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    Главная / Торги / Приобретение персональных компьютеров для нужд АО "РЭПХ"

    Приобретение персональных компьютеров для нужд АО "РЭПХ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851909Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение персональных компьютеров для нужд АО "РЭПХ"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009851909

    Уникальный номер закупки

    362

    Номер закупки

    00000161/КО

    Наименование закупки

    Приобретение персональных компьютеров для нужд АО "РЭПХ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__27_от_12.02.2021.pdf

    Форма_ЦП_L4.xlsx

    Методика_оценки_заявок_L4.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание_L4.docx

    Извещение.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЭП ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Контактный телефон

    +7 812 372-58-81 доб. 5527

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    p.vladimirova@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светличная Полина Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры 78

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение персональных компьютеров для нужд АО "РЭПХ"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 10:0019.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851909Подведение итогов не позднее Приобретение персональных компьютеров для нужд АО "РЭПХ"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение персональных компьютеров для нужд АО "РЭПХ"

    Начальная цена

    7 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/292399/name/602b88e5be0bc6.39732361

    16.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение персональных компьютеров для нужд АО "РЭПХ""

    Кол-во: 50.00000

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