50 Ру-16,0 МПа ЭПУУ-8-1 (110 В) У1, надземный пневмоприводной" Кол-во: 2.0

"Позиция 125" "Кран 11лс645п Ду-50 Ру-16,0 МПа ЭПУУ-8-1 (110 В) У1, надземный пневмоприводной" Кол-во: 2.0

"Позиция 126" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 1.0

"Позиция 127" "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 6.0

"Позиция 128" "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 10.0

"Позиция 129" "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 5.0

"Позиция 130" "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 5.0

"Позиция 131" "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 8.0

"Позиция 132" "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80 кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 1.0

"Позиция 133" "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 12.0

"Позиция 134" "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный" Кол-во: 3.0

"Позиция 135" "Кран шаровой под приварку Ду80 Ру80кгс/см2 надземный с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом" Кол-во: 1.0

"Позиция 136" "Кран шаровой под приварку Ду100 Ру80кгс/см2 надземный с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом" Кол-во: 1.0

"Позиция 137" "Кран шаровой под приварку Ду100 Ру80кгс/см2 надземный с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом" Кол-во: 2.0

"Позиция 138" "Кран шаровой надземный под приварку, Ду150 Ру80кгс/см2 с пневмогидроприводом, в районах с умеренным климатом" Кол-во: 1.0

"Позиция 139" "Кран шаровой надземный под приварку, Ду150 Ру80кгс/см2 с пневмогидроприводом, в районах с умеренным климатом" Кол-во: 1.0

"Позиция 140" "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом" Кол-во: 1.0

"Позиция 141" "Кран шаровой надземный под приварку из стали 20 Ду 50 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В, в районах с умеренным климатом" Кол-во: 1.0

"Позиция 142" "Кран шаровой надземный под приварку из стали 20 Ду 50 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В, в районах с умеренным климатом" Кол-во: 6.0

"Позиция 143" "Кран шаровой надземный под приварку из стали 20 Ду 50 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В, в районах с умеренным климатом" Кол-во: 4.0

"Позиция 144" "Кран шаровой Ду 50 Ру 2,5 МПа с электроприводом Опросный лист 03.2304.8159-МР.ОЛ1" Кол-во: 1.0

"Позиция 145" "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали двухходовой с ручным приводом штуцерный Ду10 Ру63кгс/см2, надземный" Кол-во: 9.0

"Позиция 146" "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали двухходовой с ручным приводом штуцерный Ду10 Ру63кгс/см2, надземный" Кол-во: 9.0

"Позиция 147" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п7м Ду150 Ру80 для природного газа" Кол-во: 3.0

"Позиция 148" "Кран шаровой запорный стальной 11лс(6)760п7м под приварку с пневмогидроприводом, подземной установки DN 150, PN 8,0МПа, исполнение ХЛ1, среда - природный газ, с заводским антикоррозионным покрытием, с блоком управления ЭПУУ-6-1 Опросный лист 01/1299/17-2-ОЛ4" Кол-во: 1.0

"Позиция 149" "Кран шаровой запорный стальной 11лс660п1 под приварку с пневмоприводом, надземной установки DN 50, PN 8,0МПа, исполнение ХЛ1, среда - природный газ, с заводским антикоррозионным покрытием, с блоком управления ЭПУУ-7-5 Опросный лист 01/1299/17-2-ОЛ5" Кол-во: 2.0

"Позиция 150" "Кран шаровой 11лс(6)760пм Ду150 Ру80" Кол-во: 1.0

"Позиция 151" "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80" Кол-во: 3.0

"Позиция 152" "Кран 11лс645п Ду-50 Ру-16,0 МПа ЭПУУ-8-1 (110 В) У1, надземный пневмоприводной" Кол-во: 2.0

"Позиция 153" "Кран шаровой с ручным приводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении Ду150 Ру8,0 МПа, Опросный лист №4900/2021-2" Кол-во: 1.0

"Позиция 154" "Кран шаровой с электроприводом Ду 150 Ру 2,5 Опросный лист 03.2304.8159-МР.ОЛ3" Кол-во: 1.0

"Позиция 155" "Кран шаровой 11лс660п (подземный) Ду 100 Ру 80" Кол-во: 2.0

"Позиция 156" "Кран шаровой 11лс660п (подземный) Ду 100 Ру 80" Кол-во: 4.0

"Позиция 157" "Кран шаровой с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80" Кол-во: 1.0

"Позиция 158" "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа ручной. Опросный лист 5985-ТХ.ОЛ3" Кол-во: 4.0

"Позиция 159" "Кран шаровый с концами под приварку из низколегированной стали DN 50 мм, PN 80 МПа, ручной для наземной установки с разделкой кромок патрубков, присоединяемых к трубе 57х4 мм с классом прочности К48, герметичность запора "А": 11лс60п" Кол-во: 2.0

"Позиция 160" "Кран шаровый DN 150 PN 8,0МПа с ручным приводом, надземный, климатическое исполнение У1, под приварку. Опросной лист № 1-ОЛ-1-АЛПУ" Кол-во: 2.0

"Позиция 161" "Кран шаровой DN 80 PN 10,0МПас ручным приводом подземный климатическое исполнение У1 под приварку. Опросной лист № 1-ОЛ-2-АЛПУ" Кол-во: 2.0

"Позиция 162" "Кран шаровой 11лс60п Ду100, Ру80 с ручным приводом, надземной установки, умеренный. Опросный лист 477/021.048-682/42-2016.01-ТЛ.ОЛ13" Кол-во: 1.0

"Позиция 163" "Кран шаровой DN 150 PN 8,0МПа с пневмогидроприводом, подземный, климатическое исполнение У1 под приварку. Опросной лист № 1-ОЛ-4-АЛПУ" Кол-во: 6.0

"Позиция 164" "Кран шаровый 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 с пневмогидро-приводом с блоком управления ЭПУУ-4-1 (110 В) для подземной установки, с концами под приварку, для присоединения к трубопроводу 219х7 мм, К54, класс герметичности А, исп.У1" Кол-во: 4.0

"Позиция 165" "Кран шаровый с концами под приварку из низколегированной стали DN 50 мм, PN 80 МПа, ручной для наземной установки с разделкой кромок патрубков, присоединяемых к трубе 57х4 мм с классом прочности К48, герметичность запора "А": 11лс60п" Кол-во: 2.0

"Позиция 166" "Кран шаровой DN 150 PN 8,0МПа с ручным приводом надземный климатическое исполнение У1 под приварку. Опросной лист № 1-ОЛ-3-АЛПУ" Кол-во: 2.0

"Позиция 167" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04" Кол-во: 1.0

"Позиция 168" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04" Кол-во: 1.0

"Позиция 169" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04" Кол-во: 1.0

"Позиция 170" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04" Кол-во: 1.0

"Позиция 171" "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04" Кол-во: 3.0

"Позиция 172" "Кран шаровый приварной 11лс(6)760п6м Ду150 Ру80 подземной установки, высота штока 2140 мм, с узлом управления ЭПУУ-4 V=24В и пневмогидроприводом с заводским антикоррозионным покрытием. Климатическое исполнение У1." Кол-во: 3.0

"Позиция 173" "Кран шаровый приварной 11лс(6)760п6м Ду150 Ру80 подземной установки, высота штока 2140 мм, с узлом управления ЭПУУ-4 V=24В и пневмогидроприводом с заводским антикоррозионным покрытием. Климатическое исполнение У1" Кол-во: 3.0

"Позиция 174" "Кран шаровый приварной 11лс(6)760п6м Ду150 Ру80 подземной установки, высота штока 2140 мм, с узлом управления ЭПУУ-4 V=24В и пневмогидроприводом с заводским антикоррозионным покрытием. Климатическое исполнение У1." Кол-во: 3.0

"Позиция 175" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 Ду150 Ру80 подземной установки, с пневмогидроприводом, умеренного климатического исполнения, с блоком управления на 24В" Кол-во: 9.0

"Позиция 176" "Кран шаровой подземной установки, с пневмоприводом, с ЭПУУ-6, U=110В, 11лс660п, Ду80 Ру8,0МПа" Кол-во: 4.0

"Позиция 177" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п6 Ду100 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 178" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 179" "Кран шаровой 11лс(6)745п8м Ду150 Ру125 с электроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении, опросный лист 06.092.2-МР-ОЛ39 06.092.2-МР-ОЛ32" Кол-во: 2.0

"Позиция 180" "Кран шаровой 11лс(6)745п8м Ду150 Ру125 с электроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении, опросный лист 06.092.2-МР-ОЛ39 06.092.2-МР-ОЛ3" Кол-во: 2.0

"Позиция 181" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 4.0

"Позиция 182" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 4.0

"Позиция 183" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 1.0

"Позиция 184" "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения" Кол-во: 3.0

"Позиция 185" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс(6)760п1 Ду200 Ру80 для природного газа" Кол-во: 8.0

"Позиция 186" "Кран шаровой 11лс(6)760п1м Ду150 Ру8.0МПа надземной установки с концами под приварку с пневмогидроприводом с блоком управления ЭПУУ-15-1" Кол-во: 2.0

"Позиция 187" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 188" "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 189" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс(6)745п Ду50 Ру160 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 190" "Кран шаровой 11лс(6)760п7м с пневмогидроприводом с концами под приварку подземной установки(расстояние от оси трубопровода до фланца привода 3000мм высота колонны 2800мм) рабочая среда неагрессивный природный газ Ду150мм Ру8,0МПа(80кгс/см2) температура рабочей среды -60+80С температура окружающей среды -60+40С" Кол-во: 4.0

"Позиция 191" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа" Кол-во: 4.0

"Позиция 192" "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 193" "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 4.0

"Позиция 194" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 195" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа" Кол-во: 5.0

"Позиция 196" "Кран шаровой 11лс(6)760п7мс пневмогидроприводом с концами под приварку подземной установки(расстояние от оси трубопровода до фланца привода 3000мм высота колонны 2800мм) рабочая среда неагрессивный природный газ Ду150мм Ру8,0МПа(80кгс/см2) температура рабочей среды -60+80С температура окружающей среды -60+40С" Кол-во: 1.0

"Позиция 197" "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа" Кол-во: 1.0

"Позиция 198" "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа" Кол-во: 2.0

"Позиция 199" "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 200" "Кран шаровой с ручным приводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении Ду150 Ру8,0 Мпа. Опросный лист №4900/2021-2" Кол-во: 1.0

"Позиция 201" "Кран шаровой с пневматическим приводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п7м Ду150 Ру80" Кол-во: 2.0