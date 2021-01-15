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Номер извещения
32009851805
Уникальный номер закупки
20/1.2/0083523/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/1.2/0083523/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/25.12.2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
25.12.2020 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков С. М.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851805Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
57 424 343,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
71.11.22.000
71.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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