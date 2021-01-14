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    Главная / Торги / Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра» (0001/20/3/0088483/ГНедра/К/ГОС/Э/25.12.2020)

    Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра» (0001/20/3/0088483/ГНедра/К/ГОС/Э/25.12.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851681Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009851681

    Уникальный номер закупки

    20/3/0088483/ГНедра

    Номер закупки

    0001/20/3/0088483/ГНедра/К/ГОС/Э/25.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра» (0001/20/3/0088483/ГНедра/К/ГОС/Э/25.12.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 17:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    88483_!!_Документация_КО_БС_изм_1.rar

    Продл 10.02.2021 итог.docx

    Продл 17.02.2021 итог.docx

    П 0088483_КО_изменения_1.docx

    Продл 03.02.2021 итог.docx

    Продл 27.01.2021 итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-93

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Novozhilov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новожилов А. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.202117.02.2021 14:0017.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851681Подведение итогов не позднее Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра»Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по газодинамическим и газоконденсатным исследованиям в процессе строительства эксплуатационных скважин Чаяндинского НГКМ для нужд ООО «Газпром недра»

    Начальная цена

    355 203 535,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    71.12

    Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.3

    Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по газодинамическим и г"

    Кол-во: 1.0

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