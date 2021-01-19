Поставка станочного и вспомогательного оборудования для нужд ООО "Газпром СПГ Портовая" (АСЗ 88699)

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Станок токарно-винторезный В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ64" Кол-во: 1.0

"Позиция 2" "Станок токарно-винторезный В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ60" Кол-во: 1.0

"Позиция 3" "Станок токарно-винторезный В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ56" Кол-во: 1.0

"Позиция 4" "Станок абразивно-отрезной маятниковый В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ59" Кол-во: 1.0

"Позиция 5" "Станок ножовочный диаметр 250 мм, длина хода 180 мм, с поворотными тисками В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ63" Кол-во: 1.0

"Позиция 6" "Станок ножовочный отрезной В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ61" Кол-во: 1.0

"Позиция 7" "Станок для шлифования и притирки трубопроводной арматуры DN50-600 мм В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ81" Кол-во: 1.0

"Позиция 8" "Станок заточной В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ52" Кол-во: 1.0

"Позиция 9" "Станок вертикально-сверлильный с подъемным столом В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ66" Кол-во: 1.0

"Позиция 10" "Сварочно-сборочный стол (профессиональный) Габаритные размеры 1745х1200х640" Кол-во: 1.0

"Позиция 11" "Рукав напорный резиновый диаметр - 20x27, тип резины - EPDM, температура эксплуатации от -35 C до +100 C, рабочее давление - 10 Атм, разрывное давление - 30 Атм, среда - воздух, газы, вода техническая, тосол, неагрессивная жидкость" Кол-во: 500.0

"Позиция 12" "Рукав напорный резиновый диаметр - 20x27, тип резины - EPDM, температура эксплуатации от -35 C до +100 C, рабочее давление - 10 Атм, разрывное давление - 30 Атм, среда - воздух, газы, вода техническая, тосол, неагрессивная жидкость" Кол-во: 500.0

"Позиция 13" "Рукав напорный d=25мм, 10атм, бухта 50 м" Кол-во: 495.0

"Позиция 14" "Рукав напорный d=20мм, 10атм, бухта 50 м" Кол-во: 500.0

"Позиция 15" "Рукав маслобензостойкий МБС ДУ 20 ГОСТ 10362, рабочая среда - масла на нефтяной основе, внутренний диаметр - 20мм, рабочее давление - не менее 1,6МПа, температура рабочей среды -до +100°С" Кол-во: 101.0

"Позиция 16" "Рукав ПВХ Внутренний диаметр 25мм внешний диаметр 32мм, давление не менее 10 бар, 3-х слойный" Кол-во: 50.0

"Позиция 17" "Рукав ПВХ Внутренний диаметр 32мм внешний диаметр 40мм, давление не менее 7 бар, 3-х слойный" Кол-во: 50.0

"Позиция 18" "Рукав МБС с фитингами Внутренний диаметр 51 внешний диаметр 67, давление не менее 16 бар в комплекте с фитингами в составе: Заглушка ниппеля(2шт)+Заглушка розетки (2шт) +Ниппель (внутр.резьба) (2шт)+ Ниппель (наруж.резьба) (2шт) +Розетка (наруж.резьба) (2шт) +Розетка (внутр.резьба)(2шт)" Кол-во: 200.0

"Позиция 19" "Рукав Внутренний диаметр 50 внешний диаметр 61.5, давление не менее 10 бар, длина 20 метров" Кол-во: 4.0

"Позиция 20" "Разгонщик фланцев гидравлический усилие раздвижения не менее 14 т.с., диапазон разгона 6,0 – 92,0 мм, усилие на первой ступени не менее 14 т.с., в комплекте: клиновидная головка - 1 шт, насос ручной гидравлический Pраб. 70 МПа, рукав высокого давления - 1 шт, манометр с адаптером - 1 шт, опоры ступенчатые (пара) - 2 шт, блок безопасности - 1 шт, винты - 2 шт, кейс, масса (без ступенчатых опор) – 7,8 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 21" "Станок радиально-сверлильный В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ51" Кол-во: 1.0

"Позиция 22" "Рабочее место для разборки и сборки трубопроводной запорной, предохранительной и регулирующей арматуры DN15-300 мм В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ80" Кол-во: 1.0

"Позиция 23" "Пылеулавливающий агрегат 380В, 1.1кВт, не менее 1200м3/ч" Кол-во: 1.0

"Позиция 24" "Пылесос влажной и сухой уборки Разрежение - 254 (мбар); Расход воздуха - 74 (л/с); Потребляемая мощность - 1380 (Вт); Уровень шума - н 68 (дБ); Объем мусоросборника - 50 (л); Диаметр принадлежностей - 35 (мм); Материал корпуса - пластик; Система очистки фильтра - автоматическая; Розетка под электроинструмент - есть; Длина кабеля - 7,5 (м); Масса - 18,3 (кг); Размеры (Д х Ш х В) - 640 x 370 x 1045 (мм)" Кол-во: 1.0

"Позиция 25" "Пушка тепловая дизельная мощность - 15 кВт, способ нагрева - прямой, вздушный поток - не менее 300 м3/ч, расход дизтоплива - 1,54 л/ч, объем бака - 18,5 л, механическое регулирование температуры, термостат, термореле, контроль наличия пламени, габаритные размеры - 768х292х420 мм, вес - не более 17,9 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 26" "Прибор контроля пневмопривода тормозной системы Переносной, диапозон измеряемого давления 0-0,75 МПа, масса с ящиком укладки сменных частей не более 45 кг, габаритные размеры - 610х375х115 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 27" "Экстрактор трубных пучков в комплекте с гидравлической станцией и рукавами высокого давления В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ105" Кол-во: 1.0

"Позиция 28" "Шприц для смазки рычажный 400мл" Кол-во: 3.0

"Позиция 29" "Шланг с фитингами внутренний диаметр 10мм; внешний диаметр 15 мм; давление 20 бар, бухта 20 м" Кол-во: 25.0

"Позиция 30" "Устройство передвижное для откачки масла в собственный бак Питание 3х380В., 50Гц., потребляемая мощность не более 8кВт., масса без масла не более 1300кг., длина не более 4700мм., высота не более 2230мм. Количество насосов не менее 2-х, производительность до 20л/мин., количество баков не менее 2-х, объем бака не менее 500л." Кол-во: 1.0

"Позиция 31" "Устройство автоматического накачивания колёс очистка воздуха от механических примесей и влаги, контроль утечки воздуха из шины, цифровая индикация установленного давления, быстрый ввод заданных давлений из памяти, рабочий диапазон давления от 1,0 бар до 10,0 бар., входное давление 10 бар., точность задания давления в шине 0,1 бар., масса 3,5 кг, 220В, 0,1 кВт, габаритные размеры - 220x252x66 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 32" "Установка маслозаправочная, передвижная, для эксплуатации при низких температурах окружающего воздуха Климатическое исполнение «ХЛ» по ГОСТ 15150-88, категория размещения 1. Масса без масла, не более 2300кг., длина не более 4700мм., питание 3х380В., 50Гц., потребляемая мощность не более 25кВт. Количество насосов не менее 2-х, производительность до 20л/мин., количество баков не менее 2-х, объем бака не менее 300 литров. Тип перекачиваемой среды: масло МС-8П, масло ТП-22С" Кол-во: 1.0

"Позиция 33" "Установка заправочная для трасмиссионных масел передвижная с ручным приводом производительность не менее 3,5 л/мин, емкость бака не менее 63 л, длина раздаточного рукава 2 м., габариты 550х730х1000 мм., 30 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 34" "Установка для сбора отработанных масел / передвижная, бак – 60 л" Кол-во: 2.0

"Позиция 35" "Установка для очистки системы охлаждения и полной замены антифриза проверка температуры жидкости в системе охлаждения, проверка системы охлаждения двигателя на герметичность, проверка работоспособности клапана избыточного давления на крышке радиатора или расширительного бачка, проверка работоспособности термостата; проверка напряжения аккумулятора и генератора автомобиля, давление в гидросистеме 1,5 бар., максимальный ток 5 А, мощность 0,14 кВт, масса не более 36 кг, питание от аккумулятора, габаритные размеры - 600х450х1150 мм" Кол-во: 2.0

"Позиция 36" "Упор противооткатный большой (пластиковый) 470х200х230мм, с кронштейном-держателем" Кол-во: 2.0

"Позиция 37" "Станок широкоуниверсальный фрезерный В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ55" Кол-во: 1.0

"Позиция 38" "Трубогиб гидравлический ручной номинальное усилие на штоке - не менее 1,5 кН, ход штока - не менее 125 мм, внешний d труб 13,5 - 33,5 мм, емкость резервуара - 0,3 л., , габаритные размеры - 410х365х155 мм, в комплекте с пуансонами (колодками) 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1", масса (сухая) не более 10,5 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 39" "Трубогиб гидравлический ручной номинальное усилие на штоке - не менее 5,5 кН, ход штока - не менее 250 мм, внешний d труб 21,3 - 60 мм, емкость резервуара - 1,2 л., , габаритные размеры - 595х700х190 мм, в комплекте с пуансонами (колодками) 1/2" - 3/4" - 1"-1 1/4" - 1 1/2" - 2", масса (сухая) не более 60 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 40" "Триммер бензиновый (мотокоса) мощность двигателя - 3,1 л.с.(2,3 кВт), объем двигателя - 52 см3, частота вращения шпинделя - 7000 об/мин., режущий элемент - леска d 3,0 мм / 3-х лезвийный нож 255х25,4 мм, ширина скашивания (леска / нож) - 45 / 25,5 см, приводной вал - жесткий, ручка U-образная (велосипедная), вес - 8 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 41" "Триммер бензиновый (мотокоса) мощность двигателя - 1,5 л.с.(1,1 кВт), объем двигателя - 43 см3, частота вращения шпинделя - 10000 об/мин., режущий элемент - леска d 2,0 мм / 3-х лезвийный нож 255х25,4 мм, ширина скашивания (леска / нож) - не менее 44 / 25,5 см, приводной вал - разборный, ручка U-образная (велосипедная), вес - не более 7,8 кг." Кол-во: 6.0

"Позиция 42" "Триммер бензиновый (мотокоса) мощность двигателя - 1,5 л.с.(1,1 кВт), объем двигателя - 43 см3, частота вращения шпинделя - 10000 об/мин., режущий элемент - леска d 2,0 мм / 3-х лезвийный нож 255х25,4 мм, ширина скашивания (леска / нож) - не менее 44 / 25,5 см, приводной вал - разборный, ручка U-образная (велосипедная), вес - не более 7,8 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 43" "Станок заточной В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ50" Кол-во: 1.0

"Позиция 44" "Топор пожарного носимый с кобурой" Кол-во: 3.0

"Позиция 45" "Тележка с подъемной платформой грузоподъемность не менее 150 кг., высота подъема не менее 720 мм., количество нажатий педали до максимального подъема 28, размер 908х450" Кол-во: 1.0

"Позиция 46" "Стол сварщика (сварочный пост) Вытяжная система: С ПВУ и ФВУ, производительность вентилятора: 1850-2650м.куб./час, активная фильтрующая поверхность : 10 м2, ток питающей сети: 3-х фаз., 50 Гц, 380 В, встроенный компрессор,система самоочистки, влагомаслоотделитель, искрогаситель, напряжение осветительной сети цепей управления 220В, напряжение осветительной сети ПВУ 12В, ток питающей сети 380В, мощность электродвигателя компрессора: 1.5 кВт, мощность электродвигателя вентилятора: 1.1 кВт, габаритные размеры - 1890х950х1400 мм" Кол-во: 4.0

"Позиция 47" "Стенд шиномонтажный для грузовых автомобилей диаметр обода колеса от 14" до 26", максимальный диаметр колеса 1640 мм., максимальная ширина колеса 800 мм., мощность двигателя с редуктором 1,5 кВт, напряжение управления 24 В, масса не более 625 кг, 380В, габаритные размеры - 1800х1560х1020 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 48" "Стенд для ремонта редукторов стационарный, стойка оснащена электромеханическим приводом 380 В, поддон для сбора жидкостей, масса не более 115 кг, габаритные размеры - 850х650х985 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 49" "Стенд для разборки-сборки двигателей с ручным приводом привод механический ручной, угол поворота двигателя 360 град., грузоподъемность не менее 3000 кг., масса не более 385 кг, габаритные размеры - 2388х1060х1425 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 50" "Стенд для разборки-сборки двигателей универсальный адаптер для крепления агрегатов, грузоподъемность не менее 1600 кг., масса не более 235 кг, габаритные размеры - 940х940х1430 мм," Кол-во: 1.0

"Позиция 51" "Стенд для гидравлических и пневматических испытаний трубопроводной арматуры DN 50-600 мм, Рmax110 МПа в вертикальном положении, с установкой компрессорной В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ89" Кол-во: 1.0

"Позиция 52" "Станок точильно-шлифовальный В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ65" Кол-во: 1.0

"Позиция 53" "Лом 28х1000мм, искробезопасный, сплав BeCu" Кол-во: 6.0

"Позиция 54" "Компрессор Ресивер - не менее 270 л, производительность - 690 л/мин., мощность двигателя - 4 кВт., напряжение - 380 В." Кол-во: 1.0

"Позиция 55" "Комплект для проверки и обслуживания аккумуляторных батарей Состав: бокорезы 160 мм - 1 шт., плоскогубцы 200 мм - 1 шт, ключи рожковые двусторонные (8х10, 10х12,11х13, 12х14) - 4 шт., отвёртка 6х155 - 1 шт., отвёртка 155 - 1 шт., нож с изолированной рукояткой - 1 шт., съёмник 2-х захватный - 1 шт., мультимерт цифровой - 1 шт., вилка нагрузочная для проверки аккумулятора - 1 шт., ареометр - 1 шт., мензурка 100 мл - 1 шт., воронка лабораторная 56х80 - 1 шт., тестер напряжения до 24 В - 1 шт., щётка для очистки контактов АКБ - 1 шт., очки защитные - 1 шт., перчатки кислотощёлочестойкие Т2 - 1 шт., плавающий термометр технический с диапазоном измерения от 0 до +100 грС - 1 шт., спринцовка - 1 шт. в ящике." Кол-во: 1.0

"Позиция 56" "Ключ динамометрический присоединительный квадрат 3/4", 200-1000Нм, со встроенной трещоткой, сталь с защитно-декоративным покрытием" Кол-во: 1.0

"Позиция 57" "Канистра 20л алюминиевая" Кол-во: 7.0

"Позиция 58" "Инструмент для разделки кабеля из сшитого полиэтилена Длина инструмента 500 мм., 6 прижимных роликов, 2 установленных и 2 запасных ножа, регулируемая глубина реза, прижим кабеля осуществляется вращением рукоятки, вес не более 2,5 кг., диаметр кабеля от 40 до 90 мм." Кол-во: 1.0

"Позиция 59" "Измеритель сумарного люфта рулевого управления диапазон измерений угла поворота рулевого колеса от 0 до 50 град., допускаемая максимальная погрешность измерения суммарного люфта, не более 0,5 град., скорость вращения рулевого колеса при измерении, не более 0,1 сек, ,количество единичных измерений при усреднении измеренного значения, циклов от 2 до 9, время одного измерения суммарного люфта, не более 4 сек, допускаемые размеры рулевого колеса от 360 мм до 550 мм, источника питания постоянного тока 12,6 В, мощность 5 Вт, температура окружающей среды от -10 г до +40 град., габаритные размеры и вес в упаковке 470х215х145мм весом 5кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 60" "Дымоуловитель на 1 рабочее место для паяльных работ центробежный вентилятор, сеть - 220В, 50 Гц, мощность - 90 Вт, производительность не менее 90 м3/ч, габаритные размеры 380х260х260 мм, вес 7 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 61" "Генератор способ запуска ручной/электростартер, максимальная мощность 6,5 л.с., напряжение на выходе 220 V/ 50 Hz, напряжение на выходе для зарядки аккумуляторов 12 V, тип топлива бензин АИ - 92 (неэтилированный), способ охлаждения воздушный принудительный, количество цилиндров 1, число тактов 4, тип стартера ручной, объём топливного бака не менее 15л, расход топлива (при нагрузке 100%) не более 2,2 л/ч, тип масла SAE 5(10)W-30" Кол-во: 1.0

"Позиция 62" "Генератор Инверторный, способ запуска ручной/электростартер, максимальная мощность л.с/кВт 15/11,2, напряжение на выходе 220 V/ 50 Hz, напряжение на выходе для зарядки аккумуляторов 12 V, тип топлива бензин АИ - 92 (неэтилированный), способ охлаждения воздушный принудительный, количество цилиндров 1, число тактов 4, система зажигания электронное бесконтактное магнетто, объём топливного бака не менее 19л, расход топлива (при нагрузке 100%) не более 2,2 л/ч, тип масла SAE 10W-30" Кол-во: 1.0

"Позиция 63" "Гайковёрт электрогидравлический гаражный универсальный напольный, передвижной, электрогидравлический, электродвигатель - не более 2,2 кВт, 380В / 50 Гц, диапазон крутящего момент 15 - 240 кгс м, размер ключа - 27; 32; 36; 38 мм, высота установки ключа не более 1800 мм, габаритные размеры 855х525х1130 мм, масса - 120 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 64" "Гайковерт пневматический квадрат шпинделя: 32 мм, максимальный момент затяжки: не менее 6500 Нм, максимальный диаметр затягиваемой резьбы: 56 мм, наличие реверса: имеется, расход воздуха: 3600 л/мин, рабочее давление: 6.3 бар, масса: 18 кг" Кол-во: 2.0

"Позиция 65" "Гайковерт для гаек колёс грузовых автомобилей напольный, передвижной, ударно-инерционный, электродвигатель - 0,55 кВт 380В / 50 Гц, максимальный крутящий момент - не менее 120 кгс м, посадочный квадрат - 25,4 мм (1″), высота установки ключа 300 - 800 мм, габаритные размерв 1100х650х1100 мм, масса - 100 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 66" "Газонокосилка бензиновая мощность двигателя - 4 л.с.(2,9 кВт), несамоходная, ширина скашивания - не менее 400 мм, высота скашивания min/max - 25 / 75 мм, 5 ступеней кошения, объем травосборника не менее 50 л." Кол-во: 2.0

"Позиция 67" "Газонокосилка бензиновая мощность двигателя - 1,8 л.с.(1,3 кВт), несамоходная, ширина скашивания - не менее 400 мм, высота скашивания min/max - 25 / 65 мм, 3 ступени кошения, объем травосборника не менее 40 л." Кол-во: 2.0

"Позиция 68" "Выравниватель фланцев механический максимальное усилие на опорном ролике 4 тонны, диаметр отверстий на фланцах 25-54 мм, длина между винтом и грузовым крюком 45-150 мм, высота задней опоры на трубу 17-120 мм, габаритные размеры инструмента 480х70х340 мм, вес не более 10,4 кг; в комплекте: выравниватель, динамометрический ключ, торцевая головка 22 мм, кейс для хранения." Кол-во: 3.0

"Позиция 69" "Воронка пластиковая черная, диаметром 160 мм" Кол-во: 3.0

"Позиция 70" "Вешалка для камер передвижная Габаритные размеры 1100x1100x2030мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 71" "Станок вертикальный сверлильный В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ62" Кол-во: 1.0

"Позиция 72" "Вертикально-сверлильный станок В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ57" Кол-во: 1.0

"Позиция 73" "Станок вертикально-сверлильный В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ02" Кол-во: 2.0

"Позиция 74" "Верстак металлический нагрузка до 3 тн, четырехтумбовый, тумбы с ящиками и дверью, с двойным экраном и подсветкой, столешница - сталь 6 мм, фанера 24 мм, габаритные размеры - 2030x2000x700 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 75" "Вентилятор переносной с рукавом 10 м Производительность 700-1400 м³/час, напряжение питания 220 В, давление в номинальном режиме 280-290 Па" Кол-во: 1.0

"Позиция 76" "Ванна ополаскивания ёмкость 44л, габаритные размеры 710х550х350мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 77" "Ванна для проверки камер ёмкость 130л ,габаритные размеры 900х510х780мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 78" "Пост переносной газосварочный Комплектация: Баллон ацетиленовый 5 л ― 1 шт.; Баллон кислородный 5 л ― 1 шт.; Редуктор ацетиленовый БАО-5-1,5 ― 1 шт.; Редуктор кислородный БКО-50-12,5 ― 1 шт.; Рукав Ф6,3 мм красный ― 7,5 м.; Рукав Ф6,3 мм синий ― 7,5 м.; Резак ацетиленовый Р1А ― 1 шт.; Горелка ацетиленовая Г2-23 ― 1 шт.; Хомут 3/4 ― 4 шт.; Сумка ― 1 шт" Кол-во: 1.0

"Позиция 79" "Прибор для проверки бензонасосов на максимальноразвиваемое давление и герметичность впускных клапанов Пределы измерения по шкале манометра 0-0,1 МПа, длина присоединительного шланга 330 мм, длина шланга манометра 500 мм, габариты футляра 320х190х100 мм, масса прибора с комплектом штуцеров, с футляром 1,84 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 80" "Пресс ручной настольный Наибольшее расстояние между рабочим диском и пуансоном до станины - 250 мм Расстояние от оси пуансона до станины - 200 мм Ход пуансона - 250 мм Габаритные размеры - 1360×400×920 мм Масса - 180 кг " Кол-во: 1.0

"Позиция 81" "Пресс напольный гидравлический с ручным и пневматическим приводом Максимальное усилие: не менее 100 тн.; стол регулируемый с механическим подъёмником; пластины-трапеции (2 шт.); насос гидравлический двойного действия; ход штока не менее 250 мм.; диапазон перемещения рабочей поверхности не менее 93 мм и не более 993 мм; давление воздуха до 8,5 бар" Кол-во: 1.0

"Позиция 82" "Пост накачивания грузовых колес (Клетка для накачивания колес) Предназначен для безопасного накачивания шин грузовых автомобилей В комплекте: • бустер для взрывной накачки со шлангом высокого давления • устройство автоматического накачивания шин • пневмомеханическая блокировка двери Рабочее давление, бар: 10" Кол-во: 1.0

"Позиция 83" "Пневмогидростанция для гидравлических Рмах 25 Мпа и пневматических Рмах 20Мпа испытаний с системой управления испытательным стендом В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ88" Кол-во: 1.0

"Позиция 84" "Башмак для грузового транспорта, пластиковый 470х200х230 мм" Кол-во: 40.0

"Позиция 85" "Пила цепная бензиновая мощность двигателя - 2 л.с.(1,5 кВт), объем двигателя - 40 см3, максимальная частота вращения - 12500 об/мин., длина пильной шины не менее 400 мм (16"), ширина паза 1,3 мм, шаг цепи 3/8", вес - 4,6 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 86" "Пила цепная бензиновая мощность двигателя - 2,2 л.с.(1,6 кВт), объем двигателя - 45 см3, максимальная частота вращения - 11500 об/мин., длина пильной шины не менее 400 мм (16"), ширина паза 1,5 мм, шаг цепи 0,325", вес - 6 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 87" "Печь для сушки электродов Напряжение, В 380 / 220 Мощность, кВт 2,8 / 2,5 Температура в рабочем пространстве, °С 100-400 Загрузка печи, не менее кг 40,0 (2 съемные полки) Размеры рабочего пространства, мм 400х500х280 Габаритные размеры, мм 755х820х560" Кол-во: 1.0

"Позиция 88" "Перфоратор Патрон SDS max, номинальная входная мощность 1150 W, энергия удара 8,8 Дж, номинальное число оборотов 170 – 340 об/мин, число ударов при номинальном числе оборотов 1.500 – 3.050 уд/мин, вес не более 6,8 кг." Кол-во: 1.0

"Позиция 89" "Переносное анкерное устройство трипод с интегрированной лебедкой Высота трипода 1,3 - 2,4 м Рабочая нагрузка не менее 750 кг Длина троса лебедки не менее 20 м Грузоподъемность лебедки не менее 270 кг" Кол-во: 1.0

"Позиция 90" "Паяльная станция Двухканальная (2х100 Вт), 220В, 50 Гц, паяльник 100Вт, регулируемая петлевая обжигалка изоляции проводов, подставка для паяльника, подставка для обжигалки, габариты блока управления 180х135х125 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 91" "Осциллограф для диагностики неисправностей электронных систем автомобилей и тестирования исполнительных механизмов бензиновых и дизельных двигателей" Кол-во: 1.0

"Позиция 92" "Ножницы гильотинные В соответствии с требованиями Опросного листа № ОЗ-2019/ОЛ58" Кол-во: 1.0

"Позиция 93" "Насос погружной для зон взрывоопасности 1 и 2 классов 3000 оборотов в мин, 2.4 кВт , не менее 16 м³/ч. Диаметр шланга, 63 мм." Кол-во: 2.0

"Позиция 94" "Насос дренажный Максимальный расход не менее 200 л/мин. Максимальный напор не менее 25 м Размер фильтруемых частиц 6 мм Глубина погружения под воду 8 метров Мощность потребляемая не более 1200 Вт Диаметр подсоединяемых шлангов 32 мм Диаметр подсоединяемых шлангов 40 мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 95" "Насос бочковой Подача – 0 - 250 см3/цикл; Производительность не менее 20 л/мин; Рабочая температура – от –20о С до +40о С; Максимальное давление на выходе 0,15МПа; Масса – 3,0 кг." Кол-во: 2.0

"Позиция 96" "Нагнетатель смазок / электрический, передвижной, бак – 40 л" Кол-во: 2.0

"Позиция 97" "Набор с гайковертом, пневмотрещоткой, ударными головками и динамометрическим ключом Состав: пневматический ударный гайковёрт 1/2"; пневмотрещётка 1/2"; головки ударные: 18 шт (8-32 мм), глубокие 11 шт (10-24 мм), тонкостенные 3 шт (17-21 мм); удлинители 2 шт (75 и 125 мм); кардан ударный 1 шт.; ключ динамометрический до 210 Нм; линейный лубрикатор с внутренней резьбой 1/4"; пневматические разъёмы 2 шт." Кол-во: 2.0

"Позиция 98" "Набор ключей шестигранных угловых Искробезопасный сплав Al-Br. Состав: 2-10 мм, 9 предметов. Соответствие ТР ТС 012/2011" Кол-во: 3.0

"Позиция 99" "Набор инструментов для разделки и монтажа оптического кабеля Состав: светодиодный фонарь налобный - 1 шт., газовый баллон с горелкой, самоклеющиеся маркеры числа 1-45 в блокноте из 10-ти листов - 1 шт., салфетки безворсовые (280 шт.) - 1 шт., флакон 250 мл с дозатором для спиртового раствора - 1 шт., средство для удаления гидрофобного заполнителя - 1 шт (1000 мл), прямой остроносый пинцет для точных работ (135 мм) - 1 шт., увеличительные лупы - 5 шт (кратность 2x, 3x, 5x, 7x, 10x), маркер чётный - 1 шт., Г-образный крючок из проволоки в изоляции, диаметром 1,6 мм - 1 шт., ПВХ изолента чёрная - 1 рул., рулетка 3м - 1 шт., отвёртка для точных работ со сменными жалами (РН0, РН00, SL 1,6 и 3,2) - 1 шт., набор отвёрток из 6-ти шт (PH1x75, PH2x100, Sl 5,5x100, 4x100, 6,5x100, 8x175) - 1 набор, ножницы монтажные 134 мм - 1 шт., ножовка по металлу (полотно 300 мм) - 1 шт., нож монтажный - 1 шт., бокорезы VDE 175 мм - 1 шт., пассатижи длина не менее 175 мм - 1 шт., кабелерез длиной 200 мм (во" Кол-во: 1.0

"Позиция 100" "Набор для монтажа самонесущего изолированного провода Состав: инструмент для натяжения ленты с шириной не более 20 мм. и толщиной не более 1 мм., с возможностью обрезки и монтажа стяжек - 1 шт., нож для разрезания ленты длиной 305 мм. - 1 шт, ножницы для резки кабеля до 32 мм. - 1 шт, лебёдка ручная с диаметром троса 5,8 мм., длиной троса не менее 1600 мм., усилие не менее 0,75 тн. - 1 шт., монтажный зажим с нагрузкой 20 кН - 1 шт., вертлюг стальной с нагрузкой не более 15 кН - 1 шт., монтажные торцевые чулки - 3 шт (диаметр 20 мм, рабочая длина 1000 мм; диаметр 30 мм, рабочая длина 1250 мм; диаметр 40 мм, рабочая длина 1250 мм.), нож монтёра - 1 шт., инструмент для снятия изоляции с проводов диаметром не более 25 мм. - 1 шт., инструмент для монтажа кабельных стяжек шириной не более 10 мм - 1 шт., щётка металлическая - 1 шт., клинья разделительные - 2 шт., ключи Г-образные двусторонние - 4 шт (10, 13, 17 и 19 мм), ручной гидравлический пресс с 3-я матрицами (Е 140, Е 173, Е 215) с ус" Кол-во: 1.0

"Позиция 101" "Аппарат высокого давления четырёх полюсный асинхронный двигатель (1450 об/мин), общий выключатель с тепловой защитой, электромагнитный пускатель с катушкой управления 24 Вольта, рамная конструкция из окрашенной стали, электрощит выполнен из ударопрочной пластмассы, с степенью защиты IP 65, производительность не менее 15л/мин, в комплекте со шлангами подключения к водопроводу, 380В, 1.1кВт, габаритные размеры - 1700x1100х4500мм" Кол-во: 1.0

"Позиция 102" "Мобильная установка для очистки трансформаторного масла с функцией подогрева масла. Производительность не менее 5м3/час. Параметры обработанного масла: массовое влагосодержание 10г/т (ppm), массовое газосодержание 0,1-0,2%, тонкость фильтрации 3/8...9 мкм/кл. чист, пробивное напряжение 60-80кВт. Питание 3х380В, 50Гц, потребляемая мощность не более 53кВт, мощность нагревателя до 30кВт. Высота всасывания до 5м, высота подъема масла до 20м, давление масла на выходе не более 4 кг/см2 . Объем бака-дегазатора не менее 220л. Длина не более 1600мм, высота не более 1850мм. Масса установки без масла не более 450кг. Комплектация: блок термовакуумной сушки (предназначен для удаления воды и газов из масла); многоразовый фильтр грубой очистки масла; многоразовый фильтр тонкой очистки масла (предназначен для удаления механических примесей из масла; степень загрязнения определяется по разности показаний манометров; возможна прочистка фильтра как с демонтажем фильтроэлемента так и без); блок по" Кол-во: 1.0

"Позиция 103" "Машина высокого давления 220В 2,3кВт, 110бар, 12л/мин, шланг резино пластиковый сверхлегкий прох. 6мм х 40м на барабане, 2 трубоочистные форс., роторная трубоочистная форсунка, шланг прох. 6мм х 5м, пистолет, удлинительное копье, 4 быстросъемные форсунки для поверхностей (0°,15°, 25°, 40°), форсунка для инжекции химического состава" Кол-во: 1.0