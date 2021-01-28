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Номер извещения
ГП012026
Уникальный номер закупки
20/3/0057448/ГНедра
Наименование закупки
Разработка проектов лесовосстановления на территории Иркутской области для нужд ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 3452 54-09-56
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.shishko@ggr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишко А. Н.
Место рассмотрения предложений
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Ключевые слова:
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Разработка проектов лесовосстановления на территории Иркутской области для нужд ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектов лесовосстановления на территории Иркутской области для нужд ООО "Газпром недра"
Начальная цена
584 383,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
41.10.1
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
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