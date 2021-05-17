Поставка лабораторных реактивов для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»

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Поставка лабораторных реактивов для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»

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350063, Российская Федерация, 23, Краснодар, г. Краснодар, Кубанская набережная, 62

Газпром добыча Краснодар Все закупки и тендеры Газпром добыча Краснодар

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "ГСО плотности газового конденсат (ГК-П) 8941-2008 (0.7100-0.7400 г/см3, 1.05 дм3) (годен 1 год)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "ГСО массовой доли воды в нефтепродуктах (СТ-НП-В) 9324-2009 (0.3–1.0 %, 0.25 дм3) (годен 3 года)_x000D_ " Кол-во: 12.0

"Позиция 3" "ГСО кинематической вязкости нефтепродуктов (СТ-НП-ВК50) 9518-2010 (5-40 мм2/с при 50 °С, 0.2 дм3) (годен 3 года)_x000D_ " Кол-во: 2.0

"Позиция 4" "ГСО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (СТ-НП-МП) 9326-2009 (0.0005-0.01 %, 0.25 дм3) (годен 3 года)_x000D_ " Кол-во: 12.0

"Позиция 5" "ГСО массовой доли механических примесей в нефтепродуктах (СТ-НП-МП) 9326-2009 (0.01-1 %, 0.25 дм3) (годен 3 года)_x000D_ " Кол-во: 12.0

"Позиция 6" "Железо(III) хлорид, гексагидрат (10 г) ч. д. а. FeCl3·6H2O [CAS 10025-77-1] ГОСТ 4147-74 (хран. 1 год) _x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Соляная кислота (1.2 кг/1 л) х. ч. HCl [CAS 7647-01-0] ГОСТ 3118-77 (хран. 1 год)_x000D_ " Кол-во: 10.0

"Позиция 8" "ГСО состава и свойств масла компрессорного (СТ-МК) 10486-2014 (1 дм3) (годен 3 года)_x000D_ " Кол-во: 6.0

"Позиция 9" "ГСО фракционного состава газового конденсата (ГК-ФС) 8944-2008 (0.4 дм3) (годен 1 год)_x000D_ " Кол-во: 12.0

"Позиция 10" "ГСО массовой концентрации хлористых солей в нефтепродуктах (СТ-НП-ХС) 9322-2009 (200-1000 мг/дм3, 0.22 дм3) (годен 3 года)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Ртуть(II) нитрат, моногидрат (25 г) ч. д. а. (ЯВ! Пост. Прав. РФ от 29.XII.07 № 964) Hg(NO3)2·Н2О [CAS 7783-34-8] ГОСТ 4520-78 (хран. 6 мес.)_x000D_ " Кол-во: 2.0

"Позиция 12" "ГСО плотности нефтепродуктов (СТ-НП-П) 9328-2009 (0.6600-0.8820 г/см3 при 20 °С, 1.05 дм3) (годен 3 года)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 13" "Серебро нитрат (50 г) ч. д. а. AgNO3 [CAS 7761-88-8] ГОСТ 1277-75, изм. 1 (хран. 2 года)_x000D_ " Кол-во: 2.0

"Позиция 14" "Ртуть(II) сульфат (100 г) ч. д. а. (ЯВ! Пост. Прав. РФ от 29.XII.07 № 964) HgSO4 [CAS 7783-35-9] (хран. 1 год)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 15" "Тиомочевина (10 г) ч. д. а. CH4N2S [CAS 62-56-6] ГОСТ 6344-73 (хран. 1 год)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 16" "Серебро сульфат (50 г) х. ч. Ag2SO4 [CAS 10294-26-5] (хран. 3 года)_x000D_ " Кол-во: 2.0

"Позиция 17" "Экстрактор ПЭ-8110 для извлечения хлористых солей из нефти водой согласно ГОСТ 21534-76 1.75.45.0140 _x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 18" "Уксусная кислота (1.05 кг/1 л) х. ч., ледяная C2H4O2 [CAS 64-19-7] ГОСТ 61-75 (хран. 1 год)_x000D_ " Кол-во: 2.0

"Позиция 19" "Фильтры красная лента 70 мм (100 шт.) обеззоленные из бумаги марки ФБ (быстрой фильтрации) ГОСТ 12026-76 (хран. без огранич.)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 20" "Фильтры белая лента 150 мм (100 шт.) обеззоленные из бумаги марки ФС (средней фильтрации) ГОСТ 12026-76 (хран. без огранич.)_x000D_ " Кол-во: 10.0

"Позиция 21" "Фильтры белая лента 90 мм (100 шт.) обеззоленные из бумаги марки ФС (средней фильтрации) ГОСТ 12026-76 (хран. без огранич.)_x000D_ " Кол-во: 5.0

"Позиция 22" "Иод (500 г) ч. д. а. I2 [CAS 7553-56-2] ГОСТ 4159-79 (хран. 1 год)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Уксусная кислота (1.05 кг/1 л) х. ч., ледяная C2H4O2 [CAS 64-19-7] ГОСТ 61-75 (хран. 1 год.)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Калий перманганат (100 г) ч. д. а. KMnO4 [CAS 7722-64-7] ГОСТ 20490-75 (хран. 3 года)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Ацетон (0.8 кг/1 л) ч. д. а. C3H6O [CAS 67-64-1] ГОСТ 2603-79 (хран. 3 года)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Электрод ЭВЛ-1М3.1 K80.4 (0-100 °С, разъем - вилка ШП4-2) вспомогательный хлорсеребряный (поверка 1 год)_x000D_ " Кол-во: 2.0

"Позиция 27" "ГСО минерального состава воды природной (МСВ В) 10912-2017 (партия 5, 250 мг) (годен 5 лет)_x000D_ " Кол-во: 3.0

"Позиция 28" "Стандарт-титр (фиксанал) калия марганцовокислого (0.1000 н (0.1/5 М)· 10 ампул)(годен 10 лет)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 29" "Толуол (0.86 кг/1 л) ос. ч. 22-5 C7H8 [CAS 108-88-3] (хран. 2 года)_x000D_ " Кол-во: 182.0

"Позиция 30" "Кальций хлорид, безводн. (500 г) ч., гранул. CaCl2 [CAS 10043-52-4] (хран. 6 мес.)_x000D_ " Кол-во: 2.0

"Позиция 31" "Натрий дисульфит (100 г) ч. (пиросульфит, метабисульфит) Na2S2O5 [CAS 7681-57-4] (хран. 6 мес.)_x000D_ " Кол-во: 2.0

"Позиция 32" "Серебро нитрат (10 г) х. ч. AgNO3 [CAS 7761-88-8] ГОСТ 1277-75, изм. 1 (хран. 2 год)_x000D_ " Кол-во: 5.0

"Позиция 33" "Парафуксин (парарозанилин) основной, моногидрохлорид (50 г) ч. д. а. для фуксинсернистоый к-ты (основной красный 9) C19H18ClN3 [CAS 569-61-9](хран. 3 года)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 34" "Серная кислота (1.8 кг/1 л) ос. ч. 25-5 H2SO4 [CAS 7664-93-9] СТП КОМП 1-177-10 (хран. 1 год)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 35" "Соляная кислота (1.2 кг/1 л) х. ч. HCl [CAS 7647-01-0] ГОСТ 3118-77 (хран. 1 год)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 36" "Стандарт-титр (фиксанал) серебра азотнокислого (0.1000 Н (1/1 М, 16.99 г Ag) (годен 3 года)_x000D_ " Кол-во: 10.0

"Позиция 37" "Азотная кислота (1.3 кг/1 л, 70 %) ос. ч. HNO3 [CAS 7697-37-2] ГОСТ 11125-84 (хран. 4 мес.)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Аммоний хлорид (100 г) х. ч. NH4Cl [CAS 12125-02-9] ГОСТ 3773-72 (хран. 3 года)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Припой ЦОП-40 (l 272 мм, Zn 40 %, Sn 60 %, 250 г) цинково-оловянный _x000D_ " Кол-во: 4.0

"Позиция 40" "Калий сульфат (500 г) х. ч. K2SO4 [CAS 7778-80-5] ГОСТ 4145-74 (хран. 3 года)_x000D_ " Кол-во: 2.0

"Позиция 41" "Азотная кислота (1.3 кг/1 л, 70 %) ос. ч. HNO3 [CAS 7697-37-2] ГОСТ 11125-84 (хран. 4 мес.)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 42" "Ацетон (0.8 кг/1 л) ч. д. а. C3H6O [CAS 67-64-1] ГОСТ 2603-79 (хран. 3 года) _x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 43" "Ртуть(II) нитрат, моногидрат (100 г) ч. д. а. (ЯВ! Пост. Прав. РФ от 29.XII.07 № 964) Hg(NO3)2·Н2О [CAS 7783-34-8] ГОСТ 4520-78 (хран. 6 мес.)_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Толуол (0.87 кг/1 л) ч. д. а. C7H8 [CAS 108-88-3] ГОСТ 5789-78 (хран. 1 год)_x000D_ " Кол-во: 174.0

"Позиция 45" "Воздух (4 л) ПНГ, синтетический ГОСТ 17433-80_x000D_ " Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Азот (4 л) ПНГ, марка Б ГОСТ 9293-74_x000D_ " Кол-во: 1.0