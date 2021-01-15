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Номер извещения
32009851820
Уникальный номер закупки
20/2.1/0086060/ГПитание
Наименование закупки
Аренда транспортных средств в ЯНАО (г. Новый Уренгой, г. Надым, Надымского района, Ямало-Ненецкого автономного округа, п. Новозаполярный, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономного округа) для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» для нужд ООО «Газпром питание» 0001/20/2.1/0086060/ГПитание/К/ГОС/Э/25.12.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.12.2020 17:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда транспортных средств в ЯНАО (г. Новый Уренгой, г. Надым, Надымского района, Ямало-Ненецкого автономного округа, п. Новозаполярный, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономного округа) для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» для нужд ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851820Подведение итогов не позднее Аренда транспортных средств в ЯНАО (г. Новый Уренгой, г. Надым, Надымского района, Ямало-Ненецкого автономного округа, п. Новозаполярный, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономного округа) для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» для нужд ООО «Газпром питание» Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда транспортных средств в ЯНАО (г. Новый Уренгой, г. Надым, Надымского района, Ямало-Ненецкого автономного округа, п. Новозаполярный, Тазовский район, Ямало-Ненецкий автономного округа) для нужд филиала «Ямальское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание» для нужд ООО «Газпром питание»
Начальная цена
17 829 144,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
77.11
77.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 12.0
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