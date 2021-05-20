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    Главная / Торги / Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 25869)

    Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 25869)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:3020.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110243718Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32110243718

    Уникальный номер закупки

    21/4.2/0025869/ГПК

    Номер закупки

    0095/21/4.2/0025869/ГПК/ПР/ГОС/Э/28.04.2021

    Наименование закупки

    Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (ФЕН 25869)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    28.04.2021 16:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    25869_Документация МИ ЕР_БС.zip

    ПК на 26.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-29

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    E.Fetisova@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фетисова Е. Н.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 14:0026.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110243718Подведение итогов не позднее Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация"Российская Федерация, 196143, г.Санкт-Петербург, пл.Победы, д.2 лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаровых кранов для нужд ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    230 515 038,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.120

    Арматура регулирующая

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой под приварку из стали 20, Ду200, Ру80кгс/см2 с пневмогидроприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 150 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой 11лс669п6 DN 100мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой 11лс669п6 DN 50мм PN 8,0 Мпа надземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой Ду 150, Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении с узлом управления на 110В"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой запорный 11лс60п DN 200, PN 8,0 МПа с ручным приводом для надземной установки, с концами под приварку для присоединения к трубопроводу 219х8 мм, сталь 09Г2С, в комплекте с ЗИП, класс герметичности А, исп.У1, 46552/01/0202/13-102-ТК.ОЛ3"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом надземной установки под приварку 11лс660п Ду80 Ру80 класса герметичности A для природного газа и других неагресивных сред с рабочей температурой -60+80С климатического исполнения У1 с узлом управления ЭПУУ-4-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом надземной установки под приварку 11лс660п Ду80 Ру80 класса герметичности A для природного газа и других неагресивных сред с рабочей температурой -60+80С климатического исполнения У1 с узлом управления ЭПУУ-4-1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой 11лс60п Ду 100 Ру 8 МПа с ручным-приводом для надземной установки, с концами под приварку для присоединения к трубопроводу 159х7 мм, сталь 09Г2С, в комплекте с ЗИП, класс герметичности А, исп.У1, 46550/01/0200/13-101-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 18"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п ДУ200 РУ80 с пневмогидравлическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду80 Ру80 для природного газа с ЭПУУ-7 на 24В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду 150 Ру 8,0 МПа подземный с ПГП"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду 150 Ру 8,0 МПа подземный с ПГП"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду 150 Ру 8,0 МПа подземный с ПГП"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 25"

    "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду 50 мм, номинальным давлением 63 кгс/см2, надземной установки, с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 26"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6 Ду150, Ру 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, с ЭПУУ-6-5 (110 В), климатическое исп. У1"

    Кол-во: 17.0

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой DN 200 PN8,0 с пневмогидроприводом подземный климатическое исполнение У1 под приварку Опросной лист № ОЛ-1-1-0-Т-ЛПУ-МГ"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой DN100, PN10,0МПа, с ручным приводом подземный климатическое исполнение У1 под приварку Опросной лист № 509.КР-17.02-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 30"

    "Кран шаровой Ду 200 Ру 8,0 МПа 11лс(6)760п6 с пневмогидроприводом, подземный, под приварку, с патрубками, с ЭПУУ- 15-1 (110 В), с указателем УКП-04, клим. исп. - У1, с заводским покрытием усиленного типа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 31"

    "Кран шаровой 11лс660п1 DN 80 PN 8,0 МПа приварной с пневмоприводом С ЭПУУ на напряжение 110В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 32"

    "Кран шаровой DN50 PN8,0 МПа с ручным приводом под приварку надземный климатическое исполнение У1 Опросный лист № 509.КР-17.02-ТХ.ОЛ3"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 33"

    "Кран шаровой Ду 200 Ру 8,0 МПа 11лс(6)760п6 с пневмогидроприводом, подземный, под приварку, с патрубками, с ЭПУУ- 15-1 (110 В), с указателем УКП-04, клим. исп. - У1, с заводским покрытием усиленного типа"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 34"

    "Кран шаровой DN 50 PN 8,0 МПа, 11лс60пм, с ручным управлением, надземной установки, с концами под приварку, с приваренными в заводских условиях катушками, герметичность затвора по классу А (ГОСТ Р 54808-2011), с заводским антикоррозионным покрытием, среда - природный газ, климатическое исполнение У1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 35"

    "Кран шаровой Ду 80 Ру 10,0МПа с пневмоприводом Опросный лист 9000.019.001-Р-0002-1-ТХ.ОЛ2"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 36"

    "Кран шаровой регулирующий DN 50 PN 6,3МПа Опросный лист 9000.019.001-Р-0002-1-ТХ.ОЛ4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 37"

    "Кран шаровой Ду 50, Ру 8,0МПа с ручным управлением Опросный лист 9000.019.001-Р-0002-1-ТХ.ОЛ5"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 38"

    "Кран шаровой с ручным приводом с концами под приварку DN 50 PN 8,0 МПа, с разделкой кромок под трубу 57х4. Класс герметичности А. 11лс60п"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 39"

    "Кран шаровой с ручным приводом с концами под приварку DN 50 PN 8,0 МПа, с разделкой кромок под трубу 57х4. Класс герметичности А. 11лс60п"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 40"

    "Кран шаровой11лс660п8 DN 50 РN 10,0 МПа, приварной, подземной установки, среда - природный газ, исполнение У1, герметичность затвора по классу А (ГОСТ 9544-2015), с пневмоприводом в комплекте с ЭПУУ-15-1; U=110В, с приварными катушками L=100 ммс заводским антикоррозионным покрытием, опросный лист 9000.019.001-Р-0002-1-ТХ.ОЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 41"

    "Кран шаровой запорный стальной 11лс(6)760п7 под приварку с пневмогидроприводом, подземной установки DN 200, PN 8,0МПа, исполнение ХЛ1, среда - природный газ, с заводским антикоррозионным покрытием, с блоком управления ЭПУУ-6-1. Опросный лист 01/1299/17-2-О"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 42"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наздемной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660пм Ду150 Ру80"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 43"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 44"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 45"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 46"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 47"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7(у1) Ду200 Ру8,0МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 48"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 49"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 50"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 51"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 52"

    "Кран шаровой Ду50 Ру80кгс/см2 под приварку из стали 20 с пневмоприводом, умеренного климатического исполнения, надземный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 53"

    "Кран шаровой Ду 200 Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом. Опросный лист № 439.КР-16-ТХ.ОЛ3"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 54"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 55"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 56"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7м пневмогидроприводной с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия,с блоком управления краном ЭПУУ-6-4 постоянный ток 24В,рабочая среда:неагрессивный природнвй газ,Ду 150мм,Ру 8МПА (80кгс/см2), температура рабочей среды -60+80С, температура окружающей среды -60 +40С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 57"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 58"

    "Кран шаровой Ду 200 Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом. Опросный лист 2232.17-ТХ.ОЛ1"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 59"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 Ду 200 Ру 8,0 МПа с пневмогидроприводом. Опросной лист 2388.19-ТХ.ОЛ2."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 60"

    "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 61"

    "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 62"

    "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 63"

    "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 64"

    "Кран шаровый Ду50Ру80 пневматический привод, наземной установки, приварной, в умеренном климатическом исполнении."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 65"

    "Кран шаровой Ду100 Ру80кгс/см под приварку, с пневмориводом, надземный, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 66"

    "Кран шаровой под приварку Ду50, Ру80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В,в районах с холодным климатом, надземный"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 67"

    "Кран шаровой DN150 PN80 11лс(6)760п1м с пневмогидроприводом с концами под приварку (с катушками) для надземной установки с ЭПУУ постоянный ток 110В. Опросный лист 3711.Д.4.216-ТХ.ОЛ.8"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 68"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 69"

    "Кран шаровой Ду 80 Ру 2,5 МПа с электроприводом. Опросный лист 03.2304.8159-МР.ОЛ2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 70"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п7м Ду150 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 71"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 72"

    "Кран шаровой под приварку Ду50, Ру80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В,в районах с холодным климатом, надземный"

    Кол-во: 13.0

    "Позиция 73"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм"

    Кол-во: 16.0

    "Позиция 74"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 75"

    "Кран шаровой DN200 PN80 11лс(6)760п7 с пневмогидроприводом с концами под приварку (с катушками) подземной установки с ЭПУУ постоянный ток 110 В. Опросный лист 3711.Д.3.216-Л.ОЛ.3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 76"

    "Кран шаровой с пневмогидроприводом, приварной надземной установки, в умеренном климатическом исполнении Ду150 Ру8,0Мпа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 77"

    "Кран шаровой Ду 150, Ру 8,0 МПа под приварку, с пневмогидроприводом, подземной установки, с заводским наружным антикоррозионным полимерным покрытием усиленного типа, исполнение - У1, с блоком управления ЭПУУ-15-1 на напряжение 110 В и конечным выключателем УКП-03"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 78"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN80 с пневмогидроприводом, подземной устновки, умеренный с ЭПУУ15 на 24В УКП-03"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 79"

    "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду 100 мм, номинальным давлением 63 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 80"

    "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду 150 мм, номинальным давлением 63 кгс/см2 с пневмогидроприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 81"

    "Кран шаровой под приварку из стали 20 Ду 200 мм, номинальным давлением 63 кгс/см2 с пневмогидроприводом и блоком управления ЭПУУ на 24В, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 82"

    "Кран шаровой цельносварной Ду100, Ру80 кгс/см2, под приварку, с пневмоприводом, с приводом, в районах с холодным климатом, надземный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 83"

    "Кран шаровой цельносварной Ду100, Ру80 кгс/см2, под приварку, с пневмоприводом, с приводом, в районах с холодным климатом, надземный"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 84"

    "Кран шаровой цельносварной Ду100, Ру80 кгс/см2, под приварку, с пневмоприводом, с приводом, в районах с холодным климатом, надземный"

    Кол-во: 7.0

    "Позиция 85"

    "Кран шаровой Ду 150 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с под приварку, с пневмогидроприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 86"

    "Кран шаровой Ду 150 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с под приварку, с пневмогидроприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 87"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п6 Ду150 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 88"

    "Кран шаровой 11лс660п Ду50 Ру80 надземной установки под приварку с пневмоприводом климатического исполнения У"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 89"

    "Кран 11ЛС660П Ду100 Ру80 (ПП КОР), с выносным ЭПУУ-4-1, 110 В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 90"

    "Кран 11ЛС660П Ду100 Ру80 (ПП КОР), с выносным ЭПУУ-4-1, 110 В"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 91"

    "Кран 11ЛС660П Ду100 Ру80 (ПП КОР), с выносным ЭПУУ-4-1, 110 В"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 92"

    "Кран 11ЛС660П Ду100 Ру80 (ПП КОР), с выносным ЭПУУ-4-1, 110 В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 93"

    "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 100 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 280 мм, масса 92 кг."

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 94"

    "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 100 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 280 мм, масса 92 кг."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 95"

    "Кран шаровой для трубопроводов, запорный, материал корпуса сталь 20, Ду 50 мм, Ру 80 кг/см2, под приварку, для неагрессивного природного газа, климатическое исполнение У1, с пневмоприводом, надземной установки, 11лс660п, строительная длина 200 мм, масса 31 кг."

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 96"

    "Кран шаровой 11лс(6)760пм Ду150 Ру80 с пневмогидроприводом, надземной установки, под приварку, исполнение У, с блоком управления БУК-1 на 110В. Опросный лист 6832.РП.ЛВ.000-ТХ.ОЛ.16"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 97"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 98"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 150 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 99"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN 150 мм PN 8,0 МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 100"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN80 с пневмогидроприводом, подземной устновки, умеренный с ЭПУУ15 на 24В УКП-03"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 101"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN80 с пневмогидроприводом, подземной устновки, умеренный с ЭПУУ15 на 24В УКП-03"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 102"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду80 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 103"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду80 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 104"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п ДУ200 РУ80 с пневмогидравлическим приводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 105"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду150 Ру8,0МПа У1"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 106"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м Ду150 Ру8,0МПа У1"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 107"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 108"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 109"

    "Кран шаровой Ручной короткий, под приварку, наземной установки, клим.исп.У1 11лс60пм Ду150 Ру80"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 110"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м ду 150 ру 80 с АКП усиленного типа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 111"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м ду 150 ру 80 с АКП усиленного типа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 112"

    "Кран шаровой 11лс660п (подземный) Ду 100 Ру 80"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 113"

    "Кран шаровой 11лс660п (подземный) Ду 100 Ру 80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 114"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 115"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 116"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 117"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 118"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 119"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80 для природного газа с ЭПУУ-7 на 24В"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 120"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п6 DN200 PN8,0МПа наземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 121"

    "Кран шаровой 11лс669п7 DN 100мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмоприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 122"

    "Кран шаровой Ду 100 Ру 8,0 МПа с пневмоприводом.Опросный лист 477/32.058.060.01-ТГ.ОЛ3"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 123"

    "Кран 11лс645п Ду-50 Ру-16,0 МПа ЭПУУ-8-1 (110 В) У1, надземный пневмоприводной"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 124"

    "Кран 11лс645п Ду-50 Ру-16,0 МПа ЭПУУ-8-1 (110 В) У1, надземный пневмоприводной"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 125"

    "Кран 11лс645п Ду-50 Ру-16,0 МПа ЭПУУ-8-1 (110 В) У1, надземный пневмоприводной"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 126"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 127"

    "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 128"

    "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 10.0

    "Позиция 129"

    "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 130"

    "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 131"

    "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 132"

    "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80 кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 133"

    "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 134"

    "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом, надземный"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 135"

    "Кран шаровой под приварку Ду80 Ру80кгс/см2 надземный с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 136"

    "Кран шаровой под приварку Ду100 Ру80кгс/см2 надземный с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 137"

    "Кран шаровой под приварку Ду100 Ру80кгс/см2 надземный с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 138"

    "Кран шаровой надземный под приварку, Ду150 Ру80кгс/см2 с пневмогидроприводом, в районах с умеренным климатом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 139"

    "Кран шаровой надземный под приварку, Ду150 Ру80кгс/см2 с пневмогидроприводом, в районах с умеренным климатом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 140"

    "Кран шаровой под приварку Ду50 Ру80кгс/см2 над путепроводом с пневмоприводом, в районах с умеренным климатом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 141"

    "Кран шаровой надземный под приварку из стали 20 Ду 50 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В, в районах с умеренным климатом"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 142"

    "Кран шаровой надземный под приварку из стали 20 Ду 50 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В, в районах с умеренным климатом"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 143"

    "Кран шаровой надземный под приварку из стали 20 Ду 50 мм, номинальным давлением 80 кгс/см2 с пневмоприводом и блоком управления ЭПУУ на 110В, в районах с умеренным климатом"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 144"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 2,5 МПа с электроприводом Опросный лист 03.2304.8159-МР.ОЛ1"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 145"

    "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали двухходовой с ручным приводом штуцерный Ду10 Ру63кгс/см2, надземный"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 146"

    "Кран запорный шаровой из хладостойкой стали двухходовой с ручным приводом штуцерный Ду10 Ру63кгс/см2, надземный"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 147"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п7м Ду150 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 148"

    "Кран шаровой запорный стальной 11лс(6)760п7м под приварку с пневмогидроприводом, подземной установки DN 150, PN 8,0МПа, исполнение ХЛ1, среда - природный газ, с заводским антикоррозионным покрытием, с блоком управления ЭПУУ-6-1 Опросный лист 01/1299/17-2-ОЛ4"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 149"

    "Кран шаровой запорный стальной 11лс660п1 под приварку с пневмоприводом, надземной установки DN 50, PN 8,0МПа, исполнение ХЛ1, среда - природный газ, с заводским антикоррозионным покрытием, с блоком управления ЭПУУ-7-5 Опросный лист 01/1299/17-2-ОЛ5"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 150"

    "Кран шаровой 11лс(6)760пм Ду150 Ру80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 151"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом надземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п Ду100 Ру80"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 152"

    "Кран 11лс645п Ду-50 Ру-16,0 МПа ЭПУУ-8-1 (110 В) У1, надземный пневмоприводной"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 153"

    "Кран шаровой с ручным приводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении Ду150 Ру8,0 МПа, Опросный лист №4900/2021-2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 154"

    "Кран шаровой с электроприводом Ду 150 Ру 2,5 Опросный лист 03.2304.8159-МР.ОЛ3"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 155"

    "Кран шаровой 11лс660п (подземный) Ду 100 Ру 80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 156"

    "Кран шаровой 11лс660п (подземный) Ду 100 Ру 80"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 157"

    "Кран шаровой с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 158"

    "Кран шаровой Ду 50 Ру 8,0 МПа ручной. Опросный лист 5985-ТХ.ОЛ3"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 159"

    "Кран шаровый с концами под приварку из низколегированной стали DN 50 мм, PN 80 МПа, ручной для наземной установки с разделкой кромок патрубков, присоединяемых к трубе 57х4 мм с классом прочности К48, герметичность запора "А": 11лс60п"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 160"

    "Кран шаровый DN 150 PN 8,0МПа с ручным приводом, надземный, климатическое исполнение У1, под приварку. Опросной лист № 1-ОЛ-1-АЛПУ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 161"

    "Кран шаровой DN 80 PN 10,0МПас ручным приводом подземный климатическое исполнение У1 под приварку. Опросной лист № 1-ОЛ-2-АЛПУ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 162"

    "Кран шаровой 11лс60п Ду100, Ру80 с ручным приводом, надземной установки, умеренный. Опросный лист 477/021.048-682/42-2016.01-ТЛ.ОЛ13"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 163"

    "Кран шаровой DN 150 PN 8,0МПа с пневмогидроприводом, подземный, климатическое исполнение У1 под приварку. Опросной лист № 1-ОЛ-4-АЛПУ"

    Кол-во: 6.0

    "Позиция 164"

    "Кран шаровый 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 с пневмогидро-приводом с блоком управления ЭПУУ-4-1 (110 В) для подземной установки, с концами под приварку, для присоединения к трубопроводу 219х7 мм, К54, класс герметичности А, исп.У1"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 165"

    "Кран шаровый с концами под приварку из низколегированной стали DN 50 мм, PN 80 МПа, ручной для наземной установки с разделкой кромок патрубков, присоединяемых к трубе 57х4 мм с классом прочности К48, герметичность запора "А": 11лс60п"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 166"

    "Кран шаровой DN 150 PN 8,0МПа с ручным приводом надземный климатическое исполнение У1 под приварку. Опросной лист № 1-ОЛ-3-АЛПУ"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 167"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 168"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 169"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 170"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 171"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п6м DN150 PN8,0МПа подземный приварной с пневмогидроприводом, с узлом управления ЭПУУ-15 на напряжения 24В с указателем конечных положений УКП-04"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 172"

    "Кран шаровый приварной 11лс(6)760п6м Ду150 Ру80 подземной установки, высота штока 2140 мм, с узлом управления ЭПУУ-4 V=24В и пневмогидроприводом с заводским антикоррозионным покрытием. Климатическое исполнение У1."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 173"

    "Кран шаровый приварной 11лс(6)760п6м Ду150 Ру80 подземной установки, высота штока 2140 мм, с узлом управления ЭПУУ-4 V=24В и пневмогидроприводом с заводским антикоррозионным покрытием. Климатическое исполнение У1"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 174"

    "Кран шаровый приварной 11лс(6)760п6м Ду150 Ру80 подземной установки, высота штока 2140 мм, с узлом управления ЭПУУ-4 V=24В и пневмогидроприводом с заводским антикоррозионным покрытием. Климатическое исполнение У1."

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 175"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 Ду150 Ру80 подземной установки, с пневмогидроприводом, умеренного климатического исполнения, с блоком управления на 24В"

    Кол-во: 9.0

    "Позиция 176"

    "Кран шаровой подземной установки, с пневмоприводом, с ЭПУУ-6, U=110В, 11лс660п, Ду80 Ру8,0МПа"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 177"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс660п6 Ду100 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 178"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 179"

    "Кран шаровой 11лс(6)745п8м Ду150 Ру125 с электроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении, опросный лист 06.092.2-МР-ОЛ39 06.092.2-МР-ОЛ32"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 180"

    "Кран шаровой 11лс(6)745п8м Ду150 Ру125 с электроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении, опросный лист 06.092.2-МР-ОЛ39 06.092.2-МР-ОЛ3"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 181"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 182"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 183"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 184"

    "Кран шаровой 11лс(6)769п7 DN 150 мм PN 8,0 МПа подземной установки, с пневмогидроприводом, сталь 09Г2С, рабочая среда-газ, герметичность затвора по классу А, умеренного климатического исполнения"

    Кол-во: 3.0

    "Позиция 185"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс(6)760п1 Ду200 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 8.0

    "Позиция 186"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п1м Ду150 Ру8.0МПа надземной установки с концами под приварку с пневмогидроприводом с блоком управления ЭПУУ-15-1"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 187"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в умеренном климатическом исполнении 11лс(6)760п6 Ду200 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 188"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 189"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс(6)745п Ду50 Ру160 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 190"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7м с пневмогидроприводом с концами под приварку подземной установки(расстояние от оси трубопровода до фланца привода 3000мм высота колонны 2800мм) рабочая среда неагрессивный природный газ Ду150мм Ру8,0МПа(80кгс/см2) температура рабочей среды -60+80С температура окружающей среды -60+40С"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 191"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 192"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 193"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 4.0

    "Позиция 194"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 195"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 5.0

    "Позиция 196"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7мс пневмогидроприводом с концами под приварку подземной установки(расстояние от оси трубопровода до фланца привода 3000мм высота колонны 2800мм) рабочая среда неагрессивный природный газ Ду150мм Ру8,0МПа(80кгс/см2) температура рабочей среды -60+80С температура окружающей среды -60+40С"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 197"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневматическим приводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду50 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 198"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом наземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п1 Ду100 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 199"

    "Кран шаровой 11лс(6)760п7м Ду150 Ру8,0МПа ХЛ1 с пневмогидроприводом с концами под приварку для подземной установки с нанесением антикоррозионного полимерного покрытия, с блоком управления краном ЭПУУ 110В, расстояние от оси трубопровода до фланца привода 2220мм"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 200"

    "Кран шаровой с ручным приводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении Ду150 Ру8,0 Мпа. Опросный лист №4900/2021-2"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 201"

    "Кран шаровой с пневматическим приводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п7м Ду150 Ру80"

    Кол-во: 2.0

    "Позиция 202"

    "Кран шаровой из легированной стали с пневмогидроприводом подземной установки приварной в холодном климатическом исполнении 11лс660п7м Ду150 Ру80 для природного газа"

    Кол-во: 1.0

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