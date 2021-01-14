Выполнение инженерных изысканий, расчистки леса от растительности, оформления прав на земельные участки по объекту "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская", Этап 4. (Подъездная дорога к УДЗ на км 590,4, КС Тосненская) для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 20/2.3/0087365/ГППроект)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009852225 Уникальный номер закупки 20/2.3/0087365/ГППроект Номер закупки 0080/20/2.3/0087365/ГППроект/ПР/ГОС/Э/25.12.2020 Наименование закупки Выполнение инженерных изысканий, расчистки леса от растительности, оформления прав на земельные участки по объекту "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская", Этап 4. (Подъездная дорога к УДЗ на км 590,4, КС Тосненская) для нужд ООО "Газпром проектирование" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 20/2.3/0087365/ГППроект) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация_87365.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Юридический адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Почтовый адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Контактный телефон +7 812 578-79-97 Факс +7 812 578-79-97 Адрес электронной почты zakupki@gazpromproject.ru Ф.И.О. контактного лица Нуждина И. Г. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru