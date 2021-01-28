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    Главная / Торги / Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в водные объекты Енисейского рыбохозяйственного бассейна (Имба 5) для нужд ООО "Газпром недра"

    Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в водные объекты Енисейского рыбохозяйственного бассейна (Имба 5) для нужд ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2021 14:0028.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850915Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в водные объекты Енисейского рыбохозяйственного бассейна (Имба 5) для нужд ООО "Газпром недра"117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009850915

    Уникальный номер закупки

    20/3/0063960/ГНедра

    Номер закупки

    0075/20/3/0063960/ГНедра/ПР/ГОС/Э/25.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в водные объекты Енисейского рыбохозяйственного бассейна (Имба 5) для нужд ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.12.2020 15:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    63960 Срок приема до 28.01.2021.docx

    Документация МИ 63960.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-56

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    a.shishko@ggr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишко А. Н.

    Место рассмотрения предложений

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в водные объекты Енисейского рыбохозяйственного бассейна (Имба 5) для нужд ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.02.202110.02.2021 14:0010.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850915Подведение итогов не позднее Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в водные объекты Енисейского рыбохозяйственного бассейна (Имба 5) для нужд ООО "Газпром недра"117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по искусственному воспроизводству и выпуску молоди водных биологических ресурсов в водные объекты Енисейского рыбохозяйственного бассейна (Имба 5) для нужд ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    1 034 632,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Классификатор ОКПД2

    71.12.32.000

    Услуги геофизические

    Классификатор ОКВЭД2

    03.22.5

    Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по искусственному воспрои"

    Кол-во: 1.0

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