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    Главная / Торги / Поставка систем автоматического управления по ТЗ ИЯТЛ.421400.104

    Поставка систем автоматического управления по ТЗ ИЯТЛ.421400.104

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009853779Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем автоматического управления по ТЗ ИЯТЛ.421400.104 Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009853779

    Уникальный номер закупки

    385

    Номер закупки

    00000173/КО

    Наименование закупки

    Поставка систем автоматического управления по ТЗ ИЯТЛ.421400.104

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    26.12.2020 19:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__25_от_05.02.2021.pdf

    6_Приложение___2_форма_по_бенефициарам.xls

    6_Приложение__1_Спецификация_к_договору.xls

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Извещение.doc

    Форма_ЦП_заполнить_и_приложить.xlsx

    таблица_изменений.xlsx

    Техническое_задание_L1184.docx

    Приложение_2_к_ТЗ_комплектность.docx

    Приложение_3_к_ТЗ_Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_6_Проект_договора.docx

    Приложение__3_к_договору.docx

    Приложение__1_к_ТЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЭП ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Контактный телефон

    +7 812 372-58-81 доб. 5150

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    n.rodina@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родина Надежда Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры 78

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка систем автоматического управления по ТЗ ИЯТЛ.421400.104

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.02.202126.02.2021 10:0026.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009853779Подведение итогов не позднее Поставка систем автоматического управления по ТЗ ИЯТЛ.421400.104 Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка систем автоматического управления по ТЗ ИЯТЛ.421400.104

    Начальная цена

    257 758 735,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99.9

    Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/292156/name/60228a3b6770d3.70380624

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка систем автоматического управления по ТЗ ИЯТЛ.421400.104 "

    Кол-во: 4.00000

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