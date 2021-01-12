Выполнение шурфовки участков действующих трубопроводов и подготовки поверхности трубопроводов к проведению контроля и измерений в рамках выполнения комплексного обследования существующих трубопроводов в местах пересечений и точках врезки с проектируемым объектом «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)» для нужд ООО «Газпром проектирование» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (20/2.3/0087364/ГППроект)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009852227 Уникальный номер закупки 20/2.3/0087364/ГППроект Номер закупки 0080/20/2.3/0087364/ГППроект/ПР/ГОС/Э/25.12.2020 Наименование закупки Выполнение шурфовки участков действующих трубопроводов и подготовки поверхности трубопроводов к проведению контроля и измерений в рамках выполнения комплексного обследования существующих трубопроводов в местах пересечений и точках врезки с проектируемым объектом «Система магистральных газопроводов Ухта – Торжок. III нитка (Ямал)» для нужд ООО «Газпром проектирование» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (20/2.3/0087364/ГППроект) Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация_87364.zip

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» Юридический адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Почтовый адрес 191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н Контактный телефон +7 812 578-79-97 Факс +7 812 578-79-97 Адрес электронной почты zakupki@gazpromproject.ru Ф.И.О. контактного лица Малкова А. А. Место рассмотрения предложений г. Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

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