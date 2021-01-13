www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009850430
Уникальный номер закупки
20/5.3/0088673/ГПереработка
Наименование закупки
Работы по текущему ремонту грузовых автомобилей, дорожно-строительной и специальной техники, а также автобусов отчественного производства для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром переработка» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (88673)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
25.12.2020 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Почтовый адрес
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12
Контактный телефон
+7 812 609-47-14
Факс
+7 495 737-06-22
Адрес электронной почты
d.kozlov@tender.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Д. Ю.
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Работы по текущему ремонту грузовых автомобилей, дорожно-строительной и специальной техники, а также автобусов отчественного производства для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром переработка» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850430Подведение итогов не позднее Работы по текущему ремонту грузовых автомобилей, дорожно-строительной и специальной техники, а также автобусов отчественного производства для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром переработка» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по текущему ремонту грузовых автомобилей, дорожно-строительной и специальной техники, а также автобусов отчественного производства для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО «Газпром переработка» в 2021-2023 гг. (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
4 752 337,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
45.20.21.100
45.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.0
Кол-во: 12.0
Кол-во: 30.0
Кол-во: 12.0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.