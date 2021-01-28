Выполнение работ по обработке и интерпретации данных микросейсмического мониторинга гидроразрыва пласта в основном и боковом стволах разведочной скважины № 306 Бованенковского НГКМ (7 стадий) для ПФ «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра» для нужд ООО «Газпром недра» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(0095/22/3/0003831/ГНедра/ПР/ГОС/Э/26.01.2022)