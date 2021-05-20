Поставка кранов шаровых и задвижек для нужд ООО "Газпром комплектация"

Поставка кранов шаровых и задвижек для нужд ООО "Газпром комплектация"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду15 Ру200 для H2S до 6%, L=67мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс ½", Б=Rс ½" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 25.0

"Позиция 2" "Кран шаровой муфтовый для газа Ду15 Ру160 ст.20" Кол-во: 30.0

"Позиция 3" "Задвижка клиновая приварная 1" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 20.0

"Позиция 4" "Задвижка клиновая муфтовая DN 25 PN 16,0 МПа; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 32.0

"Позиция 5" "Задвижка клиновая приварная 1" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 10.0

"Позиция 6" "Задвижка клиновая приварная ¾" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 10.0

"Позиция 7" "Задвижка клиновая приварная 1" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 30.0

"Позиция 8" "Задвижка клиновая муфтовая DN 25 PN 16,0 МПа; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 20.0

"Позиция 9" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду20 Ру160, среда -природный газ и жидкие углеводороды, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, L= 78мм, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А= Rс ¾", Б= Rс ¾"по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 2.0

"Позиция 10" "Задвижка клиновая приварная 1" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 20.0

"Позиция 11" "Задвижка клиновая приварная ¾" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 10.0

"Позиция 12" "Задвижка клиновая приварная ½" 900# ЗК.305365.001 для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 40.0

"Позиция 13" "Задвижка клиновая приварная ¾" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 40.0

"Позиция 14" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду20 Ру160, среда -природный газ и жидкие углеводороды, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, L= 78мм, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А= Rс ¾", Б= Rс ¾"по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 40.0

"Позиция 15" "Задвижка клиновая муфтовая DN 15 PN 16,0 МПа; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 15.0

"Позиция 16" "Задвижка клиновая приварная 1" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 10.0

"Позиция 17" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду20 Ру160, среда -природный газ и жидкие углеводороды, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, L= 78мм, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А= Rс ¾", Б= Rс ¾"по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 16.0

"Позиция 18" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду20 Ру160, среда -природный газ и жидкие углеводороды, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, L= 78мм, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А= Rс ¾", Б= Rс ¾"по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 3.0

"Позиция 19" "Задвижка клиновая приварная 1" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 20.0

"Позиция 20" "Задвижка клиновая муфтовая DN 25 PN 16,0 МПа; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 5.0

"Позиция 21" "Задвижка клиновая приварная ½" 900# ЗК.305365.001 для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 40.0

"Позиция 22" "Задвижка клиновая приварная ¾" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 40.0

"Позиция 23" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду20 Ру160, среда -природный газ и жидкие углеводороды, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, L= 78мм, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А= Rс ¾", Б= Rс ¾"по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 21.0

"Позиция 24" "Задвижка клиновая приварная ½" 900# ЗК.305365.001 для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 75.0

"Позиция 25" "Задвижка клиновая муфтовая DN 15 PN 16,0 МПа; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 10.0

"Позиция 26" "Задвижка клиновая приварная ¾" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 75.0

"Позиция 27" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду20 Ру160, среда -природный газ и жидкие углеводороды, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, L= 78мм, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А= Rс ¾", Б= Rс ¾"по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 20.0

"Позиция 28" "Задвижка клиновая приварная ¾" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 15.0

"Позиция 29" "Задвижка клиновая муфтовая DN 15 PN 16,0 МПа; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 30.0

"Позиция 30" "Задвижка клиновая приварная ½" 900# ЗК.305365.001 для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 20.0

"Позиция 31" "Задвижка клиновая приварная ½" 900# ЗК.305365.001 для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 25.0

"Позиция 32" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду20 Ру160, среда -природный газ и жидкие углеводороды, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, L= 78мм, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А= Rс ¾", Б= Rс ¾"по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 28.0

"Позиция 33" "Задвижка клиновая приварная ½" 900# ЗК.305365.001 для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 35.0

"Позиция 34" "Задвижка клиновая муфтовая DN 15 PN 16,0 МПа; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 25.0

"Позиция 35" "Задвижка клиновая приварная ¾" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 30.0

"Позиция 36" "Задвижка клиновая муфтовая DN 15 PN 16,0 МПа; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 30.0

"Позиция 37" "Кран шаровой муфтовый ручной ручной Ду15 Ру160, присоединение к трубопроводу А=К ½", Б=К ½" по ГОСТ 6111-52, среда природный газ с содержанием H2S до 6% и СО2 до 6%, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 20.0

"Позиция 38" "Кран шаровой муфтовый ручной ручной Ду15 Ру160, присоединение к трубопроводу А=К ½", Б=К ½" по ГОСТ 6111-52, среда природный газ с содержанием H2S до 6% и СО2 до 6%, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 2.0

"Позиция 39" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=108мм, ст.20,класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс 1", Б=Rс 1" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 26.0

"Позиция 40" "Задвижка клиновая муфтовая ½" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 20.0

"Позиция 41" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду15 Ру160 для H2S до 6%, L=67мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс ½", Б=Rс ½" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 59.0

"Позиция 42" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=108мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс 1", Б=Rс 1" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 10.0

"Позиция 43" "Кран шаровой приварной ручной Ду15 Ру160, для H2S до 6%, L= 128мм, присоединтельные размеры - нар. Диаметр 21,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 35.0

"Позиция 44" "Кран шаровой приварной ручной Ду20 Ру160 для H2S до 6%, L=138 мм, присоеднительные размеры - нар.диаметр 26,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 35.0

"Позиция 45" "Кран шаровой приварной ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=158мм, присоединительные размеры - нар. Диаметр 33,4 мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 10.0

"Позиция 46" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду15 Ру160 для H2S до 6%, L=67мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс ½", Б=Rс ½" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 38.0

"Позиция 47" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду15 Ру160 для H2S до 6%, L=67мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс ½", Б=Rс ½" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 3.0

"Позиция 48" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=108мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс 1", Б=Rс 1" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 2.0

"Позиция 49" "Кран шаровой приварной ручной Ду15 Ру160, для H2S до 6%, L= 128мм, присоединтельные размеры - нар. Диаметр 21,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 3.0

"Позиция 50" "Кран шаровой приварной ручной Ду20 Ру160 для H2S до 6%, L=138 мм, присоеднительные размеры - нар.диаметр 26,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 3.0

"Позиция 51" "Кран шаровой приварной ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=158мм, присоединительные размеры - нар. Диаметр 33,4 мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 2.0

"Позиция 52" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=108мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс 1", Б=Rс 1" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 10.0

"Позиция 53" "Кран шаровой приварной ручной Ду15 Ру160, для H2S до 6%, L= 128мм, присоединтельные размеры - нар. Диаметр 21,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 30.0

"Позиция 54" "Кран шаровой приварной ручной Ду20 Ру160 для H2S до 6%, L=138 мм, присоеднительные размеры - нар.диаметр 26,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 40.0

"Позиция 55" "Кран шаровой приварной ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=158мм, присоединительные размеры - нар. Диаметр 33,4 мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 10.0

"Позиция 56" "Кран шаровой приварной ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=158мм, присоединительные размеры - нар. Диаметр 33,4 мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 10.0

"Позиция 57" "Задвижка клиновая муфтовая ½" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 42.0

"Позиция 58" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду15 Ру160 для H2S до 6%, L=67мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс ½", Б=Rс ½" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 40.0

"Позиция 59" "Кран шаровой приварной ручной Ду15 Ру160, для H2S до 6%, L= 128мм, присоединтельные размеры - нар. Диаметр 21,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 35.0

"Позиция 60" "Кран шаровой приварной ручной Ду20 Ру160 для H2S до 6%, L=138 мм, присоеднительные размеры - нар.диаметр 26,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 35.0

"Позиция 61" "Кран шаровой приварной ручной Ду20 Ру160 для H2S до 6%, L=138 мм, присоеднительные размеры - нар.диаметр 26,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 32.0

"Позиция 62" "Задвижка клиновая муфтовая ½" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 20.0

"Позиция 63" "Задвижка клиновая фланцевая DN 50 PN 16,0 МПа для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; корпус сборный точёный, материал – Сталь 12Х18Н10Т; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015; фланцевое исполнение J ГОСТ 33259-2015; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; в комплекте с ответными фланцами (исполнение J ГОСТ 33259-2015, материал – Сталь 20), крепежом и прокладками" Кол-во: 3.0

"Позиция 64" "Кран шаровой приварной ручной Ду15 Ру160, для H2S до 6%, L= 128мм, присоединтельные размеры - нар. Диаметр 21,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 32.0

"Позиция 65" "Кран шаровой приварной ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=158мм, присоединительные размеры - нар. Диаметр 33,4 мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 27.0

"Позиция 66" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=108мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс 1", Б=Rс 1" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 10.0

"Позиция 67" "Кран шаровой приварной ручной Ду25 Ру160 для H2S до 6%, L=158мм, присоединительные размеры - нар. Диаметр 33,4 мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 11.0

"Позиция 68" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду15 Ру160 для H2S до 6%, L=67мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс ½", Б=Rс ½" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 30.0

"Позиция 69" "Кран шаровой муфтовый ручной Ду15 Ру160 для H2S до 6%, L=67мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет, присоединение к трубопроводу А=Rс ½", Б=Rс ½" по ГОСТ 6357-81." Кол-во: 50.0

"Позиция 70" "Задвижка клиновая фланцевая DN 50 PN 6,3 МПа для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; корпус сборный точёный, материал – Сталь 12Х18Н10Т; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015; фланцевое исполнение J ГОСТ 33259-2015; климатическое исполнение УХЛ1 ГОСТ 15150-69; в комплекте с ответными фланцами (исполнение J ГОСТ 33259-2015, материал – Сталь 20), крепежом и прокладками" Кол-во: 2.0

"Позиция 71" "Кран шаровой приварной ручной Ду20 Ру160 для H2S до 6%, L=138 мм, присоеднительные размеры - нар.диаметр 26,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 5.0

"Позиция 72" "Кран шаровой приварной ручной Ду15 Ру160, для H2S до 6%, L= 128мм, присоединтельные размеры - нар. Диаметр 21,4мм, класс герметичности А ГОСТ 9544-2015, назначенный ресурс – 3000 циклов, назначенный срок службы – 30 лет" Кол-во: 10.0

"Позиция 73" "Задвижка клиновая муфтовая ½" 900# для сред с содержанием Н2S до 6%, СО2 до 6%; класс герметичности А ГОСТ 9544-2015" Кол-во: 15.0