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    Главная / Торги / Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ»

    Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847317Дата и время окончания срока приема заявок Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009847317

    Уникальный номер закупки

    377

    Номер закупки

    00000157/КО

    Наименование закупки

    Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол__25_от_05.02.2021.pdf

    Форма_ЦП_заполнить_и_приложить.xlsx

    Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_6_к_Договору.xlsx

    Проект_договора_ТС.DOCX

    Приложение_2.1_к_ТЗ_Схема_тестирования.pdf

    Приложение_5_к_Договору.DOCX

    Техническое_задание_авто_Н.Порт.docx

    Извещение.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Техническое_задание_авто_Н.Порт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЭП ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Юридический адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Почтовый адрес

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Контактный телефон

    +7 812 372-58-81 доб. 5527

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    p.vladimirova@reph.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Светличная Полина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры 78

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 10:0005.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847317Подведение итогов не позднее Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ»

    Начальная цена

    11 480 515,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЭПХ
    Все закупки и тендеры АО РЭПХ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский, Проспект Обуховской Обороны, 51

    Классификатор ОКПД2

    49.39.39

    Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39

    Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/Protocols/id/292180/name/60229b05d57c87.16824351

    09.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание возмездных услуг по предоставлению транспортного средства с водителем, включающее перевозку сотрудников по маршруту п-ов Ямал, ЯНАО, Ямальский район, пгт. Новый Порт- Комплекс объектов по компримированию и подготовке газа и конденсата Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и обратно, а также оперативные разъезды по производственной необходимости для нужд АО «РЭПХ»"

    Кол-во: 1.00000

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