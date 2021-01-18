Выбор поставщика труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Выбор поставщика труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» для нужд ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»

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Требования к документации

660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10

660075, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ МАЕРЧАКА, ДОМ 10,

КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ Все закупки и тендеры КРАСНОЯРСКГАЗПРОМ НЕФТЕГАЗПРОЕКТ

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 337.0

"Позиция 2" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 816.0

"Позиция 3" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 901.0

"Позиция 4" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1475.0

"Позиция 5" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1434.0

"Позиция 6" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1660.0

"Позиция 7" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 71.0

"Позиция 8" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 638.0

"Позиция 9" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 54.0

"Позиция 10" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 27.0

"Позиция 11" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 65.0

"Позиция 12" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 90.0

"Позиция 13" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 612.0

"Позиция 14" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 254.0

"Позиция 15" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 225.0

"Позиция 16" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 221.0

"Позиция 17" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 192.0

"Позиция 18" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 319.0

"Позиция 19" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 314.0

"Позиция 20" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 638.0

"Позиция 21" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 7.0

"Позиция 22" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 54.0

"Позиция 23" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 9.0

"Позиция 24" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 65.0

"Позиция 25" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 90.0

"Позиция 26" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 254.0

"Позиция 27" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 338.0

"Позиция 28" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 221.0

"Позиция 29" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 385.0

"Позиция 30" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 653.0

"Позиция 31" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 63.0

"Позиция 32" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 638.0

"Позиция 33" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 11.0

"Позиция 34" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 11.0

"Позиция 35" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 57.0

"Позиция 36" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 696.0

"Позиция 37" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1774.0

"Позиция 38" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 789.0

"Позиция 39" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1218.0

"Позиция 40" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1713.0

"Позиция 41" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 1956.0

"Позиция 42" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 570.0

"Позиция 43" "Поставка труб медно-никелевых МНЖ5-1 для ледостойкой стационарной платформы ЛСП "А" проекта "Обустройство газового месторождения Каменномысское-море" для нужд ООО "Красноярскгазпром нефтегазпроект"" Кол-во: 638.0