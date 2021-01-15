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    Главная / Торги / Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по «КС-9 «Малоперанская. КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» для нужд Компаний Группы Газпром 0001/20/СЗ/0000001169/К/ГОС/Э/25.12.2020

    Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по «КС-9 «Малоперанская. КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» для нужд Компаний Группы Газпром 0001/20/СЗ/0000001169/К/ГОС/Э/25.12.2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851796Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по «КС-9 «Малоперанская. КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» для нужд Компаний Группы ГазпромРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009851796

    Уникальный номер закупки

    20/СЗ/0000001169

    Номер закупки

    0001/20/СЗ/0000001169/К/ГОС/Э/25.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по «КС-9 «Малоперанская. КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» для нужд Компаний Группы Газпром 0001/20/СЗ/0000001169/К/ГОС/Э/25.12.2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 17:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Для Участника 1169.rar

    Продл 03.02.2021 итог.docx

    Продл 27.01.2021 итог.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-86

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    S.Zemskov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Земсков С. М.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по «КС-9 «Малоперанская. КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» для нужд Компаний Группы Газпром

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.02.202103.02.2021 14:0003.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851796Подведение итогов не позднее Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по «КС-9 «Малоперанская. КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» для нужд Компаний Группы ГазпромРоссийская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой» по «КС-9 «Малоперанская. КЦ-2» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» для нужд Компаний Группы Газпром

    Начальная цена

    180 792 360,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    71.20.13.000

    Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой»"

    Кол-во: 1.0

    "Позиция 2"

    "Выполнение пусконаладочных работ «вхолостую» и «под нагрузкой»"

    Кол-во: 1.0

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