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    Главная / Торги / Оказание услуг охраны объектов незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений "Байкалгазпромцентр"

    Оказание услуг охраны объектов незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений "Байкалгазпромцентр"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 14:0012.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847576Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг охраны объектов незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений "Байкалгазпромцентр"По месту нахождения ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    32009847576

    Уникальный номер закупки

    20/2.1/0039867/ДИркутск

    Номер закупки

    0015/20/2.1/0039867/ДИркутск/ПР/ГОС/Э/25.12.2020

    Наименование закупки

    Оказание услуг охраны объектов незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений "Байкалгазпромцентр"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    25.12.2020 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2.1_0039867 - ДоМИ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Контактный телефон

    +7 3952 25-59-59

    Факс

    +7 3952 24-36-73

    Адрес электронной почты

    konkurs@irkutsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шейгородская Е. А.

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг охраны объектов незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений "Байкалгазпромцентр"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 14:0019.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847576Подведение итогов не позднее Оказание услуг охраны объектов незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений "Байкалгазпромцентр"По месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг охраны объектов незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений "Байкалгазпромцентр"

    Начальная цена

    2 836 582,42

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Охрана БГПЦ"

    Кол-во: 12.0

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    62 203 041
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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