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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром СПГ Портовая» 0062580

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром СПГ Портовая» 0062580

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП012025Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром СПГ Портовая» 0062580Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    ГП012025

    Уникальный номер закупки

    20/5.4/0062580/ГСПГСПб

    Номер закупки

    0095/20/5.4/0062580/ГСПГСПб/К//Э/24.12.2020

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром СПГ Портовая» 0062580

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    24.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    прод КО 2021 27.01 03.02.docx

    прод КО 2021 20.01 27.01.docx

    62580 п КО и1 док.docx

    62580 и1.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АО Газпром закупки
    Все закупки и тендеры АО Газпром закупки

    Юридический адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Почтовый адрес

    191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.10, литера Б, офис 12

    Контактный телефон

    +7 812 609-47-15

    Факс

    +7 495 737-06-22

    Адрес электронной почты

    s.shumilo@tender.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумило С. А.

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром СПГ Портовая» 0062580

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 14:0027.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП012025Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром СПГ Портовая» 0062580Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств в 2021-2023 гг. для нужд ООО «Газпром СПГ Портовая» 0062580

    Начальная цена

    8 573 151,43

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    45.20.2

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    45.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ТО"

    Кол-во: 1.0

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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
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    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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