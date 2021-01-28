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Номер извещения
32009850925
Уникальный номер закупки
20/3/0063958/ГНедра
Наименование закупки
Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в р. Лена Иркутской области (Ханд 20, ЮУК 2) для нужд ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
25.12.2020 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.shishko@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишко А. Н.
Место рассмотрения предложений
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в р. Лена Иркутской области (Ханд 20, ЮУК 2) для нужд ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.02.202110.02.2021 12:0010.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850925Подведение итогов не позднее Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в р. Лена Иркутской области (Ханд 20, ЮУК 2) для нужд ООО "Газпром недра"117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в р. Лена Иркутской области (Ханд 20, ЮУК 2) для нужд ООО "Газпром недра"
Начальная цена
971 242,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
82.99.19.000
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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