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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтосмесителя ДС1172К для нужд ООО «Газпром добыча Надым» в 2021 году(0095/20/5.3/0088675/ДНадым/К/ГОС/Э/25.12.2020)

    Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтосмесителя ДС1172К для нужд ООО «Газпром добыча Надым» в 2021 году(0095/20/5.3/0088675/ДНадым/К/ГОС/Э/25.12.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:3018.01.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852291Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтосмесителя ДС1172К для нужд ООО «Газпром добыча Надым» в 2021 году(0095/20/5.3/0088675/ДНадым/К/ГОС/Э/25.12.2020)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009852291

    Уникальный номер закупки

    20/5.3/0088675/ДНадым

    Номер закупки

    0095/20/5.3/0088675/ДНадым/К/ГОС/Э/25.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтосмесителя ДС1172К для нужд ООО «Газпром добыча Надым» в 2021 году(0095/20/5.3/0088675/ДНадым/К/ГОС/Э/25.12.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 21:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    88675_ДНадым_КО.7z

    Продление КО.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-32-24

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    N.Vasiljeva@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Н. И.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтосмесителя ДС1172К для нужд ООО «Газпром добыча Надым» в 2021 году(0095/20/5.3/0088675/ДНадым/К/ГОС/Э/25.12.2020)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852291Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтосмесителя ДС1172К для нужд ООО «Газпром добыча Надым» в 2021 году(0095/20/5.3/0088675/ДНадым/К/ГОС/Э/25.12.2020)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту асфальтосмесителя ДС1172К для нужд ООО «Газпром добыча Надым» в 2021 году(0095/20/5.3/0088675/ДНадым/К/ГОС/Э/25.12.2020)

    Начальная цена

    26 559 373,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    33.19.10.000

    Услуги по ремонту прочего оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КР асфальтосмесителя ДС1172К"

    Кол-во: 1.0

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