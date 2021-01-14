Техническое обслуживание и текущий ремонт легковых автомобилей и автобусов иностранного производства, а также автомобилей ГАЗ, УАЗ для нужд Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0088670

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009850445 Уникальный номер закупки 20/5.3/0088670/ГПереработка Номер закупки 0095/20/5.3/0088670/ГПереработка/ПР/ГОС/Э/25.12.2020 Наименование закупки Техническое обслуживание и текущий ремонт легковых автомобилей и автобусов иностранного производства, а также автомобилей ГАЗ, УАЗ для нужд Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 0088670 Валюта процедуры RUB Способ закупки Маркетинговые исследования Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 88670.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АО Газпром закупки

Все закупки и тендеры АО Газпром закупки Юридический адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Почтовый адрес 191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12 Контактный телефон +7 812 609-47-15 Факс +7 495 737-06-22 Адрес электронной почты s.shumilo@tender.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Шумило С. А. Место рассмотрения предложений Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru