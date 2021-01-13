Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ»

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 32009847317 Уникальный номер закупки 377 Номер закупки 00000157/КО Наименование закупки Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЭП ХОЛДИНГ

Все закупки и тендеры АО РЭПХ Юридический адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51 Почтовый адрес 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51 Контактный телефон +7 812 372-58-81 доб. 5527 Факс {} Адрес электронной почты p.vladimirova@reph.ru Ф.И.О. контактного лица Светличная Полина Игоревна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры 78 Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru