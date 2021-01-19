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Номер извещения
32009851903
Уникальный номер закупки
293
Наименование закупки
Изготовление и поставка поковок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.12.2020 18:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51
Контактный телефон
+7 812 372-58-81 доб. 5150
Факс
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Адрес электронной почты
n.rodina@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Родина Надежда Не
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры 78
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка поковок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка поковок
Начальная цена
53 025 984,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51
24.45.30.147
25.5
Документация лота
Кол-во: 565.00000
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