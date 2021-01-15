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    Главная / Торги / Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/1.2/0083523/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/25.12.2020

    Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/1.2/0083523/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/25.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851805Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009851805

    Уникальный номер закупки

    20/1.2/0083523/ПАО Газпром

    Номер закупки

    0001/20/1.2/0083523/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/25.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0001/20/1.2/0083523/ПАО Газпром/ПР/ГОС/Э/25.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.12.2020 17:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для Участника 83523.rar

    Продл 03.02.2021 итог.docx

    Продл 27.01.2021 итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-86

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    S.Zemskov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Земсков С. М.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851805Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектных работ по актуализации материалов сбора исходных данных для логистического обеспечения строительства, актуализация материалов по обследованию дорожной сети и инженерных сооружений в соответствии с транспортными схемами, актуализация материалов проекта логистического обеспечения строительства объекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ПАО «Газпром» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    57 424 343,62

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    71.11.22.000

    Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    71.11

    Деятельность в области архитектуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение проектных работ"

    Кол-во: 1.0

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