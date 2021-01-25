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    Главная / Торги / Обслуживание аквариумов, расположенных в здании Администрации ООО "Газпром трансгаз Сургут" и филиалах (УСС "Факел", УМТСиК) в 2021 г.

    Обслуживание аквариумов, расположенных в здании Администрации ООО "Газпром трансгаз Сургут" и филиалах (УСС "Факел", УМТСиК) в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 10:0025.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847653Дата и время окончания срока приема заявок Обслуживание аквариумов, расположенных в здании Администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут» и филиалах (УСС «Факел», УМТСиК) в 2021 г.г. Сургут, ул. Университетская, д. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009847653

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0081098/ТГСургут

    Номер закупки

    0031/20/2.1/0081098/ТГСургут/ПР/ГОС/Э/25.12.2020

    Наименование закупки

    Обслуживание аквариумов, расположенных в здании Администрации ООО "Газпром трансгаз Сургут" и филиалах (УСС "Факел", УМТСиК) в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.12.2020 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация 101 МИ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-04-89

    Факс

    Адрес электронной почты

    SavelyevAA@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савельев А. А.

    Место рассмотрения предложений

    г. Сургут, ул. Университетская, д. 1

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Обслуживание аквариумов, расположенных в здании Администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут» и филиалах (УСС «Факел», УМТСиК) в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847653Подведение итогов не позднее Обслуживание аквариумов, расположенных в здании Администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут» и филиалах (УСС «Факел», УМТСиК) в 2021 г.г. Сургут, ул. Университетская, д. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обслуживание аквариумов, расположенных в здании Администрации ООО «Газпром трансгаз Сургут» и филиалах (УСС «Факел», УМТСиК) в 2021 г.

    Начальная цена

    556 876,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    82.99.19.000

    Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    96.09

    Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 2"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 3"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 4"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 5"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 6"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 7"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 8"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 9"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

    "Позиция 10"

    "Обслуживание аквариумов"

    Кол-во: 12.0

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