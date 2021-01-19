Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Волгоградского ПХГ (0057/20/3/0060553/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/25.12.2020)

    Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Волгоградского ПХГ (0057/20/3/0060553/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/25.12.2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 10:0019.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851502Дата и время окончания срока приема заявок Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Волгоградского ПХГг. Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009851502

    Уникальный номер закупки

    20/3/0060553/ГПХГ

    Номер закупки

    0057/20/3/0060553/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/25.12.2020

    Наименование закупки

    Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Волгоградского ПХГ (0057/20/3/0060553/ГПХГ/ПР/ГОС/Э/25.12.2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.12.2020 16:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Участникам МИ 60554 от 04.02.doc

    Публикация МИ 60553.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Контактный телефон

    +7 812 613-18-20

    Факс

    +7 495 428-45-31

    Адрес электронной почты

    tender@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидор С. О.

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Волгоградского ПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 14:0010.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851502Подведение итогов не позднее Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Волгоградского ПХГг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение высокоточных маркшейдерско-геодезических наблюдений на геодинамическом полигоне Волгоградского ПХГ

    Начальная цена

    1 344 082,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)

    Классификатор ОКПД2

    71.12.31.000

    Услуги геологические и геофизические консультативные

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.12

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Провед набл на ГДП Волгоград ПХГ"

    Кол-во: 1.0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «Газпром трансгаз Москва»
    Маркетинговые исследования № 32211085794
    Поставка экспресс-тестов для выявления антигена к коронавирусной инфекции для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка экспресс-тестов для выявления антигена к коронавирусной инфекции для нужд филиалов...
    177158
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 796 454
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211055339
    01345_Поставка оборудования для оснащения киноконцертного зала (аппаратура для воспроизведения звука, лазерный кинопроектор, экран проекционный, усилители мощности) для нужд ООО «ЛОК «Витязь»
    01345_Поставка оборудования для оснащения киноконцертного зала (аппаратура для воспроизведения...
    176730
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    22 516 699
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211085651
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила Сибири" для нужд ООО "Газпром комплектация"
    07657_Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Магистральный газопровод "Сила...
    177153
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    332 146 722
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Маркетинговые исследования № 32211066419
    Поставка вакцин для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году. (005/0020/22/4.3/0000053/ТГСПб/ПР/ГОС/Э/25.01.2022) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
    Поставка вакцин для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2022 году....
    176922
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 344 819
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Конкурентный отбор № 32211085667
    Оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств при выезде и возвращении с линии в г. Перми для нужд Пермского ЛПУМГ в 2022 году (КО 234)
    Оказание услуг по проверке технического состояния транспортных средств при выезде и...
    177159
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 198 338
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП201017
    7/10.01.22/КО/Э Выполнение работ по поверке расходомеров вихревых беспроливным методом на месте эксплуатации
    7/10.01.22/КО/Э Выполнение работ по поверке расходомеров вихревых беспроливным методом на...
    176256
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    579 720
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Газпром нефтехим Салават
    Конкурентный отбор № ГП201011
    6/10.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов Multi EA 5000 с заменой дейтериевых ламп
    6/10.01.22/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию анализаторов Multi EA 5000 с...
    176248
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    790 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    «Газпром трансгаз Югорск»
    Конкурентный отбор № 32211085412
    Поставка сантехнических и скобяных изделий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (0000379)
    Поставка сантехнических и скобяных изделий для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (0000379)
    177157
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 308 217
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить