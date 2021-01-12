Оказание услуг охраны объектов незавершенного строительства комплекса зданий и сооружений "Байкалгазпромцентр"

Осуществление круглосуточной охраны объектов ГТЦ ПАО «Газпром», включающих в себя: Въезд на территорию «Коттеджного поселка» ГТЦ ПАО «Газпром» плато «Псехако» по федеральной дороге - КПП № 2. «Коттеджный поселок», Искусственный водоём многофункционального назначения, «Общежития квартирного типа совмещённого комплекса для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест)» Здания блоков №№1-9, Контрольно-пропускной пункт №5 и досмотровый шатер, расположенный рядом с КПП. «Гостиничный комплекс совмещенного комплекса для проведения соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горная олимпийская деревня (1100 мест), хребет Псехако», Контрольно-пропускной пункт №4 и досмотровый шатер, расположенный рядом с КПП. Приют № 2 на плато «Псехако». Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги «Псехако II- А2». Верхняя станция пассажирской подвесной канатной дороги «Псехако II- А3». Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги «Псехако II- H». Нижняя станция пассажирской подвесной канатной дороги «Псехако II- G». Нижняя станция бугельной канатной дороги «Псехако II- I». ППКД НСКД «Псехако F», ППКД НСКД «Псехако II-F», опоры ППКД «Псехако - F», «Псехако II-F» для нужд ООО «Свод Интернешнл» Д.У. (0001/22/2.1/0000882/Свод Интер/К/ГОС/Э/19.01.2022)