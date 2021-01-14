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Номер извещения
32009851681
Уникальный номер закупки
20/3/0088483/ГНедра
Наименование закупки
Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра» (0001/20/3/0088483/ГНедра/К/ГОС/Э/25.12.2020)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.12.2020 17:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Novozhilov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов А. А.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
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Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.02.202117.02.2021 14:0017.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851681Подведение итогов не позднее Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра»
Начальная цена
355 203 535,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
71.12
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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